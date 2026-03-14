El Congreso aprueba ley que abre la puerta a pequeños reactores nucleares para generar electricidad

Perú dio un paso que podría cambiar su panorama energético en las próximas décadas. El Congreso aprobó una ley que permite incorporar reactores nucleares modulares pequeños —conocidos como SMR por sus siglas en inglés (Small Modular Reactors)— como una nueva fuente de generación eléctrica en el país. Con esta decisión, el país abre la posibilidad de diversificar su matriz energética en un contexto global donde varios países buscan alternativas que permitan garantizar el suministro eléctrico sin incrementar las emisiones de carbono.