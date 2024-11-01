¿Cómo Dinamarca ha expulsado a los Inmigrantes?  

En este video analizamos qué está haciendo exactamente Dinamarca, por qué ha decidido endurecer su política de inmigración y qué consecuencias puede tener esto para Europa, la economía y el futuro del modelo social europeo.
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Teniendo en cuenta su representación supone una proporción de más de 4 a 1, de delincuencia respecto a los nacionales.
Nota para la horda: el gobierno de Dinamarca es socialdemócrata.
Hay que ser gilipollas para, siendo danés, no vivir cojonudamente.
www.meneame.net/story/meloni-hace-mismo-pedro-sanchez-migracion-pero-e
Recordemos que los empresarios quieren mano de obra abundante, barata y precaria
Y que los gobiernos capitalistas se la van a dar, por mucho que farfullen
Pero mira las políticas de Ayuso al respecto o en materia de feminismo. No en vano PPSOE ambos apoyan (han creado) la Agenda 2030.