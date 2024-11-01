Cubano con I-220A que se tatuó el rostro de Trump ahora teme ser deportado: “Esto no es lo que yo esperaba“

“El Oski”, creador de contenido cubano, confesó que pasó de apoyar con fervor a Donald Trump a temer la deportación, tras el endurecimiento de las políticas migratorias. Un cubano con estatus migratorio I-220A, conocido en redes sociales como “El Oski”, pasó de declararse orgullosamente seguidor del expresidente Donald Trump a reconocer que hoy vive con miedo, incertidumbre legal y temor a la deportación.
| etiquetas: trump , ice , cuba , el oski , deportado
Se fueron de su país huyendo de la tirania y la dictadura corrupta y llegan a los nuestros a apoyar a tiranos , dictadores y corruptos solo porque tiene "la ideología contraria" a la del dictador de su país de origen.
Sin entender que la "ideología" es solo un maquillaje que están empezando ambos tiranos, corruptos para joder a la población.
Viene de países "socialistas" y piden dictaduras fascistas en los países que los acogen.
Ellos mismos pretenden reventar justo lo que al país de acogida le hizo grande:la democracia, la justicia, la libertad y la tolerancia .
En el fondo debería etar contento.