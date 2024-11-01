edición general
La condena del fiscal general del Estado, ¿un 23F judicial?

La condena del fiscal general del Estado, ¿un 23F judicial?

Quienes han difundido el fallo han pretendido dejar su huella un día como el 20 de noviembre. Al filtrar el fallo, pero no la Sentencia, han situado al Fiscal General en una posición insostenible que le obligaba a dimitir, con el agravante de dimitir sin saber todavía por qué se le condena. Feijóo, Díaz Ayuso y MAR estaban sin duda advertidos, prepararon sus respuestas a conciencia. Díaz Ayuso con una comparecencia histriónica y destructiva. Se ha afianzado un Poder Judicial autónomo que quiere actuar como intentaron los militares entre 1975 y

carakola
El golpe fue contra Podemos. Ahora llueve sobre mojado.

#4 chavi
#2 Concuerdo. El PSOE aplaudia con las orejas los despropósitos judiciales contra Podemos y los independentistas.

Dos tazas.

#5 tierramar
#2 Sí, hicieron mucho daño a Podemos pero no han parado, el golpe de estado progresivo continua, ahora el objetivo es derrocar el gobierno de coalición; tenemos que ser muy conscientes que en España la poca democracia que tenemos está en peligro, que hay que luchar por ella cada día; y la izquierda más vale que se una, porque si no también es responsable.

Canha
Lo mimitos vamos. De verdad a algunos se os esta yendo la perola, madre mía.

cocolisto
Un golpe de estado por otros medios,en este caso con los ejecutores vestidos con toga.

#3 tierramar
Es un golpe de Estado, que se extiende como una red en diferentes instancias involucradas, que se desarrolla en el tiempo; y no creo que van a cejar de intentarlo. La orden de salida la dió Aznar, el 2 de noviembre de 2023, en una Jornada de la FAES, cuando pronunció una frase de enorme trascendencia: "El que pueda hacer que haga".

Quel
Relato, relato, relato...
:roll:


menéame