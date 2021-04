Las comunidades por número de seguidores, ¿funcionan de verdad?

Al comienzo era una y luego fueron tres: Edición General |mnm - Cultura y Tecnologia |emnm - Deportes |dmnm y poco a poco, a petición de los usuarios, se implementaron las comunidades temáticas en Menéame.

Una comunidad temática (o también llamada categoría, canal, etc, antes llamado sub) sirve para crear un sitio basado en temáticas que agrupan los usuarios.

Estas comunidades temáticas son como 'pequeños menéame' dentro de la Edición General que intentan hacer más útil al usuario lo que pueda leer en la web, permitiendo personalizar tu propio Menéame en función de tus intereses personales.

Pero ¿funcionan de verdad?

Ya hace siete años recién cumplidos -comenzaron a finales de marzo del 2014-, que las comunidades están disponibles en Menéame.

Algunas comunidades, no todas, son muy prácticas para hacer un seguimiento de ciertos temas en concreto, pero muchas veces hay noticias y publicaciones que quedan fuera de dicho sub, por lo que la organización "temática" no cumple las expectativas a efectos prácticos. ¿Por qué? Imagino, porque los usuarios no las usan, es decir, hay que practicar en el 'juego' de menéame para introducirse en el mundo de sus comunidades e ir descubriéndolas poco a poco.

Desde mí humilde visión, las comunidades se asemejan a ríos (con sus afluentes) que vienen todos a desembocar al mismo Mar (Portada de la Edición General) por la obra y gracia del promote. Y es por el misterio que gira alrededor del funcionamiento de cada promote (sí, cada comunidad tiene su propio promote, puedes consultarlo añadiendo /promote al final de la URL de la comunidad) y por el que las comunidades a veces, no son entendidas por muchos, sobre todo por aquellos que buscan un karma instantáneo, cual chute dopaminérgico en vena fuera.

Siguiendo la analogía anterior, cada afluente (el promote de cada comunidad) desemboca en un río (la portada de su comunidad) y estos ríos (todas las portadas de cada comunidad), si tienen suficiente caudal (karma) llegarán a desembocar en el Mar: el promote principal, de lo contrario, quedarán cual charca de cuneta, seca y olvidada, igual que un meneo en la página 3241 de la cola de pendientes.

Si esto no es así, por favor corregirme quien tenga la potestad para ello, pero es lo que he percibido en estos años como usuario en menéame.

Actualmente, no existe la posibilidad de ordenar las comunidades por seguidores , solo ver ordenadas por las "Más activas" del momento.

¿Estará esta función en la lista de mejoras pendientes?

Hasta entonces, me he dispuesto a sacar los siguientes datos y compartirlos con la comunidad. Sin más, vamos con ellos:

COMUNIDADES ACTIVAS POR Nº DE SEGUIDORES

Actualmente existen 1.940 comunidades activas, de las cuales 223 no tienen ningún seguidor y 280 un único seguidor, por lo que con más de dos seguidores (funcionales) existen 1.437 subs... ¿esperabas más, menos? Dilo en los comentarios.

Elaboración propia. | Datos a 11.04.2021 - Dentro de las 1.940 comunidades totales, obviaremos a las que poseen 1 seguidor o ninguno, por lo que contaremos 1.437 seguidores (subs con dos o más personas subscritas).

_______________________

COMUNIDADES PRINCIPALES

Como era de esperar, |actualidad encabeza el 'ranking' de seguidores, con 5.431 personas, seguida muy de cerca por |tecnologia con 5.406 y |cultura con 5.036.

Por alguna razón, (quizás por la baja calidad de los contenidos que se envían a veces) |ocio, a pesar de ser una comunidad principal, tiene muchos menos seguidores que las dos anteriores, 3.714 personas.

Para terminar, tenemos al último y menos distinguido sub principal: |politica, con 198 seguidores, son pocos, pero muy activos.

Datos a 11.abril.2021

[Aunque realmente serían 5 temáticas mayoritarias, ya que |mnm es la opción por defecto (sin categorizar) y |emnm es una reminiscencia de antes de que se separaran |cultura y |tecnologia]

_______________________

COMUNIDADES OFICIALES

Además de las comunidades principales, tenemos otras seis comunidades oficiales y son las siguientes:

|Series y |Videojuegos aparecen con un muy buen número de seguidores: +2000. Luego, aparece un segundo grupo formado por |Articulos, |Retuit y |startups con +1000. Por último, con 670 seguidores |movilidad es la comunidad con menos popularidad de las comunidades oficiales.

_______________________

COMUNIDADES RECOMENDADAS

La web recomienda de forma oficial cuatro comunidades, aunque únicamente aparece por defecto a la hora de publicar un meneo la de |Ciencia ¿Por alguna razón en especial? Supongo que por el nº de sus seguidores, nada más y nada menos que 5.658 seguidores, lo que hace a

|Ciencia, la comunidad más popular de MNM. ¡Felicidades @tnt80!

Como afluente de |ciencia, tenemos a |astronomia con 2.141 seguidores, aunque actualmente se mantiene activa gracias a los aportes de @Ripio y @Condetino que lo reviven asiduamente, entre otros usuarios.

Los dos grandes 'olvidados' de las comunidades recomendadas son |cociname y |oyoyoy, ambos con +1000 seguidores, pero con una afluencia de meneos enviados a esas comunidades muy pequeña (igual se están secando esos ríos).

____________________

ᐈ ¿Cualquier usuario puede crear su propia comunidad?

Se pueden crear hasta un máximo de 10 comunidades por usuario. Aparecen en la información pública de tu perfil de la sección "Comunidades > Propietario". Al comienzo, únicamente si un usuario tenía más de 4 años de antigüedad en la web, podía crear su propio sub. Actualmente creo que esta restricción ha cambiado.

Aparecen en la información pública de tu perfil de la sección "Comunidades > Propietario". Al comienzo, únicamente si un usuario tenía más de 4 años de antigüedad en la web, podía crear su propio sub. Actualmente creo que esta restricción ha cambiado. El creador será el 'moderador' principal o admin de la comunidad , por lo que la responsabilidad como usuario propietario de las mismas no debe de obviarse. Si no vas a poder atender debidamente una comunidad que creaste en su día, puedes preguntar por el nótame si hay alguna otra persona interesada en administrarla por tí. Recuerda, estamos en una red social y entre todas las personas usuarias la mantenemos.

, por lo que la responsabilidad como usuario propietario de las mismas no debe de obviarse. Si no vas a poder atender debidamente una comunidad que creaste en su día, puedes preguntar por el si hay alguna otra persona interesada en administrarla por tí. Recuerda, estamos en una red social y entre todas las personas usuarias la mantenemos. No se puede eliminar una vez creada una comunidad, pero si cambiar nombre y toda la información quedando como un nueva, así como también mover los meneos existentes -si los hubiese- a otro sub para dejar limpio y "borrado". Es decir, se puede borrar una comunidad sustituyéndola por otra. De lo contrario, tenemos comunidades como |borrame |aswsaa |Borrame_borr |asdafadfsxcc ó |ads que intentan hacerse desaparecer infructuosamente.

_______________________

EL 'TOP 10' DE LAS COMUNIDADES TEMÁTICAS (no oficiales)

|Economia, |Opinion, |linux y |gilipolleces en un primer 'pelotón', con cantidades cercanas y superiores a los 1000 seguidores, seguido de |musica, |preguntame, |SysDevs y |TeRespondo con unos números de seguidores muy similares entre sí (entre 500 y 600).

¿Qué hace a estas comunidades tan populares?

Supongo que la propia temática en sí misma. Pero también influye, pienso, un buen moderador y una buena relación del mismo con los usuarios de menéame, es decir, con la comunidad.

_______________________

LAS OTRAS COMUNIDADES TEMÁTICAS MÁS POPULARES no oficiales (23)

He seleccionado las comunidades con más de 200 seguidores, eliminando las anteriores ya mostradas (Principales, Oficiales. Recomendadas y Top10), dando como resultado 23 comunidades más populares y son las siguientes:

|Cine Todo sobre el séptimo arte |Historia Historia |Motor Coches, motos, tecnología y movilidad |clublectura Club de Lectura |Podemos Podemos |Documentales para ver online |Fakeame El sub de las noticias (in)deseadas |Problemas Acertijos y problemas |escombrillos sub para escritos de gran tamaño |Sucesos Sucesos |softlibre GNU/Linux y software libre |Bulos Recopilación de bulos y malaprensas |Fotografía Fotos, fotos y más fotos |Anarquismo Sobre anarquismo |BARCOS El sub de las cosas que flotan |pwned [nsfw] Pwneds, Karma, troleos, fallos, WTFs... |Tetas [nsfw] Tetas, tetas everywhere |BUAMBUSUB El sub para lloriquear lo que quieras |relatocorto Relatos cortos |bitcoin Bitcoin y otras criptomonedas |Fotomundo Fotografía, (foto)periodismo, viajes… |idiomas welcome a todos |Fragmentos LITERATOS. Compartimos fragmentos.

_______________________

ᐈ Puedes seguir a todas las comunidades que quieras, sin límite.

Pero, ¿y cómo las veo luego?

✓ Para publicar : aparecerán al pié de tus envíos cuando decidas realizar una publicación en la web. De esta forma, podrás elegir la temática más apropiada para la noticia, pero recuerda, si no le has dado a Seguir previamente, no te aparecerá en el listado.

Si por alguna razón ves que la temática elegida en primer lugar no es la más adecuada, puedes autoeditar tu noticia en los primeros 30 minutos desde que la enviaste y desde allí, cambiar la publicación de comunidad (revisa que estés editando la noticia desde tu cola general, o bien revisar que la URL aparezca así: meneame.net/submit.... en lugar de así: meneame.net/ m/actualidad / submit.... (se solucionaría eliminando lo que he tachado). Una vez pasados esos 30 minutos, solo podrá hacer el cambio un usuario con permisos de edición especial, por lo que tendrás que solicitarlo o bien en un comentario de la misma publicación, en la fisgona o en el nótame, sin olvidar mencionar al admin de la comunidad con una '@+usuario' o bien al administrador principal así: @admin. También puedes hacerlo escribiendo un correo a abuse[@]meneame.net como prefieras.

✓ Para menear : las publicaciones enviadas a las comunidades que sigues aparecerán en tu cola de pendientes y portada principal si tienes activada la opción "VER SOLAMENTE MIS SUBS". Ojo con esta opción, porque las noticias que hagan portada en la comunidad, aparecerán en tu Portada Principal personalizada de la Edición General, así que si no véis vuestro meneo en la cola de pendientes e hizo portada en un sub, revisad esta configuración.

Si la opción "VER SOLAMENTE MIS SUBS" está desactivada, solo te aparecerán las comunidades principales y la recomendada de ciencia en tu cola de pendientes, pero en la portada de Edición General aparecerá cualquier publicación de cualquier comunidad que haya tenido suficiente karma para ello, independientemente de si la sigues o no.

Para ver el resto de publicaciones que se enviaron a comunidades que no sigues, deberás tener desactivada la opción "VER SOLAMENTE MIS SUBS" y entrar en el apartado:

m/* www.meneame.net/queue?meta=_* para la lista de pendientes de todas las comunidades, excepto de las principales.

M/* www.meneame.net/?meta=_* para ver tu portada personalizada con todas las publicaciones que han hecho portada en las comunidades, excepto de las principales.

Y también DEJAR de seguirlas, para no verlas.

Si no quieres que en tu portada y cola de pendientes aparezca alguna temática en particular, bastará con no Seguir a dicha comunidad, es decir, tendrás que pulsar sobre el botón ' Siguiendo ' de dicho sub para dejar de seguirlo (y si te aparece 'Seguir', es que no la sigues, se entiende).

Un ejemplo de esta forma de usar las comunidades la tenemos en |politica, ya que a muchas personas no les apetece ver estas noticias (como demuestra la diferencia en el nº de seguidores) y simplemente dejando de Seguir, consiguen su propósito (aunque siempre hay quien envía temas de política en |actualidad y debería de hacerse algo al respecto, pero es otro tema).

Ver artículo del blog oficial: Cuando la política se “come” la actualidad general

La visión de este artículo, la podríamos extrapolar actualmente y aplicarlo a las temáticas sobre el coronavirus y covid-19 que no se envían a la comunidad |coronavirus

-

EL RESTO DE COMUNIDADES TEMÁTICAS +100 Seguidores (44)

___________________

Por último, recordamos que existe la comunidad llamada |AYUDA_SUBS para realizar preguntas, tales como "He creado un sub nuevo, ¿cómo lo doy a conocer?".

Espero estos datos sean de utilidad.

¡Salud!