La concejala y un arquitecto de Urbanismo y dos hijos de una alto cargo, entre los adjudicatarios de viviendas públicas en Alicante

Al menos una concejala, los dos hijos de una directora general y un arquitecto de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante han sido agraciados con viviendas en la primera promoción pública que se ejecutaba en la ciudad en dos décadas y en medio de una extraordinaria tensión avivada por una insostenible falta de alojamiento y precios prohibitivos.
| etiquetas: viviendas públicas , alicante , amaños , ayuntamiento , corrupción
Se podría progresar mucho en ese sentido: transparencia y que un organismo de la Comunidad Autónoma lo gestionara. Cuanto más pequeño es el organismo, más corrupción.
En lugar de que sea el propio ayuntamiento el encargado de construir o al menos enajenar la parcela para construir viviendas menos lujosas, pero que den soluciones a más personas.
Y ya el remate es el clásico del sorteo que siempre toca (si eres de la famiglia, claro).
Las penas por corrupción son demasiado leves.
Esto va para YSiguesIgnorando, el artista del #_8, que bloquea a diestro y siniestro.
Hay personas nombradas en ese artículo que deberían tener más vergüenza y no ir de exquisitas cuando siempre han hecho negocio desde dentro ocupando los cargos que ocupaban.
Si esque...
Pero que puto asco de país, joder!!!!
Por eso siguen haciéndolo, hoy más que ayer. Pero mucho, mucho menos que mañana.
Muchos fachapobres les votarán porque les llamamos fachapobres y eso es intolerable, pero esto no, esto es una recompensa.