El Congreso aprueba ley que abre la puerta a pequeños reactores nucleares para generar electricidad

Perú dio un paso que podría cambiar su panorama energético en las próximas décadas. El Congreso aprobó una ley que permite incorporar reactores nucleares modulares pequeños —conocidos como SMR por sus siglas en inglés (Small Modular Reactors)— como una nueva fuente de generación eléctrica en el país. Con esta decisión, el país abre la posibilidad de diversificar su matriz energética en un contexto global donde varios países buscan alternativas que permitan garantizar el suministro eléctrico sin incrementar las emisiones de carbono.
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El problema es que sin que papá Estado ponga la pasta o les garantice la venta de la electricidad a un precio mínimo (lo que subiría la factura para todos) no salen las cuentas.
Edit, son tres condiciones, también la estabilidad del sistema eléctrico, aqui hablan de ello: www.laportadadeextremadura.com/extremadura/el-gobierno-espanol-mantien
Atacar a un objetivo que por diseño está fuertemente reforzado y cuyos daños de producirse serían locales a industriales sin mayor consecuencia que afectar a la zona de exclusión ya delimitada antes de su puesta en marcha solo tiene sentido en películas orientadas a gente sin conocimiento alguno de la realidad.
Una película que apele a los miedos irracionales.