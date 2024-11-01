Comprar entradas para Rosalía y que te cobren 66 euros extra por la gestión: ¿hasta dónde vamos a llegar?

Los gastos de gestión vuelven a colocarse en el centro de la polémica cada vez que se abre una nueva venta de entradas. Varias usuarias avisan que en la preventa de entradas de Bruno Mars de este miércoles también se han dado sobrecargos excesivos. "Te avisan al entrar en la página de que los gastos de gestión pueden ir de 10 a 60 euros, pero una cosa es estar dispuesto a pagar hasta 10 y otra que te cobren 40 o 60 euros extra por entrada. Es que te están casi duplicando el precio", denuncia Paula, de 21 años, en conversación con Público.