El cuento de que “las PYMES” no pueden asumir las subidas del salario mínimo

El cuento de que “las PYMES” no pueden asumir las subidas del salario mínimo

Comienzan los cepimos diciendo que quienes “sostienen la economía real” son las pequeñas y medianas empresas. Si hay una economía real, debe haber otra falsa, o algo así. ¿Cuál es la economía falsa?... ¿Quizá la economía falsa sea la que indican los conceptos falsos de las nóminas que hacen las pequeñas y medianas empresas? Por ejemplo cuando un trabajador hace horas extras pero no se las ponen en nómina como horas extras, sino en conceptos falsos como “disponibilidad”, “productividad”...

salario mínimo
31 comentarios
calde #1 calde *
A la derecha le gustan mucho los cuentos. Casualmente casi siempre favorecen a los mismos 4 gatos y joden a la mayoría de trabajadores ...

Os imagináis lo divertido que sería privatizar todo y que si te tienes que coger una baja, te despidan como en EEUU?

O no tener vacaciones pagadas, tener que trabajar con 80 años porque la pensión privada no te alcanza, ...

El sueño americano...
Quel #19 Quel *
#1 ¿ Te imaginas tener que pagar la mitad de tu sueldo en impuestos, para acabar teniendo a tus hijos estudiando en un barracón porque con 35 alumnos por aula no hay dinero para las escuelas. Acudir al médico y que te den cita para dentro de 4 meses. Con una burocracia lenta y costosa para cualquier trámite. Con infraestructuras destrozadas y tercermundistas, porque no hay dinero para arreglarlas. Pero chiringuitos y paguitas para políticos y familiares, siempre hay ?
Puestos a imaginar…   » ver todo el comentario
hdblue #21 hdblue
#19 Has tardado 10 palabras en soltar la primera mentira, y estoy siendo generoso para no decir en la primera frase.

Y lo más cachondo es que todas, pero todas tus frases son mentira.

No sé si será ignorancia o maldad. Pero de verdad, si tu comentario no es por maldad, revisa quien te está manipulando y que beneficio saca.

Un saludo.
Quel #22 Quel
#21 Señálala.
hdblue #23 hdblue
#22 ah, sí, sí. Te señalo a ti por mentiroso.
Quel #24 Quel
#23 Señálala o calla.
hdblue #25 hdblue *
#24 veis niños, esto es lo que se llama "inversión de carga de la prueba". Este usuario ha soltado un puñado de mentiras, pero está exigiendo que sea yo quien le desmienta. Cuando alguien os dice eso, es que os está intentando timar.

Y si alguno piensa que por qué no le desmiento, ya que es un total de 3 minutos de coste temporal en demostrar que todo lo que ha dicho es falso.
Bueno, pues no lo desmiento, por qué da igual.
Este usuario está intentando usar la inversión de carga y…   » ver todo el comentario
Quel #28 Quel
#25 ¿ Veis niños ? Esto es lo que se llama "inversión de carga de la prueba". Este usuario me acusa de mentir, pero cuando le pido que lo demuestre o al menos que diga en qué he mentido, me dice que no tiene que demostrar nada.

¿ Porque lo hace ? Porque no tiene ni puta idea de lo que habla. Es el típico hooligan poñitico que en lugar de pensar, a las verdades incomodas les llama "bulos".

Ha sido un placer ponerte en evidencia. Ahora puedes callar, porque no obtendrás mas respuestas.
hdblue #29 hdblue
#28 www.instagram.com/reels/DULcH5EDBgC/  media
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Si por 20 pavos pierdes dinero con un trabajador ... mejor cierra la empresa.
ChukNorris #4 ChukNorris
#2 400 pavos de subida en los últimos 6 años …. Ya no parece tan poco.
Glidingdemon #6 Glidingdemon
#4 y el coste de la vida, cuanto?
Andreham #7 Andreham
#4 ¿Y los precios cuánto han subido? ¿Y si en 6 años no has subido tu capacidad de negocio para generar 400 euros más? ¿Y suponiendo que tu empresa lleve activa esos 6 años, no has ganado NI UN EURO para poder decir "bueno, esta persona me genera 2k al mes, supongo que puedo darle 400 más que hace 6 años, tampoco pasa nada, sigo ganando"?
anarion321 #14 anarion321
#7 ¿Crees que puede haber una correlación entre el aumento de salarios y de precios?

¿Crees que puede existir un punto crítico en el que una tienda de barrio no pueda subir más sus precios y salarios por la competencia con alternativas más baratas como grandes centros comerciales, bienes importados de países con salarios muchísimo más inferiores, etc?
#16 beldin
#14 ahi estas metiendo otro tipo de mecanismos mas perversos
¿xq el punto critico que esgrimes es mas amplio en las grandes superficies? ¿xq puede asumir perdidas durante mas tiempo? los mecanismos que permiten eso son diferentes a las subidas salariales, si para competir tienen que explotar a los obreros, y ni aun asi compiten, los problemas son otros.
anarion321 #17 anarion321
#16 No es un tema de asumir pérdidas sino de escalabilidad...

Siempre pensando en malicia y conspiraciones en vez de en datos y números reales.
HeilHynkel #18 HeilHynkel
#4

Claro, como no subió la luz, el combustible, las materias primas ... la culpa es del currante.

Pobres amos ... menos mal que los lacayos se preocupan por ellos.
hdblue #27 hdblue
#4 si necesitas pagar 700€ a tus trabajadores para que tu negocio sea rentable... eres un maldito esclavista y tu negocio no es rentable.
ur_quan_master #8 ur_quan_master
Animaos a montar una pyme, que es un chollo!
manbobi #3 manbobi
Las pymes son al empresariado lo que el becario al asalariado. La mayoría de ellas están en modo supervivencia.
#10 Galton
#3 Es el capitalismo amijo... las pymes son anchoas en un mar de bonitos, merluzas, bacalaos... etc...
P.S. La analogía es bastante incorrecta... e interesada...
manbobi #13 manbobi
#10 Si en el fondo estás diciendo lo mismo. No veo dónde ves lo de incorrecto. Lo de interesada tampoco salvo el interés de dar mi opinión basada en la experiencia
strike5000 #5 strike5000 *
Yo creo que debería subir aún más el SMI, y aumentar las cargas fiscales y las inspecciones laborales en las PYME,s. Total, ¿quién necesita una panadería, una carnicería o una tienda de barrio teniendo cerca un Mercadona? ¿Y la tienda de ropa? Para eso está el Zara o mejor todavía Shein. Cualquier cosa que necesites la compras por dos euros en AliExpress, y si te corre prisa en Amazon. Eso sí, luego no vale quejarse hablando de "monopolios".
#11 Galton
#5 ¿Trabaja usted para una PYME o es autómono?
josde #31 josde
Nada nuevo es el PP, el que pueda hacer que haga y ellos lo hacen continuamente.
#30 Onaj
#teahorrounclic La subida del SMI en un negocio de barrio tiene un impacto total de 50 euros por trabajador al mes.
anarion321 #15 anarion321
Que se lo cuenten a los referentes de izquierda que ni montan cooperativas, ni usan su propio capital para sus negocios sino que piden donaciones.
Andreham #12 Andreham *
¿Entonces debe haber esclavos y gente malpagada para que puedas comprar productos de proximidad?

Esto va para #_5 que no le gusta que le argumenten sus desvaríos.
Quel #20 Quel
Subes el salario mínimo.
Suben los costes de producción.
Suben los precios.
Trabajadores siguen igual de jodidos a final de mes.

Bien hecho, politicuchos. Pero al menos que no te quiten el pin de que "has subido el salario".
Bretenaldo #26 Bretenaldo
Vaya porquería de artículo. Las pequeñas enpresas llevan cayendo desde 2020 (caída del 2%) según ATA. Podemos defender que la subida del SMI es buena para la economia y la sociedad, pero es obvio que a las pymes les afecta.
Macnulti_reencarnado #9 Macnulti_reencarnado
Los rojelios, para variar, echando pestes de las empresas, pero no verás a ninguno montando una.
