edición general
16 meneos
27 clics

Comunicado de Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España frente a los hechos ocurridos en Venezuela

Los Gobiernos de Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España, ante la gravedad de los hechos ocurridos en Venezuela y reafirmando su apego a los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, expresan de manera conjunta las siguientes posiciones: Expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo frente a las acciones militares ejecutadas unilateralmente en territorio de Venezuela, las cuales contravienen principios fundamentales del derecho internacional, en particular la prohibición del uso y la amenaza de la fuerza...

| etiquetas: eeuu , trump , venezuela , maduro , brasil , españa , méxico , chile
13 3 4 K 141 actualidad
2 comentarios
13 3 4 K 141 actualidad
Beltenebros #1 Beltenebros *
Es importante que la verdad, el Derecho Internacional y el sentido común prevalezcan.
3 K 73

menéame