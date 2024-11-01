·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8907
clics
Multan con cien euros a un vecino de Calahorra por colgar un cuadro en casa: "Mi sueño se ha derrumbado por culpa de este vecino"
3884
clics
Los notarios presentan su Portal de la Vivienda con precios reales del mercado
4611
clics
Cuando viene uno del PP con el "cuento" de que China es una amenaza
3933
clics
'OKDiario' tilda la movilización contra Mazón por la DANA de "fracaso" y le desmienten con imágenes: "Cortaros un poco que se os ve el plumero"
4641
clics
Las imágenes del antes y después de las zonas afectadas por la dana en Valencia
más votadas
502
'OKDiario' tilda la movilización contra Mazón por la DANA de "fracaso" y le desmienten con imágenes: "Cortaros un poco que se os ve el plumero"
384
El 40% de las españolas que tienen que viajar a Bruselas para abortar son de Madrid: “Me sentí una criminal”
368
Bloqueos por el fútbol: LaLiga envía “advertencias” a pequeños comercios que denuncian caídas de sus webs los fines de semana
342
Alvise y Vito Quiles idearon el bulo de la ropa tirada al vertedero durante la DANA: el audio que muestra sus coacciones
347
Roig dice que los afectados en la DANA se sintieron "desamparados" cuando él mismo obligó a sus empleados a trabajar aquel día
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
6
meneos
49
clics
Dani Alves da un giro a su vida y se convierte en predicador tras hacer «un pacto con Dios»
El exdeportista publica cada día versículos varios de la Biblia para sus más de 35,5 millones de seguidores
|
etiquetas
:
dios
,
dani alves
,
predicador
,
religión
,
pacto
,
evangelio
6
0
2
K
64
actualidad
11 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
6
0
2
K
64
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
themarquesito
Lo que nos faltaba por ver
3
K
59
#6
RoterHahn
#1
Cosas mas raras se han visto en la casa del Señor.
0
K
16
#3
oceanon3d
Los evangelistas ...una secta/plaga.
3
K
54
#7
obmultimedia
#3
Ahora podrá violar a jovencitas por la gracia de dios.
1
K
28
#9
asola33
#7
Yo no lo sabía pero dice que lo han absuelto de la acusación de agresión sexual.
0
K
11
#10
obmultimedia
#9
Se buscó un muy buen abogado y que lo hayan absuelto no le hace inocente.
0
K
11
#4
NPCMeneaMePersigue
Perfecto, la iglesia evangelista se llena de violadores, ahora a señalarl la palaga esta sionista
1
K
40
#5
Grahml
#4
Probablemente ya estuviera llena antes de Alves.
1
K
40
#2
Suleiman
Menudo payaso.... Y no de los que son simpáticos y hacen gracia.
0
K
13
#11
Malinke
Lo más preocupante es la cantidad de gente que le sigue, porque si no le siguiera nadie, no habría problema.
0
K
11
#8
madeagle
Cansado del manido tropo del maltratador, acosador, mala gente... que repentinamente ve la luz y se convierte en un santurron que intenta por todos los medios moralizarte y ser mejor persona que tu
0
K
10
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Cosas mas raras se han visto en la casa del Señor.