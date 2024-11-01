El cuento de que “las PYMES” no pueden asumir las subidas del salario mínimo

Comienzan los cepimos diciendo que quienes “sostienen la economía real” son las pequeñas y medianas empresas. Si hay una economía real, debe haber otra falsa, o algo así. ¿Cuál es la economía falsa?... ¿Quizá la economía falsa sea la que indican los conceptos falsos de las nóminas que hacen las pequeñas y medianas empresas? Por ejemplo cuando un trabajador hace horas extras pero no se las ponen en nómina como horas extras, sino en conceptos falsos como “disponibilidad”, “productividad”...