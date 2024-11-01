edición general
Un cráneo de un millón de años acaba de reescribir la historia del origen de la humanidad [eng]

Un cráneo antiguo, deformado y dañado por los estragos del tiempo y la degradación, podría haber alterado nuestra comprensión de la historia de los humanos modernos.

No es el cráneo de un ancestro humano moderno, sino el de un humano estrechamente relacionado. Aun así, su antigüedad retrasa la línea de tiempo de la divergencia entre el ancestro del Homo sapiens y sus parientes cercanos, sugiriendo que el origen de nuestra especie es varios cientos de miles de años más antiguo de lo que pensábamos.

Solinvictus #1 Solinvictus
El cráneo?
Si fuera al menos los huesos de la mano me lo creería.

PD. Solo leí el titular lo siento
TripleXXX #2 TripleXXX
Es bastante normal en una ciencia que no tiene elementos para experimentar y solo se basa en hallazgos arqueológicos en los que el azar es un punto a considerar.

Pues no pasa nada, se reescriben las teorías y si mañana aparece otra cosa que las contradiga, pues se vuelven a corregir.

El problema estaría en que alguien que se piense una eminencia se negase a aceptar las nuevas evidencias.
Torrezzno #3 Torrezzno *
#2 o al revés, que pienses que lo sabes todo. Incluso en ciencias donde tienes todos los elementos para experimentar, por ejemplo la medicina o la física, estamos lejísimos de saberlo todo.
