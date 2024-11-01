Corina Machado reprocha al Gobierno de Sánchez que "ha faltado" su apoyo: "La historia juzgará"

Preguntada sobre la postura del Gobierno español, que no ha felicitado públicamente la concesión del premio Nobel, Machado ha lanzado un escueto mensaje: "Solo quiero decir que la historia juzgará, como lo hace hoy el pueblo de Venezuela, lo que ha faltado, que desde luego ha faltado". También ha destacado que ha habido otros Gobiernos en Europa que han asumido el liderazgo "por la defensa del pueblo de Venezuela". "No es un tema de partidos, es algo que trasciende temas ideológicos", ha apostillado.
No hay que ser defensor de Sadam Hussein para saber que la intervención en Irak solo lo ha dejado peor.
No hay que ser defensor de Gadafi para saber que Libia está mucho peor que estaba.
La historia dejará claro que EEUU solo deja polvo y sangre donde entra.
Eso no significa defender a la otra parte, solo a la gente de esos países que no tienen la culpa ni de lo buenos o malos que sean sus líderes ni de el egoísmo depredador del imperio que solo ataca para esquilmar recursos (como ha dejado claro la historia reciente).
A pedro y sus hierbas se les recordará como los que apoyaron a maduro, los que le guardaron el dinero en maletas, y los que hundieron España.
El Gobierno reconoce a Guaidó como presidente encargado de Venezuela y pide elecciones libres en el menor tiempo posible
www.psoe.es/actualidad/noticias-actualidad/el-gobierno-reconoce-a-guai
es.wikipedia.org/wiki/Autogolpe_de_Estado
resultadosconvzla.com/
Maduro perdió, se sabe, están los datos. Pero sigue en el poder. Ergo es un autogolpe.
Con esta señora cambia el paradigma: ahora va a tener que hacer y decir muchas cosas en pago por el premio.
