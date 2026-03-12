edición general
Crece la presión republicana para que Trump dé por terminada la guerra en Irán

Crece la presión republicana para que Trump dé por terminada la guerra en Irán

<Accesible modo lectura> Con un presidente tan aficionado a los mensajes contradictorios, los debates se deslizan a menudo en Washington por el campo de la semántica, cuando no directamente de la filosofía. Estos días, por ejemplo, todo gira en torno al sentido de un final; el final de la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán, que se encamina hacia su tercera semana. Trump dijo este lunes que este está cerca, en vista de que los mercados se sumían en el caos. También, que solo llegará tras una “rendición incondicional” de Teherán.

MiguelDeUnamano #1 MiguelDeUnamano *
Pues como no se rinda... Por lo que parece Irán no va a firmar ningún acuerdo de paz por el momento. Y pienso que lo único que posibilitaría que ese hipotético acuerdo no fuese el siguiente papel con el que EEUU se iba a limpiar el culo sería que garantizase la posesión de arsenal nuclear por parte de Irán.

Después de atacar durante unas negociaciones asesinando a su líder y parte de su familia y a las niñas del colegio de una manera salvaje y, si encima el atacante recibe presiones para poner fin porque la guerra no les va tan bien, qué le pueden ofrecer a Irán que les dé una garantía de que esto se acabó de verdad. Pienso que no hay mucho que puedan ofrecer visto que no pueden confiar en su palabra.
8
LázaroCodesal #4 LázaroCodesal *
#1 Y lo mas "gracioso" es que si USA se retira e Iran sigue, Israel quizá lo tenga muy chungo....mucho.
Por otro lado, si USA no se va, en breve tendrá problemas de suministro. Se le acaban los pepinos y llevar material allí durante mucho tiempo, no es sostenible. Usa no está capacitado para una guerra de desgaste tan lejos de casa e Israel tampoco sin la ayuda de USA.
Todo muy interesante.
garantizase la posesión de arsenal nuclear por parte de Irán
Irán no tiene arsenal nuclear, ni consta lo que intentase tenerlo nunca , mas allá de la burda propaganda americana con noticias falsas.
3
alpoza #5 alpoza
#1 Pero si les atacaron en plenas negociaciones ¿como va aceptar Iran ningún acuerdo? Este acuerdo sería darles tiempo a Israel/USA para que preparen otro ataque... Efectivamente, la única garantía real para Iran sería poseer arsenal nuclear disuasorio.
1
Supercinexin #8 Supercinexin
#1 En el fondo, amplias capas de la población occidental son profundamente subnormales, o sea de inteligencia muy por debajo de la media de un ser humano, y además de eso viven embotadas de propaganda sin enterarse de absolutamente nada. O sea que lo tiene muy fácil: sale por la TV Zanahorio rimbombantemente diciendo que "todos los objetivos se han cumplido" y "el régimen ha perdido toda su capacidad de hacer daño de manera permanente", luego sus minions en internet lo…   » ver todo el comentario
3
Milmariposas #14 Milmariposas
#8 Ayer, Fesser, en declaraciones a la sexta, afirmó que en la web de la casa blanca había fotos de videojuegos y de películas bélicas porque el zanahorio se cree que está jugando a su propio videojuego. :shit: :-O
2
#20 moratos
#8 Ese escenario yo creo que sería la salida más honrosa que le queda. USA retirando la flota y anunciando que ha ganado la guerra, Israel más o menos en la misma línea y centrándose en el Líbano para acabar con Hezbola.

Ahora, mi duda es lo que hará Irán y eso es lo que va a marcar lo que ocurra, si continua mandando pepinos a Israel es díficil que alguien se trague lo de la victoria, desde luego en Israel sería imposible que ndie se lo trague, en USA con no sacarlo en la FOX muchos de los votantes de Trump se lo tragarían sin rechistar. Si deja de hacerlo pues colará esa historia.
0
#18 ddomingo
#1 Bueno, técnicamente no tiene que rendirse ni hacer otra cosa que pirarse de ahí. No ha habido declaración de guerra.

Otra cosa es el percal que dejaría si Irán sigue cerrando el estrecho y atacando a todos los países de la zona.
0
MiguelDeUnamano #19 MiguelDeUnamano
#18 La guerra seguiría con Israel y mucho me temo que el estrecho seguiría cerrado igualmente si EEUU no le da una satisfacción a Irán.
0
#21 ddomingo
#19 Lo cierto es que no se sabe bien cómo reaccionaría Iran. Lo podrían vender como una victoria y seguir como business as usual. Esta situación tampoco les favorece y en el fondo se salen con la suya. Supervivencia del régimen.
0
Un_señor_de_Cuenca #22 Un_señor_de_Cuenca
#1 Se me ocurre un escenario demencial. Que Trump anuncie que han ganado, y que envíe gente con cerebro a negociar con Irán en secreto, firmar el fin de la guerra a cambio de compensaciones que no se harán públicas, y a otra cosa.
Porque no se sabe cuántos ataques más puede lanzar Irán, pero desde luego ahora no tienen ningún motivo para detener esto.
Es lamentable cómo Zanahorio y el nazi de Netanyahu han llevado a una situación que empeora todo y que hace más difícil operaciones más sutiles para quitar a los ayatolás.
1
Priorat #6 Priorat *
EE.UU. se puede marchar de Irán, pero no puede dar por terminada la guerra.
El proceso de iniciar y terminar una guerra es asimétrico.

Una guerra la puede empezar uno solo, pero para que termine, necesita el acuerdo de todos los contendendientes. Por eso uno solo empieza una guerra si tiene más o menos la seguridad de doblegar al enemigo. Y en este caso EE.UU. puede dejar tirados a los países del golfo o Israel, pero no puede terminar la guerra. Todo parece indicar que la guerra seguirá.
5
#2 HangTheRich
Operation Epstein Fury was a success, the biggest most beautiful success. We won. Epic victory
4
Milmariposas #13 Milmariposas
Antes de montar bombardeos en países lejanos, debería mirar para el suyo que lo tiene hecho unos zorros. :wall:
1
Javi_Pina #10 Javi_Pina
Entonces empezará la de Groenlandia o la de Cuba
1
HartzBaltz #11 HartzBaltz
Irán acaba de decir que están preparados para una guerra de 10 años. A ver cómo salen de ahí la banda Epstein-Israel. Se han metido en un fango tipo Vietnam. Yo estoy convencido de que Israel, a la desesperada, atacará la isla y enviará a Irán al medievo, pero llevará la economía mundial al crash. Yo les veo capaces, son unos fanáticos religiosos.
1
HeilHynkel #15 HeilHynkel *
Tiros a puerta:
Patriot 6 - Iran 2.
Resultado:
Patriot 0 -Iran 2

x.com/DOGDEGA/status/2032006412054794465?s=20

Esto no lo arregla ni Florentino con el VAR.
0
josde #17 josde
#15 Ni Lapuerca comprando otra vez a un Negreira,
1
#16 Onaj
Y lo tiene bien sencillo, solo tiene que hacer un Trump.

- Hemos destruido la capacidad nuclear de Irán, hemos ganado, somos los mejores, hemos conseguido la paz en el mundo. Oeoeoeoeoe. Reparto de medallas como Calvin y Hobbes y a hablar de otra cosa.

Si siguen ahí es porque quieren tener el control del país, pero puede irse sin ningún problema y vendérselo bien a sus ultras.
0
#3 Suleiman
Pueden presionar lo que quieran pero no se pueden retirar ahora. Hay un tema de orgullo y dinero. Otra opción es que quisieran acabarla rápido con alguna que otra bomba...
0
sleep_timer #7 sleep_timer
#3 Dinero es por lo que los republicanos quieren que se vaya de ahí, les está subiendo el combustible... uyyy, sus negocios pueden empezar a ir mal.
Jajajaja, Estos fachas, les dejas y se matan entre ellos.
1
#12 rubencho
Diría que este es el fin de los Usa como potencia mundial. Si sigue en la guerra es un desastre para ellos mismos y aliados de la zona. Si no sigue es un desastre mayor para mantener los aliados de la zona.
Creo que en cualquier caso van a perder influencia en una zona de la que saca mucho rédito económico y militar.
Haríamos bien en europa en lo que diplomaticamente se diría darles la patada en el culo. Y prepararnos para lo que venga, que cambia el mundo por completo.

Seguramente Usa mantengan poder sobre América, pero ya no tan dominante.
1
MAVERISCH #9 MAVERISCH
Mucho me temo que esta guerra no se termina si no es con Israel tirando una bomba atómica. Y mucho me temo también que Estados Unidos se quiere retirar antes de que esto suceda y ya no sabe cómo.
Quizás como la mayoría de las veces no pase nada. Pero tengo la sensación de que Israel metió en esta guerra a Estados Unidos, y solo termina con la destrucción de Israel o de Irán.
0

