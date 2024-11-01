edición general
El creador de He-Man y los Masters del Universo necesita ayuda médica y recurre al crowdfunding tras su diagnóstico

Hay héroes que empuñan espadas mágicas. Y los que, sin capa ni superpoderes, dieron forma a nuestra infancia. Uno de esos nombres propios del universo friki atraviesa su momento más delicado. Roger Sweet, de 91 años y cocreador de He-Man, se enfrenta a una etapa complicada tras ser caerse, sufrir hemorragias cerebrales y ser diagnosticado con demencia. Durante décadas, la marca ha generado cientos de millones para Mattel. Ahora su esposa Marlene Sweet se dirigió a los fans del héroe de Eternia para pedirles ayuda para pagar las facturas

5 comentarios
ronko #1 ronko
Por el poder de Grayskull !!!
#2 Mustela
#1 ¡Por el poder de la Seguridad Social!
ronko #5 ronko
#2 Me parece que el hombre se va a tener que conformar con la de los que cantan la de chiquilla o comeranas, entre otras.
Cuñado #4 Cuñado
Pues a eso se refería Ayuso con lo de "Estados Unidos es el principal faro del mundo libre". Paga o muere. Plata o plomo. No es país para viejos pobres.
TipejoGuti #3 TipejoGuti
País de mierda...
