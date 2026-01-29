edición general
La concejala y un arquitecto de Urbanismo y dos hijos de una alto cargo, entre los adjudicatarios de viviendas públicas en Alicante

Al menos una concejala, los dos hijos de una directora general y un arquitecto de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante han sido agraciados con viviendas en la primera promoción pública que se ejecutaba en la ciudad en dos décadas y en medio de una extraordinaria tensión avivada por una insostenible falta de alojamiento y precios prohibitivos.

sat #6 sat
Qué suerte tiene esta gente. Se lo merecen seguro. Esta gente está hecha de una pasta especial porque en mi pueblo pasó lo mismo.
2 K 40
devilinside #16 devilinside
#6 Es porque practican la cultura del esfuerzo, rojos menesterosos y envidiosos
0 K 12
#4 pirat
Supongo que a nereabelmonte, la expodem que facilitó con su transfuguismo la "vuelta" del pp a la acaldía, ya le habrán compensado también generosamente.
2 K 32
Cometeunzullo #3 Cometeunzullo
Para qué esconderse si no les va a pasar nada.
1 K 26
#5 SpeakerBR
Lo típico de la VPO.
1 K 22
Nómada_sedentario #7 Nómada_sedentario *
#5 si, veo que hay cosas que no cambian. Me recuerda a los años 2005-2006-2007, donde la única esperanza de los jóvenes para independizarnos era una VPO por sorteo, y siempre le tocaba a alguien enchufado
1 K 26
#9 SpeakerBR
#7 Yo creo que hay 2 VPOs: unas buenas (a 5 minutos del Centro) con plazas reservadas para los VIPs y otras malas, en barrios chungos, adonde nadie las quiere.(enfrente de los Pajaritos.)

Se podría progresar mucho en ese sentido: transparencia y que un organismo de la Comunidad Autónoma lo gestionara. Cuanto más pequeño es el organismo, más corrupción.
1 K 18
Un_señor_de_Cuenca #12 Un_señor_de_Cuenca
Desde su planteamiento ya apesta a mierda. El ayuntamiento enajena una parcela pública y se acaban construyendo casas con pádel y piscina, grandes necesidades teniendo en cuenta el problemón de vivienda que tenemos.
En lugar de que sea el propio ayuntamiento el encargado de construir o al menos enajenar la parcela para construir viviendas menos lujosas, pero que den soluciones a más personas.
Y ya el remate es el clásico del sorteo que siempre toca (si eres de la famiglia, claro).

Las penas por corrupción son demasiado leves.
0 K 16
Un_señor_de_Cuenca #13 Un_señor_de_Cuenca *
Y eso no cambia en nada el asunto de la noticia, y es que por un "sorteo", han sido agraciados nada menos que la concejala de Urbanismo, el arquitecto municipal, y dos familiares. Si es que hasta debería estar prohibido que se inscribieran como posibles candidatos. Es tan apestoso y vergonzante, cuando los ciudadanos normales tenemos que estar sometidos constantemente a demostraciones de honradez, que cabrea. Cabrea mucho.

Esto va para YSiguesIgnorando, el artista del #_8, que bloquea a diestro y siniestro.
0 K 16
Fernando_x #15 Fernando_x
#13 Lo mejor es ignorarlo, como hace él con todo el mundo.
0 K 11
wata #11 wata
Si realmente algún día se abriese el melón de los enchufes y los árboles genealógicos de ayuntamientos...veríamos tanta porquería que el sistema colapsaría.
Hay personas nombradas en ese artículo que deberían tener más vergüenza y no ir de exquisitas cuando siempre han hecho negocio desde dentro ocupando los cargos que ocupaban.
0 K 11
Fernando_x #20 Fernando_x
#19 Es raro, pero falta información.
0 K 11
TheIpodHuman #10 TheIpodHuman
¡Bendita cuasualidad! y luego dicen que no, que el PP no es un partido corrupto... ¡estan podridos hasta la medula! :clap:
0 K 11
Fernando_x #14 Fernando_x
Falta algo de información. Hasta cierto punto... ES POSIBLE que lo hayan logrado legalmente.
0 K 11
TheIpodHuman #19 TheIpodHuman *
#14 Si claro por supuesto que si, y las cuasualidades también existen... mira por donde casualmente le ha tocado a la concejala de Urbanismo, el arquitecto municipal, y dos familiares... todo muy legal por supuesto, claro que si...
0 K 11
#1 pandasucks
Que desconfiados que sois!! Ahora me diréis que tampoco os creéis que a Fabra le tocase la lotería 7 veces!!
Si esque...
0 K 10
YSiguesLeyendo #8 YSiguesLeyendo
viviendas públicas o de promoción pública no es igual a viviendas sociales. estaría bien diferenciar esto, pues que sean públicas no significa que sean preferentemente para personas en situación de vulnerabilidad. que no tendría que ser así, yaps, pero legalmente sí puede ser así
0 K 8
jmangut #17 jmangut *
Una de las mejores zonas de Alicante donde la gente se da de ostias por comprar a precio de mercado es donde deciden hacer la primera promoción de vivienda subvencionada en 20 años y, la casualidad, la mayoría de agraciados podrían permitirse comprar a precio de mercado y ademas tienen relaciones con la esfera política de la ciudad.
Pero que puto asco de país, joder!!!!
0 K 7
Alfon_Dc #18 Alfon_Dc
Estamos tan acostumbrados a que nos tomen el pelo que ya es como el amanecer y el anochecer..algo contra lo que no se puede hacer nada..o eso nos han hecho creer.
Por eso siguen haciéndolo, hoy más que ayer. Pero mucho, mucho menos que mañana.
0 K 7
Andreham #2 Andreham
Cosas de familias Bien.

Muchos fachapobres les votarán porque les llamamos fachapobres y eso es intolerable, pero esto no, esto es una recompensa.
0 K 7

