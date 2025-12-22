edición general
Si das la espalda a los jóvenes, votan antisistema

Ya está: las redes sociales y una sociedad que les ha permitido una vida demasiado fácil son los culpables. Nada de pensar que algo habremos hecho mal los padres y la política democrática para que tal cosa ocurra. Los jóvenes es el grupo social peor tratado por la democracia en España, su futuro está en manos de la familia en la que hayan nacido, con lo que se reproducen las desigualdades sociales. ¿Quién puede extrañarse de que los jóvenes están descontentos con la democracia y canalicen su enfado hacia formaciones antisistema?.

Solo que lo que ellos entienden por "antisistema" es el sistema que durante siglos nos ha tenido esclavizados. A ver si leen un poco de historia, van a flipar.
#1 y hay quien quiere que voten a los 16 :palm:
Triste es creer que votas en contra del sistema, cuando... ¿acaso existe algo más representativo del 'sistema' que la extrema derecha?
Antes los jóvenes "sin futuro" canalizaban su descontento hacia grupos antisistema que aspiraban a dar la vuelta a la tortilla e intentar mejorar el mundo (de manera más o menos idealista, de maner acertada o desacertada, con tendencias más anarquistas o más marxistas). Lo diferente hoy día es que haya jóvenes (no son mayoría, afortunadamente) que canalizan su descontento hacia formaciones que buscan ahondar aún más en la desigualdad y el individualismo y que aspiran a un mundo menos empático y habitable
#4 busca la intención de votos entre los jóvenes. Son nuestra esperanza
Pero si han puesto el bono cultural joven. Que 400 pavos dan para mucho.
Los jóvenes siempre tienden a ser en menor o mayor grado antisistema. Nadie espera otra cosa. El problema es que las ideologías más reaccionarias y conservadoras sean consideradas hoy en día revolucionarias y antisistema.
O sea: a los jovenes les ha dado por hacer una rabieta y votar a los fachas, que les daran un par de ostias a mano abierta a la que puedan... Un plan sin fisuras xD
#5 Un par de ostias a mano abierta a tiempo es lo que habrían necesitado esos niñatos que van de franquistas
#9 pues eso es lo que les van a dar aquellos a los que van a votar. Como los inmigrantes que votaron a Trump, pero en mas imbécil (porque son los segundos, y ya han visto que les pasaba a los primeros, y ni con esas...)
Empecemos por intentar arreglar los sindicalismos, así, como idea a lo loco.
Chicos, chicas, jóvenes de todas clase y condición, aquí tenéis a los que defienden vuestros intereses laborales.  media
