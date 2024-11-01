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Compraron barato, venden caro y dejan tensionado el mercado de la vivienda: la 'operación salida' de los fondos buitre

Compraron barato, venden caro y dejan tensionado el mercado de la vivienda: la 'operación salida' de los fondos buitre

Gigantes del sector preparan su salida tras cumplir objetivos de rentabilidad. Compraron inmuebles a precio de saldo sobre una alfombra roja tras el pinchazo de la burbuja y ahora cierran ciclo. "Sacan toda la rentabilidad que pueden y se van. No les importa cómo dejan el territorio", señalan los expertos.

| etiquetas: fondos buitre , vivienda , mercado
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9 comentarios
23 4 0 K 377 actualidad
pepel #1 pepel
Sospecho que se esconde algo detrás. Los movimientos económicos que se dan, de Rothschild, de JP Morgan, del FMI, Bilderberg, Black Rock, Standford, etc, huelen a nueva debacle económica mundial.
5 K 86
#2 Horkid
#1 O una guerra que destrozaría los inmuebles
4 K 72
Mesopotámico #6 Mesopotámico *
#1 o a que se huelen/saben que va a haber una regulación muy fuerte que les va a dejar en bolas. Aunque vamos, lo de debacle mundial pues lo de siempre, de crisis en crisis y de quiebra del sistema en quiebra del sistema.
1 K 28
#9 hackerman
#1 sip, huele a eso si.
0 K 7
#3 casicasi
Compraron sobornando a nuestros dirigentes.
2 K 30
#4 Horkid
#3 Y algunos aprovecharon su posición para enriquecerser : Ana Botella vendio VPOs a Blackstone, ahora la familia esta en el negocio
2 K 33
#7 Emotivo
Y salen porque la crisis actual puede ser un anuncio pequeño de lo que pudiese venir.
1 K 20
#8 To_lo_loco
En Madrid compraron en barrios de mierda a 60.000€. No añadieron valor alguno, ni hicieron reformas. Solo acapararon viviendas. Y ahora venden a 260.000€.

Más el dinero ganado por tenerla en alquiler.

Es transferencia de capital, del que trabaja al que especula.
0 K 7
FunFrock #5 FunFrock
Nuestros padres compraron su casa x 3 o 5 millones de pesetas.
Ahora no la vendas x más de 30 o 40.000 e para no especular
2 K 5

menéame