El comunismo derrotó al fascismo hace 80 años y volverá a derrotarlo

El Ejército Rojo soviético destruyó el 80 % de la Wehrmacht [fuerzas armadas unificadas de la Alemania nazi] en su avance milagroso por Europa del Este. Cuando los ejércitos occidentales se aproximaron a las fronteras de Alemania, el régimen nazi ya había colapsado. Fue el Ejército Rojo soviético el que liberó a la mayoría de las personas recluidas en los campos de concentración y fue la forma científica en que avanzaron lo que obligó a los aliados nazis en Europa del Este (como Rumania) a rendirse y cambiar de bando.