Cuba logra refinar su propio petróleo por primera vez en medio del bloqueo energético de EE.UU

De acuerdo con Irene Barbado, directora de la planta, el proceso implicó ajustes operativos para “hacer correr” un tipo de petróleo que históricamente había sido considerado difícil de refinar, debido a su viscosidad y composición. Desde el gobierno cubano, el presidente Miguel Díaz-Canel destacó que este avance rompe la idea de que el crudo nacional no podía ser refinado.
| etiquetas: crudo cubano , producción propia , ajustes en refinería
Nadie puede asegurar que Trump no decida hundir un petrolero un día cualquiera.
pueden segur su camino, sea el que sea...
sin injerencias yonkis.
Lo demás es muy facil arreglarlo; por ejemplo, convocando elecciones libres (después de seis decadas), libertad a presos políticos y de opinión, devolver a Cuba todo lo que el partido comunista le ha robado durante tantos años, etc.
Pongo un ejemplo: los cubanos no pueden pescar en la isla, es “contrarrevolucionario “ ni aunque sea para comer les está permitido.
Esas son algunas de las cosas que ensalzan el comunismo. Y lo más preocupante, hay individuos que en su vida han pisado la isla y defienden ( por ignorancia? ) las bondades del régimen.