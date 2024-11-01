edición general
El comunismo derrotó al fascismo hace 80 años y volverá a derrotarlo

El Ejército Rojo soviético destruyó el 80 % de la Wehrmacht [fuerzas armadas unificadas de la Alemania nazi] en su avance milagroso por Europa del Este. Cuando los ejércitos occidentales se aproximaron a las fronteras de Alemania, el régimen nazi ya había colapsado. Fue el Ejército Rojo soviético el que liberó a la mayoría de las personas recluidas en los campos de concentración y fue la forma científica en que avanzaron lo que obligó a los aliados nazis en Europa del Este (como Rumania) a rendirse y cambiar de bando.

Don_Pixote #2 Don_Pixote *
“ El enorme sacrificio del pueblo soviético y de lxs comunistas y patriotas chinxs hizo evitable el uso de esa arma de destrucción masiva”


¿ Y esta subnormalidad de las “x”?
Te saca de la lectura
2 K 32
Huginn #4 Huginn
Veo un poco de historia en ese panfleto.
1 K 22
Glidingdemon #7 Glidingdemon
#4 Cuando tu digas llamamos a la buambulancia, o mejor te puedes poner cualquier película de jolibud explicando como los amos gringos salvaron el mundo y se llevaron a su pais a los científicos nancys para hacer bombas, 3spera que me parece que eso último no lo explican.
0 K 8
Huginn #9 Huginn
#7 No hace falta, ya he votado sensacionalista.
0 K 11
azathothruna #5 azathothruna
Pero para ello se necesita volver al socialismo de la vieja escuela.
Cazar ricos, expropiaciones y demas
0 K 13
#8 Toponotomalasuerte
#5 un par de magnicidios y listo. Unos cuantos mangione.
0 K 10
DayOfTheTentacle #1 DayOfTheTentacle
Puede ser... pero en un futuro. Ahora toca fascismo.
0 K 8
sotillo #6 sotillo
#1 Que mania con ayudarlos, si quieren vox y pp pues duro con ello, si se lo merecen y están como locos por volver a los tiempos de franco, dejarlos si la mayoría de los rojos ni se van a enterar, estos siempre terminan comiéndose los unos a los otros, fijaros en las procesiones o cuando van a misa
0 K 10
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
lo que es preucupante es la falta de supositorios de litio
0 K 7

