Cristina Almeida destroza a Martínez-Almeida: "No sabe provocar el orgasmo femenino"

La abogada, feminista y exdiputada Cristina Almeida ha protagonizado unas contundentes declaraciones en el programa laSexta Xplica. "Ha dicho también que no se hable del orgasmo femenino, quizás porque a lo mejor él no sabe provocarlo y por eso no hay que hablar de ello", ha señalado Almeida.
¿Se preocupa de los niños de la cañada real,desprotegidos y olvidados entre barros y basura, pasando frío en invierno y calor asfisiante en verano?.¿De los niños que la única comida que hacen al día es la que le dan en la escuela?
Menudo saltimbanqui hipócrita y palurdo.
Ahora es bueno insultar por sexo incluso haciendo leyes ad hoc, para que encaje en el discurso.
Lo mismo que critican de los racistas con el color de piel pero en este caso por nacer hombres.
Discurso sexista cuasi fascista.
Meterse con los demás por sus gustos sexuales es malo salvo si es el de un hombre, mayor, heterosexual y blanco.
El demonio del progresismo es precisamente quejarse de los mismos que construyeron la libertad para poder quejarse.
En ese caso se puede.
Yo creo que para dilucidar tan profunda cuestión deberían competir Cristina y José Luis a ver quién provoca más orgasmos (tanto femeninos como masculinos, para que haya igualdad) supongo que deberían sacar "voluntarios" y "voluntarias" de algún centro penitenciario o de Menéame y televisar la competición bajo el título Almeida vs Almeida.
Esta afirmación es válida sin nombres.