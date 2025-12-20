edición general
Cómo una proteína perdida con la edad puede reactivar el sistema inmunitario y hacerlo más fuerte

Cómo una proteína perdida con la edad puede reactivar el sistema inmunitario y hacerlo más fuerte

Científicos lograron que células madre sanguíneas viejas se comporten como jóvenes al restaurar una proteína clave asociada al envejecimiento que deja huellas visibles en el cuerpo humano, como la pérdida de fuerza muscular o el encanecimiento del cabello, provoca transformaciones profundas y silenciosas para la salud. Entre ellos, el sistema inmunológico y el sistema sanguíneo sufren un deterioro progresivo que aumenta la vulnerabilidad a infecciones, reduce la eficacia de los trasplantes y eleva el riesgo de cánceres hematológicos.

