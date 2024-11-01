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Cuba logra refinar su propio petróleo por primera vez en medio del bloqueo energético de EE.UU

De acuerdo con Irene Barbado, directora de la planta, el proceso implicó ajustes operativos para “hacer correr” un tipo de petróleo que históricamente había sido considerado difícil de refinar, debido a su viscosidad y composición. Desde el gobierno cubano, el presidente Miguel Díaz-Canel destacó que este avance rompe la idea de que el crudo nacional no podía ser refinado.

| etiquetas: crudo cubano , producción propia , ajustes en refinería
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12 comentarios
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Comentarios destacados:    
josde #9 josde
#7 Tiempo si, pero les saldría mucho mas barato el Ruso.
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duende #4 duende
Pues no será porque no han tenido tiempo.
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josde #6 josde
#4 Seguramente sera difícil y costoso refinar ese petroleo, Cuba tenia petroleo de Rusia, muy barato.
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duende #7 duende
#6 Sí, pero es que desde que ocurrió eso no me digas que no han tenido tiempo.
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El_Tio_Istvan #10 El_Tio_Istvan *
#6 Aún teniendo petroleo "gratis" o barato es importantísimo poder contar con sus propios recursos nacionales ante un eventual bloqueo duro.

Nadie puede asegurar que Trump no decida hundir un petrolero un día cualquiera.
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#11 pirat
Pues con esto y las placas solares chinas,
pueden segur su camino, sea el que sea...
sin injerencias yonkis.
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#12 super3
La preocupación más grande de los cubanos, hoy por hoy, es si conseguirán comida para su familia en los próximos días.
Lo demás es muy facil arreglarlo; por ejemplo, convocando elecciones libres (después de seis decadas), libertad a presos políticos y de opinión, devolver a Cuba todo lo que el partido comunista le ha robado durante tantos años, etc.
Pongo un ejemplo: los cubanos no pueden pescar en la isla, es “contrarrevolucionario “ ni aunque sea para comer les está permitido.
Esas son algunas de las cosas que ensalzan el comunismo. Y lo más preocupante, hay individuos que en su vida han pisado la isla y defienden ( por ignorancia? ) las bondades del régimen.
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Bombástico #3 Bombástico
Ese es el camino!
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Doctorow #5 Doctorow
#3 "This is the way"  media
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#1 meneandotela
Ahora sí que estará interesado el tito Trump en liberar a Cuba del comunismo.
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#2 moratos
Ahora que tienen petróleo si vecino les va llevar la democracia
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menéame