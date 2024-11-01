Croacia reintroduce el servicio militar obligatorio tras 17 años por la amenaza rusa

El entrenamiento militar será obligatorio para todos los hombres de entre 18 y 30 años que aprueben un examen médico y sean considerados aptos para el servicio. Las mujeres también pueden ser voluntarias, pero la formación no es obligatoria para ellas.
Empleo, salario, vivienda, paternidad, seguridad.
Esto es discriminación por razón de sexo.
Lo venderan como un deber a la patria, etc etc etc. y veremos dos tipos de patriotas:
1. Los cobardes, que dicen que es un deber pero hacen todo lo que pueden para evitarlo, como Abascal en su momento.
2. Los estupidos, que van corriendo a apuntarse.
es.wikipedia.org/wiki/Matanza_del_Valle_del_Lašva
es.wikipedia.org/wiki/Ustacha
Por favor que vuelva la mili ya.