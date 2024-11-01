Debian (Linux) busca líder y será WOKE: quieren «diversidad de género» prohibiendo que lidere un hombre «cis hetero»

La próxima líder de Debian será woke: Sruthi Chandran no quiere hombres liderando el desarrollo de Linux, solo mujeres, trans y género no binario. Si eres usuario de Linux te interesará saber que empieza el proceso de elegir el próximo líder que se encargará de este proyecto de software libre que ha perdurado durante décadas. Aquel que sea elegido dirigirá Debian según el camino que establezca y por ahora se sabe que el plazo ha acabado. Hay que elegir, pero según menciona The lunduke Journal en X, solo habrá un candidato.