Un cráneo de un millón de años acaba de reescribir la historia del origen de la humanidad [eng]

Un cráneo antiguo, deformado y dañado por los estragos del tiempo y la degradación, podría haber alterado nuestra comprensión de la historia de los humanos modernos.
No es el cráneo de un ancestro humano moderno, sino el de un humano estrechamente relacionado. Aun así, su antigüedad retrasa la línea de tiempo de la divergencia entre el ancestro del Homo sapiens y sus parientes cercanos, sugiriendo que el origen de nuestra especie es varios cientos de miles de años más antiguo de lo que pensábamos.
Si fuera al menos los huesos de la mano me lo creería.
PD. Solo leí el titular lo siento
Pues no pasa nada, se reescriben las teorías y si mañana aparece otra cosa que las contradiga, pues se vuelven a corregir.
El problema estaría en que alguien que se piense una eminencia se negase a aceptar las nuevas evidencias.