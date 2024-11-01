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¿Cómo Dinamarca ha expulsado a los Inmigrantes?

¿Cómo Dinamarca ha expulsado a los Inmigrantes?  

En este video analizamos qué está haciendo exactamente Dinamarca, por qué ha decidido endurecer su política de inmigración y qué consecuencias puede tener esto para Europa, la economía y el futuro del modelo social europeo.

| etiquetas: dinamarca , expulsión , inmigrantes
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5 comentarios
6 0 0 K 63 politica
#3 miraqueereslinda
Por cierto, al igual que en Dinamarca, los extranjeros ya cometen más delitos que los españoles en comunidades como Cataluña: www.idescat.cat/indicadors/?id=aec&n=15859&lang=es

Teniendo en cuenta su representación supone una proporción de más de 4 a 1, de delincuencia respecto a los nacionales.
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#1 miraqueereslinda *
A ver si va tomando nota el resto de Europa, que parece que sí. En especial España, que parece que no.

Nota para la horda: el gobierno de Dinamarca es socialdemócrata.
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Pertinax #2 Pertinax *
#1 En realidad Dinamarca no necesita inmigración. Van al retrete y cagan recursos naturales, siendo 6 millones de habitantes. No es comparable.

Hay que ser gilipollas para, siendo danés, no vivir cojonudamente.
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Autarca #4 Autarca *
#1 No será el primer gobierno ni el ultimo que presume de mano dura contra la inmigración, pero...

www.meneame.net/story/meloni-hace-mismo-pedro-sanchez-migracion-pero-e

Recordemos que los empresarios quieren mano de obra abundante, barata y precaria

Y que los gobiernos capitalistas se la van a dar, por mucho que farfullen
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#5 miraqueereslinda
#4 cierto, para que luego sigan metiendo miedo con la extrema derecha.

Pero mira las políticas de Ayuso al respecto o en materia de feminismo. No en vano PPSOE ambos apoyan (han creado) la Agenda 2030.
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menéame