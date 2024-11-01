edición general
Cristina Almeida destroza a Martínez-Almeida: "No sabe provocar el orgasmo femenino"

Cristina Almeida destroza a Martínez-Almeida: "No sabe provocar el orgasmo femenino"

La abogada, feminista y exdiputada Cristina Almeida ha protagonizado unas contundentes declaraciones en el programa laSexta Xplica. "Ha dicho también que no se hable del orgasmo femenino, quizás porque a lo mejor él no sabe provocarlo y por eso no hay que hablar de ello", ha señalado Almeida.

Comentarios destacados:    
Gry
Los del PP no están en contra del aborto, solo están en contra de que los pobres puedan abortar.
10
Veelicus
Palabras desafortunadas de cristina, si alguien dijese algo similar de una mujer ella seria la primera en salir a criticarlo, lamentable
3
cocolisto
“Martínez-Almeida se preocupa mucho por lo que puede pasarle a una mujer cuando aborta, pero ¿Se ha preocupado alguna vez de lo que le ocurre a una mujer que tiene un hijo no deseado, que no puede continuar con su vida o que no puede cuidar de ese hijo?”, ha planteado la abogada".
¿Se preocupa de los niños de la cañada real,desprotegidos y olvidados entre barros y basura, pasando frío en invierno y calor asfisiante en verano?.¿De los niños que la única comida que hacen al día es la que le dan en la escuela?
Menudo saltimbanqui hipócrita y palurdo.
1
Katos
La izquierda se ha transformando en todo lo que dijo combatir.

Ahora es bueno insultar por sexo incluso haciendo leyes ad hoc, para que encaje en el discurso.
Lo mismo que critican de los racistas con el color de piel pero en este caso por nacer hombres.
Discurso sexista cuasi fascista.

Meterse con los demás por sus gustos sexuales es malo salvo si es el de un hombre, mayor, heterosexual y blanco.

El demonio del progresismo es precisamente quejarse de los mismos que construyeron la libertad para poder quejarse.
4
luckyy
#1 vaya paja mental. A quien te refieres con los que construyeron la libertad, no será a la derecha que siempre la ha reprimido en todas sus manifestaciones? Y no se mete por sus gustos sexuales sino por la represión que ejerce sobre él cuando no lo controlan
2
RuiWang
#1 eres un fascista, no sabes que cuando la izquierda insulta es porque tiene delante un machirulo fascista opresor neoliberal

En ese caso se puede.
1
alfinal
¡Vaya, qué decepción! ¡Todos que pensábamos que tener cara de polla era una ventaja para provocar el orgasmo femenino!

Yo creo que para dilucidar tan profunda cuestión deberían competir Cristina y José Luis a ver quién provoca más orgasmos (tanto femeninos como masculinos, para que haya igualdad) supongo que deberían sacar "voluntarios" y "voluntarias" de algún centro penitenciario o de Menéame y televisar la competición bajo el título Almeida vs Almeida. :popcorn:
1
Pacman
Y eso lo sabe por experiencia en carnes?
2
poxemita
Que bien se conserva esta mujer, da la misma grima que hace 30 años.
0
D303
#5 Grima lo que se dice grima da la hidefruta con sus declaraciones.
1
alhambre
"Destroza", negativo cascado.
0
Tecar
..dijo la experta en provocar orgasmos masculinos.
:troll:
0
Ganpalo
Difícil con una foto tuya jejejejejejejej
0
dieter50
si le mete to la cara en la entrepierna a su mujer no es cunilingus es penetracion
0
Enero2025
Seguro que Almeida no ha provocado muchos orgasmos en su vida.
Esta afirmación es válida sin nombres.
0

