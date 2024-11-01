edición general
¿Se debe abstener el PSOE para que el Partido Popular gobierne en Extremadura sin los votos de VOX?

La candidata del Partido Popular a la Presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, fracasó el pasado 6 de marzo en la primera votación de investidura. Como ahora veremos, otra vez ciertas fuerzas conservadoras piden al PSOE que se abstenga en la votación, que ya no requiere mayoría absoluta, a fin de que el Partido Popular no tenga que depender de los votos de Vox. Con independencia de que España (y otros países europeos) tiene un problema tras la ruptura del antiguo sistema de partidos (que en España era el bipartidismo imperfecto)

mente_en_desarrollo
No. Salvo que se comprometa por escrito a no tocar un montón de cosas que les va a pedir VOX.

Más que nada, porque si no, el PSOE facilita la investidura, y luego el gobierno en minoría, pacta con VOX para sacar lo que le de la gana, a cambio de ir contra el medio ambiente y los derechos humanos.

Y aunque se comprometiese por escrito, tengo serias dudas de que cumpliera.
UNX
#2 Entonces se comprometerán y luego se lo pasarán por el forro, con nulo castigo electoral.
mente_en_desarrollo
#8 Lo del nulo castigo electoral, no lo tengo tan claro.

Pueden robar o comprar el discurso a los fascistas sin consecuencias electorales.
¿Pero ser apoyado por Perro Santxe (porque el discurso está en estos términos)? No sé si eso su electorado lo llevaría bien.
Toponotomalasuerte
No. Por supuesto que no.
smilo
En 2016 el PSOE favoreció que Rajoy se alzara presidente para que no tuvieran que pactar con independentistas, favor que todavía no ha sido devuelto, anda y que les den.
hdblue
No, no es bueno negociar ni ceder a las exigencias ni de niños mimados, ni de terroristas.
rogerius
Que el PP apoye al PSOE+izquierda para que gobierne.
Kasterot
El PSOE debe actuar con la misma flexibilidad de voto del PP.
Solo para lo que les interesa. Y aquí al que le interesa es a frijol. Así que ajo y agua
fofito
Se ha abstenido el PP alguna vez,en cualquier Parlamento o en el Congreso,para que el PSOE gobernara sin necesitar a terceros partidos?
Alcalino
No

El País necesita ver gobernar a VOX
