edición general
9 meneos
12 clics
Comprar entradas para Rosalía y que te cobren 66 euros extra por la gestión: ¿hasta dónde vamos a llegar?

Comprar entradas para Rosalía y que te cobren 66 euros extra por la gestión: ¿hasta dónde vamos a llegar?

Los gastos de gestión vuelven a colocarse en el centro de la polémica cada vez que se abre una nueva venta de entradas. Varias usuarias avisan que en la preventa de entradas de Bruno Mars de este miércoles también se han dado sobrecargos excesivos. "Te avisan al entrar en la página de que los gastos de gestión pueden ir de 10 a 60 euros, pero una cosa es estar dispuesto a pagar hasta 10 y otra que te cobren 40 o 60 euros extra por entrada. Es que te están casi duplicando el precio", denuncia Paula, de 21 años, en conversación con Público.

| etiquetas: conciertos , música , cultura , ocio , rosalía
8 1 0 K 90 cultura
12 comentarios
8 1 0 K 90 cultura
Comentarios destacados:    
Jointhouse_Blues #1 Jointhouse_Blues
Mientras el rebaño siga pagando, lo seguirán ordeñando.
4 K 70
#8 Luiskelele
Muy indignados, pero su manera de arreglarlo es apretar fuerte los puñitos…. Y pagarlo.

xD

Si no venden ni una, verías que rápido cambiaba la cosa.
1 K 24
#3 Frank39
Pues no yendo al concierto ni cristo igual se arregla el problema.
1 K 21
#10 Suleiman *
Según que conciertos ya están pensados para que no pueda ir los auténticos fans, pero si posturetas con pasta.
0 K 13
Golan_Trevize #7 Golan_Trevize
¡Que den conciertos!


¿No era así? xD
0 K 12
makinavaja #11 makinavaja
Si ahora pagan 66, para el próximo concierto 80... y así sucesivamente...
0 K 12
berkut #5 berkut *
Tra tra!!
0 K 11
#6 DenisseJoel
Tienes que pagar, solo así sentirás la magia de Rosalía.

Si eres pobre, tienes muchos grupos para pobres.
0 K 11
ansiet #9 ansiet
Estoy que voy.
0 K 11
#2 txelin
Hasta 67
0 K 9
#12 DonaldBlake
#2 six seeeeven
0 K 8

menéame