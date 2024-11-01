edición general
36 meneos
35 clics
Una cordobesa con cáncer tuvo que ir 4 veces a Urgencias del Reina Sofía hasta lograr que le hicieran una biopsia por un bulto en el pecho

Una cordobesa con cáncer tuvo que ir 4 veces a Urgencias del Reina Sofía hasta lograr que le hicieran una biopsia por un bulto en el pecho

Una usuaria de Córdoba se ha unido a la plataforma de afectadas creada por FACUA por el escándalo del cribado del cáncer de mama para denunciar que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) se negó durante meses a realizarle nuevas mamografías pese al crecimiento del bulto que tenía en el pecho.

| etiquetas: cordobesa , cáncer , 4 , veces , urgencias , biopsia , bulto , pecho
30 6 0 K 309 actualidad
8 comentarios
30 6 0 K 309 actualidad
Olepoint #1 Olepoint
¿ Entendéis porque todos los neo fascistas odian a Facua ?
15 K 170
oceanon3d #2 oceanon3d *
El asunto de la privatización de la sanidad y los cribados de varios tipos de cáncer , sobre todo de las peperas, va ha reventar como un terremoto de magnitud 9. Es sintagmático como las comunidades el PP se niegan a pasar datos al ministerio ... se huele el pánico. Empezó por Andalucía y ahora Madrid empieza a ser la salpicada. Un fallo informático dice Ayuso que fuero los errores en comunicación de cribados .

Ahora mismo en directo en T5 Inda y Ana Rosa defendiendo a Madrid a saco = cientos o miles de afectados ... se le huele el miedo en la cara.
5 K 72
#7 omega7767
#2 estos no tienen miedo, son impunes, controlan casi toda la justicia, los medios, las fuerzas del estado ....
1 K 24
OCLuis #4 OCLuis *
Tu voto mata.

Si no se le dan pistolas a los asesinos tampoco se debería de votar a partidos de asesinos que ni piden perdón ni se responsabilizan ni tampoco pagan por sus crímenes contra los españoles.
3 K 44
elhuge27 #5 elhuge27
Las politicas del partido podrido matan a gente trabajadora, con los ricos nunca se atreven
2 K 23
NPCMeneaMePersigue #6 NPCMeneaMePersigue
2014: Wikileaks: Estados Unidos y Japón lideran la ofensiva contra los tratamientos asequibles contra el cáncer www.meneame.net/story/2014-wikileaks-estados-unidos-japon-lideran-ofen
0 K 20
makinavaja #8 makinavaja
Seguid votando al PP, seguid....
0 K 11
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
Lo del mamoneo desde alta instancias politicas es evidente y hay que mandarlos a la hoguera, pero ahora a bien hospitalario y del dia a dia, tambien hace falta una buena purga
0 K 8

menéame