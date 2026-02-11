edición general
Una conductora sufre una crisis de ansiedad tras tragarse la tierra la carretera por la que circulaba

Una conductora sufre una crisis de ansiedad tras tragarse la tierra la carretera por la que circulaba

La vía CC-428, que une Berzocana con Logrosán, sufre un gran socavón al hundirse por un desprendimiento de tierra

Comentarios destacados:    
cocolisto
Titular para la historia {0x1f60b}

JanSolo
#1 Titular para la histeria

Rude
#1 más bien para el análisis sintáctico

Sinfonico
La redacción del titular es digna de estudio

intotheflow
#3 He tenido que leerlo dos veces. En la primera leí "tras tragarse la tierra de la carretera por la que circulaba" <:(

Cuchifrito
Como pa no sufrirla.

Tensk
#2 Sin duda, pero a la que ayer le cayó un árbol encima del coche que conducía creo que con mayor motivo si cabe.

www.farodevigo.es/pontevedra/2026/02/11/viva-milagro-coche-enorme-arbo

Dicen que apenas tuvo algún rasguño. Viendo el estado en el que quedó el coche yo me pregunto cómo es posible.

arturios
#10 ¿Sin condensador de flufo?

Javi_Pina
Eso le pasa por circular despacio, a toda leche hubiera podido pasar a la otra parte :troll:

Cuchifrito
#6 Incluso al futuro.

Derko_89
Viendo que conducía un Ford Focus de principios de siglo, normal que lo más grave que sufriera fuera una crisis de ansiedad, esos trastos son más duros que el clavo de un ataúd. Con 4 arreglos de chapa, cambiar las lunas rotas y alguna rótula, capaz que pueda tirar 20 años más xD


