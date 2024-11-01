Cuba logra refinar su propio petróleo por primera vez en medio del bloqueo energético de EE.UU

De acuerdo con Irene Barbado, directora de la planta, el proceso implicó ajustes operativos para “hacer correr” un tipo de petróleo que históricamente había sido considerado difícil de refinar, debido a su viscosidad y composición. Desde el gobierno cubano, el presidente Miguel Díaz-Canel destacó que este avance rompe la idea de que el crudo nacional no podía ser refinado.