edición general
6 meneos
79 clics
Como sonaria el ingles si se pronunciaran todas las letras mudas (eng)

Como sonaria el ingles si se pronunciaran todas las letras mudas (eng)  

Los ingleses tambien sufren con la pronunciacion de las palabras y como se escriben.

| etiquetas: ingles , comedia , bbc , #michaelmcintyre
5 1 0 K 54 ocio
6 comentarios
5 1 0 K 54 ocio
Democrito #1 Democrito
Que un idioma tenga concursos de deletreo indica claramente que está mal hecho.
4 K 36
estemenda #2 estemenda
#1 Y que ese deletreo sea arbitrario.
"When the english tongue we speak..."
www.seeyouspeak.com/CLASSROOM/Tips/files/20431f074d774d825a76c675fcef6
1 K 19
Milmariposas #3 Milmariposas
#1 La edición de saber y ganar de fin de semana tiene (o tenía) una prueba de deletreo AL REVÉS! xD
0 K 19
#5 DonaldBlake
#1 Siempre he flipado cuando, en una peli, tienen que deletrear su nombre y apellido; y me refiero a apellidos anglosajones.
0 K 8
MoñecoTeDrapo #6 MoñecoTeDrapo
You done messed up, A-A-Ron  media
0 K 10
#4 endy *
Como sería el español si no se usaran los acentos ortográficos como en el título
0 K 7

menéame