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Debian (Linux) busca líder y será WOKE: quieren «diversidad de género» prohibiendo que lidere un hombre «cis hetero»

Debian (Linux) busca líder y será WOKE: quieren «diversidad de género» prohibiendo que lidere un hombre «cis hetero»

La próxima líder de Debian será woke: Sruthi Chandran no quiere hombres liderando el desarrollo de Linux, solo mujeres, trans y género no binario. Si eres usuario de Linux te interesará saber que empieza el proceso de elegir el próximo líder que se encargará de este proyecto de software libre que ha perdurado durante décadas. Aquel que sea elegido dirigirá Debian según el camino que establezca y por ahora se sabe que el plazo ha acabado. Hay que elegir, pero según menciona The lunduke Journal en X, solo habrá un candidato.

| etiquetas: sruthi chandran , debian , líder , woke , trans , linux
3 1 1 K 50 tecnología
8 comentarios
3 1 1 K 50 tecnología
Feindesland #1 Feindesland *
Y no era el Mundo Today...

:wall:

relacionada:
www.meneame.net/story/confusion-en-huerta

xD
1 K 19
aPedirAlMetro #7 aPedirAlMetro *
#1 Es un bulo
Ni es cierto que se "prohiba" que lideren hombres, ni es cierto que "no quiere colaboradores hombres (cisgénero)" como afirma el papanatas.informático.
0 K 8
#2 DenisseJoel
Una buena estrategia para descartar a candidatos "molestos".
0 K 11
taSanás #5 taSanás
Este es el año de Tux en la carroza del Orgullo!!!
1 K 11
#6 CrudaVerdad *
Emac a transmac
Kernel a kernele
Vi a vieee
Arranque dual a arranque no sistenormativo
Sisteme de archives
0 K 11
vilgeits #3 vilgeits
Mandee???
0 K 7
#4 encurtido
Debian me resultaba una distribución Linux de lo más heterobásica.
0 K 7
Ed_Hunter #8 Ed_Hunter
Debian siempre a lo suyo, reusar de las razones técnicas y funcionar cada vez más como una secta.

Una excelente idea en origen pésimamente llevado a la práctica acabando siendo una rémora. Me recuerda a cierta organización española.
0 K 7

menéame