Debian (Linux) busca líder y será WOKE: quieren «diversidad de género» prohibiendo que lidere un hombre «cis hetero»

La próxima líder de Debian será woke: Sruthi Chandran no quiere hombres liderando el desarrollo de Linux, solo mujeres, trans y género no binario. Si eres usuario de Linux te interesará saber que empieza el proceso de elegir el próximo líder que se encargará de este proyecto de software libre que ha perdurado durante décadas. Aquel que sea elegido dirigirá Debian según el camino que establezca y por ahora se sabe que el plazo ha acabado. Hay que elegir, pero según menciona The lunduke Journal en X, solo habrá un candidato.
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Ni es cierto que se "prohiba" que lideren hombres, ni es cierto que "no quiere colaboradores hombres (cisgénero)" como afirma el papanatas.informático.
Kernel a kernele
Vi a vieee
Arranque dual a arranque no sistenormativo
Sisteme de archives
Una excelente idea en origen pésimamente llevado a la práctica acabando siendo una rémora. Me recuerda a cierta organización española.