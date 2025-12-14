Cómo tratar la Hipertensión Arterial de Bata Blanca

La hipertensión arterial es uno de los principales problemas de salud a nivel mundial. Más de mil millones de personas en nuestro planeta la padecen. Pero ¿habías oído hablar de la hipertensión arterial de bata blanca? Fue descrito desde el año 1897 y se refiere a las personas que presentan elevación de la tensión arterial ante la presencia de personal o institución médica.

Las estadísticas estiman que el 15-30% de las personas que acuden al consultorio por hipertensión arterial tienen esta variante de bata blanca.

¿Qué hacer y cómo tratarla?