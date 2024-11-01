La condena del fiscal general del Estado, ¿un 23F judicial?

Quienes han difundido el fallo han pretendido dejar su huella un día como el 20 de noviembre. Al filtrar el fallo, pero no la Sentencia, han situado al Fiscal General en una posición insostenible que le obligaba a dimitir, con el agravante de dimitir sin saber todavía por qué se le condena. Feijóo, Díaz Ayuso y MAR estaban sin duda advertidos, prepararon sus respuestas a conciencia. Díaz Ayuso con una comparecencia histriónica y destructiva. Se ha afianzado un Poder Judicial autónomo que quiere actuar como intentaron los militares entre 1975 y