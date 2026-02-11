·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
16883
clics
Peter acabó con Podemos
8427
clics
Esto debería estar prohibido
5319
clics
“El mundo está en peligro, y no solo por la IA”: el jefe de Seguridad de Anthropic anuncia públicamente su renuncia al cargo
4391
clics
Salma, desaparecida, no estaba muerta: secuestrada y violada durante dos años en Murcia
5164
clics
Conductor atropella a delincuente que intentó asaltarlo en carretera de Chile
más votadas
593
Feijóo dice que creará una 'gran agencia de seguridad de transportes', pero ojo, porque ya existe: Sánchez se lo recuerda de esta forma
528
Israel usó armas prohibidas en Gaza: bombas térmicas y de vacío para volatilizar cadáveres
364
El ex-presidente de Andalucía a Felipe Gónzalez: “¿Por qué no te retiras y nos dejas en paz? Nos das pena”
558
El Gobierno de Ayuso anuncia que llevará a los tribunales la ley que pretende limitar la privatización sanitaria, que aún no está aprobada
432
Jornadas de 12 horas, despido sin indemnización y reducción del derecho a huelga: la reforma laboral de Milei que precariza a los argentinos
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
6
meneos
148
clics
Una conductora sufre una crisis de ansiedad tras tragarse la tierra la carretera por la que circulaba
La vía CC-428, que une Berzocana con Logrosán, sufre un gran socavón al hundirse por un desprendimiento de tierra
|
etiquetas
:
lluvias
,
socavón
,
tráfico
,
extremadura
6
0
1
K
55
actualidad
11 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
6
0
1
K
55
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
cocolisto
Titular para la historia
5
K
68
#5
JanSolo
#1
Titular para la histeria
1
K
30
#8
Rude
#1
más bien para el análisis sintáctico
1
K
29
#3
Sinfonico
La redacción del titular es digna de estudio
1
K
25
#7
intotheflow
#3
He tenido que leerlo dos veces. En la primera leí "tras tragarse la tierra de la carretera por la que circulaba"
2
K
28
#2
Cuchifrito
Como pa no sufrirla.
1
K
19
#4
Tensk
#2
Sin duda, pero a la que ayer le cayó un árbol encima del coche que conducía creo que con mayor motivo si cabe.
www.farodevigo.es/pontevedra/2026/02/11/viva-milagro-coche-enorme-arbo
Dicen que apenas tuvo algún rasguño. Viendo el estado en el que quedó el coche yo me pregunto cómo es posible.
1
K
18
#11
arturios
#10
¿Sin condensador de flufo?
0
K
11
#6
Javi_Pina
Eso le pasa por circular despacio, a toda leche hubiera podido pasar a la otra parte
0
K
11
#10
Cuchifrito
#6
Incluso al futuro.
0
K
11
#9
Derko_89
Viendo que conducía un Ford Focus de principios de siglo, normal que lo más grave que sufriera fuera una crisis de ansiedad, esos trastos son más duros que el clavo de un ataúd. Con 4 arreglos de chapa, cambiar las lunas rotas y alguna rótula, capaz que pueda tirar 20 años más
0
K
10
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
www.farodevigo.es/pontevedra/2026/02/11/viva-milagro-coche-enorme-arbo
Dicen que apenas tuvo algún rasguño. Viendo el estado en el que quedó el coche yo me pregunto cómo es posible.