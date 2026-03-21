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El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) proclama su dominio misilístico sobre los territorios ocupados (EN)
La Fuerza Aeroespacial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) declara haber alcanzado el «dominio misilístico» sobre los cielos de los territorios ocupados.
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actualidad
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#11
soberao
#9
Ha sido decisión de Israel bombardear a Irán y dejar la vía diplomática. Son ellos los que han elegido ese camino, ahora que disfruten de lo votado.
Por supuesto que yo apuesto por un alto al fuego y por la diplomacia, pero ¿quién negocia con Trump y NetanYahoo? Si no tienen palabra y han usado las negociaciones para localizar y asesinar a los representantes de Irán. No han dejado otra opción que la vía de las bombas, ahora que disfruten de su elección.
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#1
Tkachenko
*
Si no pueden ya ni proteger Dimona, parece algo bastante obvio
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#5
yukatan
*
#1
les queda una lanzadera según USrael... pero se debe de mover rápido
. Pero vamos a USA no le queda una base en pie en el golfo..... no se donde van a ir los marines, pero yo no iba...
3
K
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#6
cenutrios_unidos
#5
Han renovado fondo de armario. Les han tirado, lo peor...
0
K
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#16
Waves
#5
Se irán a los hoteles, que los convertirán en objetivos.
1
K
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#17
salteado3
#5
A lo mejor el barco en el que van sufre otro desafortunado
sabotaje
accidente y no pueden ir ...
1
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#2
cenutrios_unidos
A la rica propaganda de guerra. Mira que me alegro de cualquier hostia que se lleve Israel o EE.UU, pero no debemos perder la perspectiva que está muriendo mucha gente inocente.
2
K
43
#7
soberao
*
#2
El problema es que Israel está en Eurovision, es decir, no se le sancionó ni se le pararon los pies con el genocidio en Gaza, cuando bombardeó hospitales, colegios, campos de refugiados, mezquitas, a civiles palestinos en Gaza sin sitio donde refugiarse, ni cuando los mataba de hambre a conciencia, ni ahora que impide la entrada de cualquier tipo de ayuda humanitaria, ni cuando ha prohibido a organismos como la ONU o Médicos sin Fronteras hacer su trabajo en Gaza. Ahora claro que es tarde, muy tarde. A ver cómo cantan en Eurovision este año con la que han liado...
8
K
130
#9
cenutrios_unidos
#7
Los sionistas son un puto cáncer. Pero no todo Israel es así.
0
K
18
#12
Io76
#9
La inmensa mayoría de los Israelíes apoyan la guerra de agresión contra Irán, al igual que apoyan el genocidio del pueblo palestino.
2
K
36
#14
emmett_brown
#9
Me vale con la mayoría. Mira la composición de su """parlamento""".
1
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#15
Machakasaurio
#9
la mayoria democrática de Israel es asi. No todos, pero si una mayoria son unos putos psicopatas genocidas.
Que Netanyahu fue elegido 4 veces, no nos la pillemos con papel de fumar a la hora de repartir culpas.
Israel necesita el mismo trato que el III Reich, ni mas ni menos.
3
K
38
#19
salteado3
*
#9
Hay un 10% que en la última encuesta no quieren la guerra luego podemos decir que casi todo Israel es así de HDP.
Si tiran una bomba en Israel 9 de cada 10 era lo que deseaban, guerra. ¿Les vas a quitar el gusto? ¿Vas contra la democracia y la mayoría?
0
K
12
#20
ur_quan_master
#7
política de apaciguamiento como con Hitler
0
K
12
#8
Zarangollo
*
#2
inocente? Esos que se burlaban de los palestinos son inocentes?
Justicia divina
0
K
11
#10
cenutrios_unidos
#8
Los cohetes no distinguen los que se ríen de los que no. La guerra siempre es una mierda para los civiles. Y vuelvo a repetir que Israel y EE.UU son los culpables. Pero no querer admitir que van a morir inocentes...tampoco es razonable.
0
K
18
#13
DocendoDiscimus
*
#10
Yo te entiendo. Hay víctimas inocentes en todos los bandos. Aunque la mayoría se concentran entre los árabes que llevan décadas sufriendo el intervencionismo, los asesinatos indiscriminados e impunes, y la desestabilización. En segundo lugar, afganos y luego persas son los más puteados.
El 80 y pico por cierto de los judíos israelíes apoyan el genocidio en Gaza. Así que las víctimas inocentes se reducen a ese 10-20%. Y a los árabes y otras minorías que viven allí.
El caso es que no se puede luchar de otra forma. Está gente no entiende el diálogo: te sientas s negociar y te atacan por la espalda. Así que nada, esperemos que, en algún momento, aprendan a estar quierecitos y paguen reparaciones por todos los daños causados.
4
K
62
#18
salteado3
#2
Claro, ahora que empiezan a recibir hostias los israelíes nos preocupan los civiles...
Mañana cuando le caiga una en la central de Simona nos empezarán a preocupar los riesgos y las leyes internacionales y el peligro de fugas radioactivas.
1
K
32
#3
Perrota
Que son los territorios ocupados?
0
K
10
#4
Tkachenko
#3
"Israel"
5
K
76
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Por supuesto que yo apuesto por un alto al fuego y por la diplomacia, pero ¿quién negocia con Trump y NetanYahoo? Si no tienen palabra y han usado las negociaciones para localizar y asesinar a los representantes de Irán. No han dejado otra opción que la vía de las bombas, ahora que disfruten de su elección.
sabotajeaccidente y no pueden ir ...
Que Netanyahu fue elegido 4 veces, no nos la pillemos con papel de fumar a la hora de repartir culpas.
Israel necesita el mismo trato que el III Reich, ni mas ni menos.
Si tiran una bomba en Israel 9 de cada 10 era lo que deseaban, guerra. ¿Les vas a quitar el gusto? ¿Vas contra la democracia y la mayoría?
Justicia divina
El 80 y pico por cierto de los judíos israelíes apoyan el genocidio en Gaza. Así que las víctimas inocentes se reducen a ese 10-20%. Y a los árabes y otras minorías que viven allí.
El caso es que no se puede luchar de otra forma. Está gente no entiende el diálogo: te sientas s negociar y te atacan por la espalda. Así que nada, esperemos que, en algún momento, aprendan a estar quierecitos y paguen reparaciones por todos los daños causados.
Mañana cuando le caiga una en la central de Simona nos empezarán a preocupar los riesgos y las leyes internacionales y el peligro de fugas radioactivas.