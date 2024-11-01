edición general
Corina Machado reprocha al Gobierno de Sánchez que "ha faltado" su apoyo: "La historia juzgará"

Preguntada sobre la postura del Gobierno español, que no ha felicitado públicamente la concesión del premio Nobel, Machado ha lanzado un escueto mensaje: "Solo quiero decir que la historia juzgará, como lo hace hoy el pueblo de Venezuela, lo que ha faltado, que desde luego ha faltado". También ha destacado que ha habido otros Gobiernos en Europa que han asumido el liderazgo "por la defensa del pueblo de Venezuela". "No es un tema de partidos, es algo que trasciende temas ideológicos", ha apostillado.

aPedirAlMetro #1 aPedirAlMetro
"La historia juzgará" a la golpista esta
#4 vGeeSiz
#1 que a día de hoy sigáis defendiendo a Maduro es de juzgado de guardia o mejor aún de manicomio
aPedirAlMetro #11 aPedirAlMetro *
#4 He escrito 7 palabras de las cuales 3 son de la mamarracha esta, y en ninguna de ellas, he defendido a Maduro,.
A ver si el que esta para manicomio eres tu... :roll:

Te devuelvo el negativo, a ver si encuentras algun orificio donde meterlo, querido.
mente_en_desarrollo #14 mente_en_desarrollo *
#4 ¿Qué tiene que ver defender a Maduro con saber que toda la intervención militar de EEUU e otro país solo hace que la gente viva peor?

No hay que ser defensor de Sadam Hussein para saber que la intervención en Irak solo lo ha dejado peor.
No hay que ser defensor de Gadafi para saber que Libia está mucho peor que estaba.

La historia dejará claro que EEUU solo deja polvo y sangre donde entra.
Eso no significa defender a la otra parte, solo a la gente de esos países que no tienen la culpa ni de lo buenos o malos que sean sus líderes ni de el egoísmo depredador del imperio que solo ataca para esquilmar recursos (como ha dejado claro la historia reciente).
Deviance #7 Deviance
Que te apoye zanahorio, ya verás que bien te lo vas a pasar cuando te de el palo...... :troll:
Pedazo de sinvergüenza.
Metabarón #3 Metabarón
La historia juzgará, sí: www.meneame.net/go?id=4105713
#6 Hoypuedeserungrandia
La historia la juzgara a ella como lo que es , una traidora golpista a su país pidiendo la intervención de EEUU para generar una matanza y que ella se quede con el poder que no consigue de otra manera.
#19 Crtx89
#6 si libra a Venezuela de maduro y los chavistas, será recordada como una libertadora.

A pedro y sus hierbas se les recordará como los que apoyaron a maduro, los que le guardaron el dinero en maletas, y los que hundieron España.
aPedirAlMetro #24 aPedirAlMetro *
#19 "A pedro y sus hierbas se les recordará como los que apoyaron a maduro"
Mientras tanto, en el mundo real, donde vivimos la gente normal, sin taras mentales...

El Gobierno reconoce a Guaidó como presidente encargado de Venezuela y pide elecciones libres en el menor tiempo posible
www.psoe.es/actualidad/noticias-actualidad/el-gobierno-reconoce-a-guai
tul #28 tul *
#19 al que le pillaron con las maletas llenas de dinero sin justificar fue al predecesor de esta y del guaydog, un tal capriles que por aquel entonces los derechuzos vendíais como el futuro de venezuela
Findeton #20 Findeton
#6 Golpista es Maduro, que perdió las elecciones y ahí sigue.
#22 Scutarius
#20 ¿se ha hecho un golpe de estado contra si mismo?
Findeton #23 Findeton
#22 Es un autogolpe de estado. Si no sabes qué es, puedes ir a la wikipedia:

es.wikipedia.org/wiki/Autogolpe_de_Estado
#25 Scutarius
#23 pero una cosa es eso y otra cosa es hacer pucherazo. Como aquí en Galicia, que votan los muertos.
Findeton #26 Findeton *
#25 No han hecho pucherazo ninguno. Simplemente se han inventado los resultados. Sin embargo el 85.18% de las actas están escaneadas y publicadas:

resultadosconvzla.com/

Maduro perdió, se sabe, están los datos. Pero sigue en el poder. Ergo es un autogolpe.
Antipalancas21 #30 Antipalancas21
#23 Golpe el que se ha dado ya alguno, pero en la cabeza.
Findeton #32 Findeton
#30 Para qué voy a hablar con alguien que en vez de argumentos tiene negativos.
Antipalancas21 #33 Antipalancas21
#32 Ese eres tu verdad, se te conoce ya por aquí.
Findeton #34 Findeton
#33 No, no te he puesto ningún negativo en nuestra conversación. En cambio tú... en fin, absurdo.
Antipalancas21 #35 Antipalancas21
#34 Te los mereces por defender lo indefendible, ya te ha pasado mas veces.
Antipalancas21 #29 Antipalancas21
#20 Tu lo sabes cierto, o solo lo que te cuentan.
Andreham #5 Andreham
Le han preguntado por los pescadores asesinados por USA y por los petroleros que ha incautado?
Antipalancas21 #27 Antipalancas21
#5 No . eso es luchar por la libertad del pueblo Venezolano, asesinando y robando.
skaworld #12 skaworld
La Academia Noruega de Ciencias y Letras presenta... Guaidó II, el retorno.
skaworld #17 skaworld
#12 Sueca q se me va la olla, ya me lo digo yo
OCLuis #10 OCLuis
Normalmente los premios nobel de la paz se entregan por todo lo que uno ha hecho antes.
Con esta señora cambia el paradigma: ahora va a tener que hacer y decir muchas cosas en pago por el premio.
Mltfrtk #9 Mltfrtk
Qué asco da la rata fascista subnormal y ridícula esta.
#2 Suleiman
Menuda HP está hecha....
2 K 38
Catacroc #8 Catacroc
Corina Machado: A pesar de todo lo que hemos hecho por hundir este gobierno es una vergüenza que no nos apoyen.
Supercinexin #13 Supercinexin
Amenazando y conspirando, como la rata fascista que es.
#21 Quaid
María Corina Machado es enemiga de la izquierda esquizo
Cehona #31 Cehona
Habla la premio Nobel de la Paz.
Si Alfred levantara la cabeza
JackNorte #15 JackNorte
Esta señora que apoya el genocidio en Gaza apoyaria la invasion de cualquier pais que no fuera de su cuerda, que vayan remojando las barbas el resto de America. Porque sino responden lo logico es que sigan haciendolo con el resto.
Arzak_ #16 Arzak_
La Queorina Manchado es irrelevante.
8-D
tommyx #36 tommyx
Pues mucho bombo y platillo le dan a esta en TVE
CharlesBrowson #18 CharlesBrowson
Si solo le juzgara la historia, firmaba ya :troll:
