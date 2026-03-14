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El Congreso aprueba ley que abre la puerta a pequeños reactores nucleares para generar electricidad

El Congreso aprueba ley que abre la puerta a pequeños reactores nucleares para generar electricidad

Perú dio un paso que podría cambiar su panorama energético en las próximas décadas. El Congreso aprobó una ley que permite incorporar reactores nucleares modulares pequeños —conocidos como SMR por sus siglas en inglés (Small Modular Reactors)— como una nueva fuente de generación eléctrica en el país. Con esta decisión, el país abre la posibilidad de diversificar su matriz energética en un contexto global donde varios países buscan alternativas que permitan garantizar el suministro eléctrico sin incrementar las emisiones de carbono.

| etiquetas: smr , perú , nuclear , suministro eléctrico , co2
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16 comentarios
6 1 0 K 81 actualidad
sotillo #1 sotillo
Hay que ser buen vendedor para colocarle a esta gente algo tan caro, radioactivo, vulnerable y que deja un residuo caro de almacenarse
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Priorat #7 Priorat
#1 Y sobretodo que solo existe en powerpoints.
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#10 El_dinero_no_es_de_nadie
#7 La termosolar también existía sólo en powerpoints hasta que en Sevilla se construyó la primera
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FunFrock #2 FunFrock *
Podia sacar una ley que permitiera seguir operando las actuales además de los SMR, además de volver a permitir la extracción de mineral de Uranio
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Gry #5 Gry *
#2 Las actuales tienen permitido operar si cumplen las condiciones que puso el Gobierno: que se garantice su seguridad y que no suponga un coste mayor para los consumidores.

El problema es que sin que papá Estado ponga la pasta o les garantice la venta de la electricidad a un precio mínimo (lo que subiría la factura para todos) no salen las cuentas.

Edit, son tres condiciones, también la estabilidad del sistema eléctrico, aqui hablan de ello: www.laportadadeextremadura.com/extremadura/el-gobierno-espanol-mantien
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fofito #6 fofito
#2 Me da que te estás confundiendo, esto va de Perú
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FunFrock #12 FunFrock
#6 totallimiente, pero bueno, se podria permitir aquí tb.
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powernergia #14 powernergia
#12 Las operaciones de los reactores ya son difícilmente rentables con combustible nuclear importado y si no se produce en España es porque serían ruinosos.
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FunFrock #15 FunFrock
#14 está prohibo por ley. Puede ser rentable o puede no serlo, pero por ley, no se permite la extracción, aun habiendo empresas que quieren realizar ese trabajo.
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Cehona #8 Cehona
#2 En Madrid estaríamos encantados de poner una Central Nuclear y varios SMR para calentarse en las terrazas en invierno.
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josde #16 josde
#8 De los bares, que vicio tenéis en Madrid con los bares. xD
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sorrillo #13 sorrillo *
#11 Las razones para atentar contra un SMR son básicamente las mismas que para atentar contra una central nuclear, básicamente ninguna.

Atacar a un objetivo que por diseño está fuertemente reforzado y cuyos daños de producirse serían locales a industriales sin mayor consecuencia que afectar a la zona de exclusión ya delimitada antes de su puesta en marcha solo tiene sentido en películas orientadas a gente sin conocimiento alguno de la realidad.

Una película que apele a los miedos irracionales.
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#9 Tunguska08Chelyabinsk13 *
¿Ahora les importa las emisiones de carbono..? y más para un país como Perú, el precio, como a todos, debería ser lo más importante. Esto parece consecuencia del buen hacer (para sus intereses) de algún lobby.
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#4 detectordefalacias
MONORAIIIIILL!!!!, MONORAIIIIIIIL!!!!!, MONORRRAAAAIIILLLLLLLL!!!!!  media
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DayOfTheTentacle #3 DayOfTheTentacle
Sheldon!!!
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menéame