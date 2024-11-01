edición general
Cubano con I-220A que se tatuó el rostro de Trump ahora teme ser deportado: “Esto no es lo que yo esperaba“

“El Oski”, creador de contenido cubano, confesó que pasó de apoyar con fervor a Donald Trump a temer la deportación, tras el endurecimiento de las políticas migratorias. Un cubano con estatus migratorio I-220A, conocido en redes sociales como “El Oski”, pasó de declararse orgullosamente seguidor del expresidente Donald Trump a reconocer que hoy vive con miedo, incertidumbre legal y temor a la deportación.

Milmariposas #2 Milmariposas
La única neurona que tenía se le fundió. :roll:
#13 concentrado
#2 No creo, la única neurona que tiene es motora.
Pertinax #1 Pertinax *
¿Creía que iba a engañar a dispositivos biométricos el muy tontolaba? :troll:
#10 daniMate
Conozco ya unos cuantos casos de tontos así.

Se fueron de su país huyendo de la tirania y la dictadura corrupta y llegan a los nuestros a apoyar a tiranos , dictadores y corruptos solo porque tiene "la ideología contraria" a la del dictador de su país de origen.

Sin entender que la "ideología" es solo un maquillaje que están empezando ambos tiranos, corruptos para joder a la población.

Viene de países "socialistas" y piden dictaduras fascistas en los países que los acogen.
Ellos mismos pretenden reventar justo lo que al país de acogida le hizo grande:la democracia, la justicia, la libertad y la tolerancia .
ewok #5 ewok
Latinas for Trump va en coalición con Dinasours for the meteorite.
ingenierodepalillos #7 ingenierodepalillos
Me he tatuado un leopardo en la cara y voy al zoo, ¡cuántos besitos me van a dar esos adorables felinos naranjas!
#11 Kuruñes3.0
Alguien tan tonto hubiera muerto en el pleistoceno en la niñez, posiblemente por ir a lamerle las glándulas azmilcleras a algún depredador marsupual hoy desaparecido por selección competitiva frente a los más eficientes planetarios.
En el fondo debería etar contento.
kreepie #6 kreepie
Idiota. Pero se arregla fácil: añadirle bigotito hitleriano
#9 Popsandbangs *
He buscado a ver qué decía Greenfits en su canal old hardcore de esto y los resultados de la búsqueda me han sorprendido
#4 Barriales
Merecido lo tiene
#8 Cincocuatrotres
Todo este tipo de links son propagandistas puede ser o no puede ser, similares a los que en la pandemia decían del guru antivacunas que en su lecho de muerte arengaba a sus acólitos a vacunarse, este tipo de manipulación es más viejo que Agamenon.
#12 Tronchador.
#8 ¿Entonces es mentira?
