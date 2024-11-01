edición general
¿Cuánto dinero se restará de las nóminas para sostener el sistema público de pensiones? Las claves de 2026

El MEI en 2026: de dos a ocho euros al mes. Este año, el MEI avanza una décima: del 0,8% de 2025 al 0,9% de 2026. No obstante, la mayor parte del porcentaje lo abona el empleador (0,75%) y un 0,15% sale del sueldo de las personas asalariadas. Los trabajadores autónomos pagan todo el porcentaje, aplicado a su base de cotización. ¿Cuánto supone el MEI en euros en la nómina de 2026? ¿Y cuánto aumenta esa cuantía respecto a 2025? La respuesta depende del salario.

| etiquetas: pensiones , impuestos
pues eso, que en Españita la solidaridad siempre es de los que menos tienen (jóvenes trabajadores) hacia los que más tienen (viejos jubilados), hay que joderse!
#1 Ya, y pese a ello ni un solo partido político apoya algún tipo de reducción o congelación de las pensiones actuales, más bien todo lo contrario.
#2
El titular podría ser diferente, por ejemplo :
"¿ Cuánto dinero se restó de las nóminas para sostener el sistema público de pensiones ?. Las claves de los últimos 50 años".
#2
"... de las nóminas de los actuales pensionistas ...", por supuesto.
A mí lo que me saca de quicio es eso de decir que "la mayor parte del porcentaje lo abona el empleador". Eso es una mentira como un piano de cola. Claramente eso sale del sueldo del trabajador, pero lo dicen así para que dé la sensación de que lo está pagando el malvado empresario. Y la gente traga con ello.

La empresa lo paga directamente, en el sentido de que no pasa por la cuenta bancaria del trabajador. Igual que la "parte que sale del sueldo del trabajador", que la…   » ver todo el comentario
