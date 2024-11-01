¿Se debe abstener el PSOE para que el Partido Popular gobierne en Extremadura sin los votos de VOX?

La candidata del Partido Popular a la Presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, fracasó el pasado 6 de marzo en la primera votación de investidura. Como ahora veremos, otra vez ciertas fuerzas conservadoras piden al PSOE que se abstenga en la votación, que ya no requiere mayoría absoluta, a fin de que el Partido Popular no tenga que depender de los votos de Vox. Con independencia de que España (y otros países europeos) tiene un problema tras la ruptura del antiguo sistema de partidos (que en España era el bipartidismo imperfecto)
| etiquetas: extremadura , abstenerse , psoe , gobierne , pp , sin vox
Más que nada, porque si no, el PSOE facilita la investidura, y luego el gobierno en minoría, pacta con VOX para sacar lo que le de la gana, a cambio de ir contra el medio ambiente y los derechos humanos.
Y aunque se comprometiese por escrito, tengo serias dudas de que cumpliera.
Pueden robar o comprar el discurso a los fascistas sin consecuencias electorales.
¿Pero ser apoyado por Perro Santxe (porque el discurso está en estos términos)? No sé si eso su electorado lo llevaría bien.
Solo para lo que les interesa. Y aquí al que le interesa es a frijol. Así que ajo y agua
El País necesita ver gobernar a VOX