edición general
Croacia reintroduce el servicio militar obligatorio tras 17 años por la amenaza rusa

El entrenamiento militar será obligatorio para todos los hombres de entre 18 y 30 años que aprueben un examen médico y sean considerados aptos para el servicio. Las mujeres también pueden ser voluntarias, pero la formación no es obligatoria para ellas.

Comentarios destacados:    
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Y la maquina del miedo para que algunos llenen sus bolsillos no para...con la amenaza nuclear ya ni ejercito hace falta.
#6 Katos
#1 gaza, viogen, trans, niñe... Hay otras cosas que distraen de la necesidades reales.

Empleo, salario, vivienda, paternidad, seguridad.
#10 pcmaster
Las mujeres también pueden ser voluntarias, pero la formación no es obligatoria para ellas.

Esto es discriminación por razón de sexo.
Expat_Guinea_Ecuatorial #13 Expat_Guinea_Ecuatorial *
#10 Ademas de que el servicio militar obligatorio es esclavitud per se, pero como es al estado es esclavitud buena
Veelicus #11 Veelicus
#8 España en cuanto gobierne el PP-VOX.
Lo venderan como un deber a la patria, etc etc etc. y veremos dos tipos de patriotas:
1. Los cobardes, que dicen que es un deber pero hacen todo lo que pueden para evitarlo, como Abascal en su momento.
2. Los estupidos, que van corriendo a apuntarse.
Antipalancas21 #3 Antipalancas21
Se aproximan tiempos de guerra, los tambores ya están en ello.
mmlv #2 mmlv
Las elites quieren una guerra y no van a parar hasta tenerla :wall:
tul #5 tul
segun la wiki croacia cuenta con menos de 4 millones de habitantes, me da que no pueden aportar suficiente carne de cañon, adivinad que paises de la ue van a tener que reintroducir el servicio militar obligatorio para proveer de toda la carnaza necesaria...
Jakeukalane #8 Jakeukalane
#5 ¿Alemania? ¿Francia? xD
#14 anamabel
#5 La última vez que Croacia participó en una guerra seria acabó dedicándose a la limpieza étnica de bosnios, y la penúltima, colaborando con los nazis. Croacia preparándose para la guerra no puede ser una buena noticia con esos antecedentes.

es.wikipedia.org/wiki/Matanza_del_Valle_del_Lašva

es.wikipedia.org/wiki/Ustacha
#9 username
En la foto aparecen todos croatas jajajaja
Glidingdemon #12 Glidingdemon
#9 eso pensé yo, que parecían todos angoleños, hasta que abrí la foto. Chorpresa. xD xD xD xD
#4 Katos
Tanto ni ni y youtuber.

Por favor que vuelva la mili ya.
insulabarataria #7 insulabarataria
#4 ¿Has hecho la mili?
