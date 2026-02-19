edición general
Comunicado oficial sobre criterios de actuación y aplicación de medidas disciplinarias

En los últimos días algunos usuarios nos han pedido más explicaciones sobre determinados baneos y sobre cuál es el criterio que sigue la administración cuando se producen conflictos graves dentro de la comunidad. Darlas no significa exponer datos personales ni reproducir comunicaciones privadas, pero sí aclarar el marco en el que se toman decisiones.

Pertinax #1 Pertinax
Ya tocaba.
1
imparsifal #4 imparsifal
#1 Es que ha habido movimientos en la oscuridad y hasta ahora no era el momento adecuado,
1
imparsifal #2 imparsifal *
Siento no poder reproducir por temas de protección de datos los insultos que antes del baneo recibimos de este exusuario. Es un tema que no quise mencionar en el primer artículo en el que informaba de medidas disciplinarias porque no me gusta darle muchas vueltas a estos asuntos. Dado que el usuario insiste en contactarnos para amenazarnos con acciones legales y que algunos usuarios estáis molestos o confusos con la forma de proceder he decidido publicar este comunicado oficial que lo explica todo detalladamente y que además explica claramente la norma 11 para quién tenga dudas.
1
Atusateelpelo #6 Atusateelpelo
#2 "La transparencia es compatible con la protección de datos y con el respeto a comunicaciones privadas."

Entiendo, por el contexto posterior, que esa frase esta mal redactada y deberia decir algo asi como "la transparencia debe de ser compatible"
0
imparsifal #7 imparsifal
#6 yes
0
yoma #3 yoma
#0 Mejor explicado imposible.
1
Spirito #5 Spirito *
A mí me han formado aquí varios consejos de guerra sumarios, me han metido varias veces en las mazmorras meneantas a pan y agua dos o tres días, incomunicado a la sombra...

Pero aún no me me han torturado debidamente con látigos de púas, ni enviado a secuaces a media noche, ni me han electrocutado a más de 150 voltios.... las cosas como son. :troll:

:tinfoil:
0
#10 Finneward
#5 Ya veo que conoces Intxaurrondo...
1
#8 Nastar
De quien estamos hablando?
0
Rayder #9 Rayder
#8 El tema viene a raíz de aquí www.meneame.net/story/baneos-medios-usuarios/
0

