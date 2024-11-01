edición general
Condenado a 18 meses de cárcel por matar de un golpe a un perro que se acercó a sus gallinas

El Juzgado de lo Penal número 1 de Jaén ha condenado a 18 meses de cárcel a un vecino de Lopera (Jaén) que mató de un golpe a un perro en presencia del menor que era su dueño después de que el animal se acercara a sus gallinas. Además de los 18 meses de cárcel como autor de un delito de maltrato animal, le impone dos años de inhabilitación especial para la profesión , oficio o comercio que tenga relación con los animales. En concepto de responsabilidad civil se le impone que abone 280 euros por el valor del animal y otros 500 euros por daños.

Spirito #1 Spirito *
Qué bestia el tío, por favor. o_o

Que se lo piense dos veces otra vez.
1 K 29
DarthAcan #2 DarthAcan
Y al menor no le multan por llevar el perro suelto?
1 K 20
#10 doppel *
#2 el menor es una víctima. Hay que proteger a las víctimas.
0 K 20
#3 JandePorer
Poco me parece. Y el mierdas se defiende diciendo que sólo lo quería asustar. Ya... seguro... habrá pensado el juez. Todavía queda mucho olor a rancio en la España profunda donde a los animales sólo se los ve como herramientas reemplazables.
1 K 17
#5 lordban
"después de que el animal se acercara a sus gallinas"

¿A qué se refieren por acercarse? ¿Estaba husmeando por ahí tranquilo o estaba tratando de pillar a alguna gallina? Que son situaciones muy diferentes. La verdad, meterle a alguien 18 meses por matar de un único palazo mal dado a un perro que andaba suelto y tratando de matar a sus gallinas se me antoja algo exagerado. No hablamos de alguien que ha envenenado al perro con alevosía o lo ha apaleado repetidamente con saña.
1 K 17
mund4y4 #6 mund4y4
#5 Pudo haber usado el palo para asustarlo o golpearle pero desde luego no en la cabeza. ¿Sabes la fuerza que hace falta para matar a un animal de un golpe en la cabeza?
0 K 11
#8 lordban *
#6 En la noticia dice que dio dos y el primer palazo falló, con lo que me supongo que el perro se estaba moviendo rápido, y para darle a algo que se mueve rápido tienes que golpear rápido, lo que equivale a fuerza. Si falló el primero tiene todo el sentido del mundo que el segundo falle también y en vez de darle en el lomo le dé en la cabeza. En general la gente no es Jackie Chan, menos cuando la coges desprevenida y se encuentra de golpe en la situación de que hay un perro salido de la nada…   » ver todo el comentario
0 K 7
mund4y4 #4 mund4y4
Le hace eso a mi perro y la que va a la cárcel soy yo.
0 K 11
lib_free #7 lib_free
#4 Defendió exactamente con el mismo celo que lo haces tú a sus animales. No quería verlos morir en manos de otro animal claramente descontrolado.
1 K 17
panda23 #9 panda23
#4 le haces eso a mi familiar y el que va a la cárcel soy yo. Ves en que momento todos somos muy machitos?
0 K 7
tusitala #11 tusitala *
#4 Si mata a un perro de un golpe, tiene más fuerza y más sangre fría que la mayoría de nosotros.
0 K 10
Atusateelpelo #12 Atusateelpelo
#4 ¿Y que harias si vieses acercarse un pitbull a la carrera a tu perro?
0 K 12

