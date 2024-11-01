edición general
Compromís subraya que Pradas admite que la decisión de no confinar por la dana partió de Mazón

El diputado de Compromís en el Congreso y portavoz de Sumar en la comisión de investigación sobre la dana, Alberto Ibáñez, ha denunciado este lunes el “lamentable espectáculo de mentiras” que, a su entender, han ofrecido en todo este tiempo los responsables de la Generalitat Valenciana en relación con la tragedia que dejó 230 fallecidos en la provincia de Valencia. Ibáñez ha remarcado que la exconsellera de Interior, Salomé Pradas, ha dejado entrever que la “orden” de no decretar el confinamiento aquel día partió del entonces presidente autonóm

Esteban_Rosador
Mazón, cuenca y pradas compitiendo a ver quién es más mentiroso, más incompetente y más malvado.

Votar PP mata.
strike5000
¿Un presidente autonómico tiene autoridad para ordenar un confinamiento? Lo pregunto porque me parece demasiada autoridad.
