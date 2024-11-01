Corey Harrison de ‘La casa de empeños’ recurre al crowdfunding pagar las facturas médicas después de su terrible experiencia de salud

Corey Harrison estrella de ‘La casa de empeños’ está recurriendo a sus fans en busca de ayuda después de gastar casi todo su dinero en facturas médicas luego de un aterrador accidente de motocicleta y las complicaciones que amenazaron su vida que siguieron. Corey dice que actualmente sólo tiene $400 en su cuenta bancaria y también está endeudado con su padre y sus amigos, quienes le prestaron dinero para cubrir los costos. Corey dice que es reacio a pedir ayuda a sus fans… pero: “¿Qué voy a hacer, volar a Las Vegas y vender cosas?