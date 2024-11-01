edición general
Corey Harrison de ‘La casa de empeños’ recurre al crowdfunding pagar las facturas médicas después de su terrible experiencia de salud

Corey Harrison estrella de ‘La casa de empeños’ está recurriendo a sus fans en busca de ayuda después de gastar casi todo su dinero en facturas médicas luego de un aterrador accidente de motocicleta y las complicaciones que amenazaron su vida que siguieron. Corey dice que actualmente sólo tiene $400 en su cuenta bancaria y también está endeudado con su padre y sus amigos, quienes le prestaron dinero para cubrir los costos. Corey dice que es reacio a pedir ayuda a sus fans… pero: “¿Qué voy a hacer, volar a Las Vegas y vender cosas?

cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
El país de la libertad para morirte como un perro. Y vuelvo a repetir esto es lo que VOX y PP quieren implantar aquí pedazo de gilipollas.
Chinchorro #5 Chinchorro
Lo de los ricos pidiendo pasta a gente que está peor que ellos para pagarse cosas que los que están peor que ellos no pueden pagarse a sí mismos me parece ya de un retorcido que roza lo demencial.
Battlestar #8 Battlestar
#5 No es más rico el que más tiene si no el que menos gasta, por qué gastarte tu dinero cuando te lo pueden pagar otros?
Battlestar #7 Battlestar
No lo sé, Rick...
borteixo #11 borteixo
#7 literal
Dragstat #6 Dragstat
Estás situaciones son tremendas la verdad, lo que tienen allí montado ya no es "no es problema mio porque a mí no me pasar", realmente es un "no es problema mio porque a mí todavía no me ha pasado". Le puede pasar a casi cualquiera menos a los realmente ricos, va a peor y llega al absurdo. Pero bueno, ellos piensan que no pueden hacer nada gracias al lavado de cerebro que tienen. Al menos estarán contentos por no ser comunistas como los Europeos.
Arkhan #2 Arkhan
Qué gran país de oportunidades y qué gran sistema sanitario que muchos quieren imponer aquí.
The_Ignorator #9 The_Ignorator
Y Rick seguirá diciendo que es un gran país, fomentando la "libertad" estadounidense y su sistema económico y social, dando charlas en los institutos como auténtico triunfador abogando por reducir impuestos, echandole la culpa a Mexico o a quien sea, .... pero no le quedará ni un hijo a este paso
Fedorito #3 Fedorito
Y si no le llega siempre puede empeñar algo.
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
A cuánto sale el día de guerra en Irán?
azathothruna #10 azathothruna
Le doy un meme burlandome del libre mercado, y me estoy arriesgando
#14 Perrota
Traducción hecha con una mierda de IA. Hay que tener poca vergüenza para publicar esta putísima mierda.

“ Recordarás… en enero, Corey estuvo involucrado en una aventura un accidente aterrador en Tulum, que lo dejó con 11 costillas fracturadas, una conmoción cerebral y lesiones faciales, lo que lo obligó a extrañar a su padre. Rick Harrisones enero casamiento.”
#12 Forestalx
Tremendo cuando el es alguien que se supone que tiene dinero... Imaginemos como puede ser para los demás...
Chinchorro #13 Chinchorro
#12 Este tiene dinero para pagarse lo que necesite. Lo que pasa es que mola más que te lo paguen los demás.
