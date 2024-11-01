¿Cuánto dinero se restará de las nóminas para sostener el sistema público de pensiones? Las claves de 2026

El MEI en 2026: de dos a ocho euros al mes. Este año, el MEI avanza una décima: del 0,8% de 2025 al 0,9% de 2026. No obstante, la mayor parte del porcentaje lo abona el empleador (0,75%) y un 0,15% sale del sueldo de las personas asalariadas. Los trabajadores autónomos pagan todo el porcentaje, aplicado a su base de cotización. ¿Cuánto supone el MEI en euros en la nómina de 2026? ¿Y cuánto aumenta esa cuantía respecto a 2025? La respuesta depende del salario.