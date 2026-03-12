Crece la presión republicana para que Trump dé por terminada la guerra en Irán

<Accesible modo lectura> Con un presidente tan aficionado a los mensajes contradictorios, los debates se deslizan a menudo en Washington por el campo de la semántica, cuando no directamente de la filosofía. Estos días, por ejemplo, todo gira en torno al sentido de un final; el final de la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán, que se encamina hacia su tercera semana. Trump dijo este lunes que este está cerca, en vista de que los mercados se sumían en el caos. También, que solo llegará tras una “rendición incondicional” de Teherán.
Después de atacar durante unas negociaciones asesinando a su líder y parte de su familia y a las niñas del colegio de una manera salvaje y, si encima el atacante recibe presiones para poner fin porque la guerra no les va tan bien, qué le pueden ofrecer a Irán que les dé una garantía de que esto se acabó de verdad. Pienso que no hay mucho que puedan ofrecer visto que no pueden confiar en su palabra.
Por otro lado, si USA no se va, en breve tendrá problemas de suministro. Se le acaban los pepinos y llevar material allí durante mucho tiempo, no es sostenible. Usa no está capacitado para una guerra de desgaste tan lejos de casa e Israel tampoco sin la ayuda de USA.
garantizase la posesión de arsenal nuclear por parte de Irán
Irán no tiene arsenal nuclear, ni consta lo que intentase tenerlo nunca , mas allá de la burda propaganda americana con noticias falsas.
Ahora, mi duda es lo que hará Irán y eso es lo que va a marcar lo que ocurra, si continua mandando pepinos a Israel es díficil que alguien se trague lo de la victoria, desde luego en Israel sería imposible que ndie se lo trague, en USA con no sacarlo en la FOX muchos de los votantes de Trump se lo tragarían sin rechistar. Si deja de hacerlo pues colará esa historia.
Otra cosa es el percal que dejaría si Irán sigue cerrando el estrecho y atacando a todos los países de la zona.
Porque no se sabe cuántos ataques más puede lanzar Irán, pero desde luego ahora no tienen ningún motivo para detener esto.
Es lamentable cómo Zanahorio y el nazi de Netanyahu han llevado a una situación que empeora todo y que hace más difícil operaciones más sutiles para quitar a los ayatolás.
El proceso de iniciar y terminar una guerra es asimétrico.
Una guerra la puede empezar uno solo, pero para que termine, necesita el acuerdo de todos los contendendientes. Por eso uno solo empieza una guerra si tiene más o menos la seguridad de doblegar al enemigo. Y en este caso EE.UU. puede dejar tirados a los países del golfo o Israel, pero no puede terminar la guerra. Todo parece indicar que la guerra seguirá.
Patriot 6 - Iran 2.
Resultado:
Patriot 0 -Iran 2
x.com/DOGDEGA/status/2032006412054794465?s=20
- Hemos destruido la capacidad nuclear de Irán, hemos ganado, somos los mejores, hemos conseguido la paz en el mundo. Oeoeoeoeoe. Reparto de medallas como Calvin y Hobbes y a hablar de otra cosa.
Si siguen ahí es porque quieren tener el control del país, pero puede irse sin ningún problema y vendérselo bien a sus ultras.
Creo que en cualquier caso van a perder influencia en una zona de la que saca mucho rédito económico y militar.
Haríamos bien en europa en lo que diplomaticamente se diría darles la patada en el culo. Y prepararnos para lo que venga, que cambia el mundo por completo.
Seguramente Usa mantengan poder sobre América, pero ya no tan dominante.
Quizás como la mayoría de las veces no pase nada. Pero tengo la sensación de que Israel metió en esta guerra a Estados Unidos, y solo termina con la destrucción de Israel o de Irán.