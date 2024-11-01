Compraron barato, venden caro y dejan tensionado el mercado de la vivienda: la 'operación salida' de los fondos buitre

Gigantes del sector preparan su salida tras cumplir objetivos de rentabilidad. Compraron inmuebles a precio de saldo sobre una alfombra roja tras el pinchazo de la burbuja y ahora cierran ciclo. "Sacan toda la rentabilidad que pueden y se van. No les importa cómo dejan el territorio", señalan los expertos.
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Más el dinero ganado por tenerla en alquiler.
Es transferencia de capital, del que trabaja al que especula.
Ahora no la vendas x más de 30 o 40.000 e para no especular