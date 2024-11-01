·
Crece el descontento empresarial contra Trump en Emiratos Árabes: la guerra en Oriente Medio amenaza sus negocios
El dueño de la F1 pierde casi 2.000 millones de dólares desde que comenzó el conflicto en Irán
|
etiquetas:
:
descontento
,
emiratos árabes unidos
,
trump
,
guerra
actualidad
4 comentarios
#2
laruladelnorte
Cuando los negocios afectan al bolsillo se acaba el amiguismo.
1
K
19
#3
Sandman
Decidle al dueño de la F1 que busque entre los cojines del sofá, que algo encontrará.
0
K
12
#1
Nube_Gris
Es lo que suele ocurrir cuando la corrupción se enquista en las democracias capitalistas, que quien tiene más poder es también el más corrupto y quien más gana a costa de todos los que están por debajo.
0
K
10
#4
Tiranoc
F1 : agua
0
K
7
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
