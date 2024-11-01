Cubano con I-220A que se tatuó el rostro de Trump ahora teme ser deportado: “Esto no es lo que yo esperaba“

“El Oski”, creador de contenido cubano, confesó que pasó de apoyar con fervor a Donald Trump a temer la deportación, tras el endurecimiento de las políticas migratorias. Un cubano con estatus migratorio I-220A, conocido en redes sociales como “El Oski”, pasó de declararse orgullosamente seguidor del expresidente Donald Trump a reconocer que hoy vive con miedo, incertidumbre legal y temor a la deportación.