Un comité de la Cámara de EEUU cuestiona la españolidad de Ceuta y Melilla e insta a Marco Rubio a mediar

Es la primera vez que un órgano de la cámara baja del Congreso de EEUU cuestiona la españolidad de las dos ciudades autónomas. “El comité observa que las ciudades administradas por España de Ceuta y Melilla están ubicadas en territorio marroquí y siguen siendo objeto de la reclamación que Marruecos mantiene desde hace tiempo", reza el texto aprobado. Las menciones a Ceuta y Melilla han sido introducidas por el legislador republicano por Florida, Mario Díaz-Balart.