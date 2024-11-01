edición general
Dani Alves da un giro a su vida y se convierte en predicador tras hacer «un pacto con Dios»

Dani Alves da un giro a su vida y se convierte en predicador tras hacer «un pacto con Dios»

El exdeportista publica cada día versículos varios de la Biblia para sus más de 35,5 millones de seguidores

themarquesito
Lo que nos faltaba por ver
RoterHahn
#1
Cosas mas raras se han visto en la casa del Señor. :shit:
oceanon3d
Los evangelistas ...una secta/plaga.
obmultimedia
#3 Ahora podrá violar a jovencitas por la gracia de dios.
asola33
#7 Yo no lo sabía pero dice que lo han absuelto de la acusación de agresión sexual.
obmultimedia
#9 Se buscó un muy buen abogado y que lo hayan absuelto no le hace inocente.
NPCMeneaMePersigue
Perfecto, la iglesia evangelista se llena de violadores, ahora a señalarl la palaga esta sionista
#5 Grahml
#4 Probablemente ya estuviera llena antes de Alves.
#2 Suleiman
Menudo payaso.... Y no de los que son simpáticos y hacen gracia.
Malinke
Lo más preocupante es la cantidad de gente que le sigue, porque si no le siguiera nadie, no habría problema.
madeagle
Cansado del manido tropo del maltratador, acosador, mala gente... que repentinamente ve la luz y se convierte en un santurron que intenta por todos los medios moralizarte y ser mejor persona que tu
