6
meneos
79
clics
Como sonaria el ingles si se pronunciaran todas las letras mudas (eng)
Los ingleses tambien sufren con la pronunciacion de las palabras y como se escriben.
ocio
ocio
#1
Democrito
Que un idioma tenga concursos de deletreo indica claramente que está mal hecho.
4
K
36
#2
estemenda
#1
Y que ese deletreo sea arbitrario.
"When the english tongue we speak..."
www.seeyouspeak.com/CLASSROOM/Tips/files/20431f074d774d825a76c675fcef6
1
K
19
#3
Milmariposas
#1
La edición de saber y ganar de fin de semana tiene (o tenía) una prueba de deletreo AL REVÉS!
0
K
19
#5
DonaldBlake
#1
Siempre he flipado cuando, en una peli, tienen que deletrear su nombre y apellido; y me refiero a apellidos anglosajones.
0
K
8
#6
MoñecoTeDrapo
You done messed up, A-A-Ron
0
K
10
#4
endy
*
Como sería el español si no se usaran los acentos ortográficos como en el título
0
K
7
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
"When the english tongue we speak..."
www.seeyouspeak.com/CLASSROOM/Tips/files/20431f074d774d825a76c675fcef6