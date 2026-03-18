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David Rockefeller Jr.: "Es admirable cómo España ha integrado, de forma discreta y con éxito, a personas de otras culturas"
El empresario y filántropo estadounidense ha estado en Zaragoza acompañando al coro Música Viva NY, una asociación sin ánimo de lucro a la que realiza el mecenazgo.
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cultura
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#2
Sawyer76
Como se nota que no ha pìsado ciertos barrios de España en su vida.
6
K
35
#4
Sigo_intentandolo
#2
como se nota que tu no has pisado barrios de países que lo han hecho peor que España...
Que haya cosas muy mejorables no implica que lo hayamos hecho muy por encima de la media...
5
K
57
#8
DayOfTheTentacle
#4
el Raval
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K
9
#5
Verdaderofalso
#2
barrio de Salamanca?
2
K
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#7
Pitchford
#2
Bueno, es que hay culturas que no se integran ni en 1000 años.... Son culturas superiores...
1
K
25
#6
Pacman
Admirable?
Para nada
Es parte del caracter español. Te llevas bien con quien sea buena gente, no hay más.
Lo importante es que tratamos de dar la oportunidad de demostrar si se es, o no se es buena gente, ya que de irnos a otros lugares tambien sabemos un rato.
1
K
27
#1
NPCMeneaMePersigue
*
El éxito es el genocidio cultural por el cual las ciudades en España son las mas caras de Europa para los trabajadores en base a su salario medio.
Así la natalidad está hundida, la mayoría de mujeres tiene hijos a los 40...
3
K
17
#9
ehizabai
Y tanto... De un 97% de euskaldunes en Gipuzkoa en 1878 a un 30% en 1978. Ni los gabachos.
Claro que otros lo llamarían etnocidio, no integración. Pero, ¿para qué está la semántica?
Pero sí, es cierto. Vienen y se integran rapidísimo. El otro día un peruano me acusó de opresor por hablar la lengua de mis antepasados en mi pueblo.
0
K
11
#3
k3ym4n
Este tipo no sabe historia, es un ladrón , asesino , es la escoria del 0.1% a la que hay que hacer un afeitado a la francesa
1
K
10
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9
comentarios)
menéame
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Que haya cosas muy mejorables no implica que lo hayamos hecho muy por encima de la media...
Para nada
Es parte del caracter español. Te llevas bien con quien sea buena gente, no hay más.
Lo importante es que tratamos de dar la oportunidad de demostrar si se es, o no se es buena gente, ya que de irnos a otros lugares tambien sabemos un rato.
Así la natalidad está hundida, la mayoría de mujeres tiene hijos a los 40...
Claro que otros lo llamarían etnocidio, no integración. Pero, ¿para qué está la semántica?
Pero sí, es cierto. Vienen y se integran rapidísimo. El otro día un peruano me acusó de opresor por hablar la lengua de mis antepasados en mi pueblo.