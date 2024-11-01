Condenado a 18 meses de cárcel por matar de un golpe a un perro que se acercó a sus gallinas

El Juzgado de lo Penal número 1 de Jaén ha condenado a 18 meses de cárcel a un vecino de Lopera (Jaén) que mató de un golpe a un perro en presencia del menor que era su dueño después de que el animal se acercara a sus gallinas. Además de los 18 meses de cárcel como autor de un delito de maltrato animal, le impone dos años de inhabilitación especial para la profesión , oficio o comercio que tenga relación con los animales. En concepto de responsabilidad civil se le impone que abone 280 euros por el valor del animal y otros 500 euros por daños.
Que se lo piense dos veces otra vez.
¿A qué se refieren por acercarse? ¿Estaba husmeando por ahí tranquilo o estaba tratando de pillar a alguna gallina? Que son situaciones muy diferentes. La verdad, meterle a alguien 18 meses por matar de un único palazo mal dado a un perro que andaba suelto y tratando de matar a sus gallinas se me antoja algo exagerado. No hablamos de alguien que ha envenenado al perro con alevosía o lo ha apaleado repetidamente con saña.