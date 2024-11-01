El cuento de que “las PYMES” no pueden asumir las subidas del salario mínimo

Comienzan los cepimos diciendo que quienes “sostienen la economía real” son las pequeñas y medianas empresas. Si hay una economía real, debe haber otra falsa, o algo así. ¿Cuál es la economía falsa?... ¿Quizá la economía falsa sea la que indican los conceptos falsos de las nóminas que hacen las pequeñas y medianas empresas? Por ejemplo cuando un trabajador hace horas extras pero no se las ponen en nómina como horas extras, sino en conceptos falsos como “disponibilidad”, “productividad”...
Os imagináis lo divertido que sería privatizar todo y que si te tienes que coger una baja, te despidan como en EEUU?
O no tener vacaciones pagadas, tener que trabajar con 80 años porque la pensión privada no te alcanza, ...
El sueño americano...
Puestos a imaginar…
Y lo más cachondo es que todas, pero todas tus frases son mentira.
No sé si será ignorancia o maldad. Pero de verdad, si tu comentario no es por maldad, revisa quien te está manipulando y que beneficio saca.
Un saludo.
Y si alguno piensa que por qué no le desmiento, ya que es un total de 3 minutos de coste temporal en demostrar que todo lo que ha dicho es falso.
Bueno, pues no lo desmiento, por qué da igual.
Este usuario está intentando usar la inversión de carga y…
¿ Porque lo hace ? Porque no tiene ni puta idea de lo que habla. Es el típico hooligan poñitico que en lugar de pensar, a las verdades incomodas les llama "bulos".
Ha sido un placer ponerte en evidencia. Ahora puedes callar, porque no obtendrás mas respuestas.
¿Crees que puede existir un punto crítico en el que una tienda de barrio no pueda subir más sus precios y salarios por la competencia con alternativas más baratas como grandes centros comerciales, bienes importados de países con salarios muchísimo más inferiores, etc?
¿xq el punto critico que esgrimes es mas amplio en las grandes superficies? ¿xq puede asumir perdidas durante mas tiempo? los mecanismos que permiten eso son diferentes a las subidas salariales, si para competir tienen que explotar a los obreros, y ni aun asi compiten, los problemas son otros.
Siempre pensando en malicia y conspiraciones en vez de en datos y números reales.
Claro, como no subió la luz, el combustible, las materias primas ... la culpa es del currante.
Pobres amos ... menos mal que los lacayos se preocupan por ellos.
P.S. La analogía es bastante incorrecta... e interesada...
Esto va para #_5 que no le gusta que le argumenten sus desvaríos.
Suben los costes de producción.
Suben los precios.
Trabajadores siguen igual de jodidos a final de mes.
Bien hecho, politicuchos. Pero al menos que no te quiten el pin de que "has subido el salario".