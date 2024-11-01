¿Cuánto dinero se restará de las nóminas para sostener el sistema público de pensiones? Las claves de 2026

El MEI en 2026: de dos a ocho euros al mes. Este año, el MEI avanza una décima: del 0,8% de 2025 al 0,9% de 2026. No obstante, la mayor parte del porcentaje lo abona el empleador (0,75%) y un 0,15% sale del sueldo de las personas asalariadas. Los trabajadores autónomos pagan todo el porcentaje, aplicado a su base de cotización. ¿Cuánto supone el MEI en euros en la nómina de 2026? ¿Y cuánto aumenta esa cuantía respecto a 2025? La respuesta depende del salario.
| etiquetas: pensiones , impuestos
El titular podría ser diferente, por ejemplo :
"¿ Cuánto dinero se restó de las nóminas para sostener el sistema público de pensiones ?. Las claves de los últimos 50 años".
"... de las nóminas de los actuales pensionistas ...", por supuesto.
