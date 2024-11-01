edición general
19 meneos
38 clics
Crece el descontento empresarial contra Trump en Emiratos Árabes: la guerra en Oriente Medio amenaza sus negocios

Crece el descontento empresarial contra Trump en Emiratos Árabes: la guerra en Oriente Medio amenaza sus negocios

El dueño de la F1 pierde casi 2.000 millones de dólares desde que comenzó el conflicto en Irán

| etiquetas: descontento , emiratos árabes unidos , trump , guerra
15 4 0 K 174 actualidad
4 comentarios
15 4 0 K 174 actualidad
#2 laruladelnorte
Cuando los negocios afectan al bolsillo se acaba el amiguismo. :foreveralone:
1 K 19
Sandman #3 Sandman
Decidle al dueño de la F1 que busque entre los cojines del sofá, que algo encontrará.
0 K 12
Nube_Gris #1 Nube_Gris
Es lo que suele ocurrir cuando la corrupción se enquista en las democracias capitalistas, que quien tiene más poder es también el más corrupto y quien más gana a costa de todos los que están por debajo.
0 K 10
#4 Tiranoc
F1 : agua

:troll:
0 K 7

menéame