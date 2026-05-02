Un comité de la Cámara de EEUU cuestiona la españolidad de Ceuta y Melilla e insta a Marco Rubio a mediar

Es la primera vez que un órgano de la cámara baja del Congreso de EEUU cuestiona la españolidad de las dos ciudades autónomas. “El comité observa que las ciudades administradas por España de Ceuta y Melilla están ubicadas en territorio marroquí y siguen siendo objeto de la reclamación que Marruecos mantiene desde hace tiempo", reza el texto aprobado. Las menciones a Ceuta y Melilla han sido introducidas por el legislador republicano por Florida, Mario Díaz-Balart.
| etiquetas: ceuta , melilla , marruecos , eeuu , soberanía
Por otra parte, esa ilógica estética producto del devenir histórico, es común en muchas otras partes. Llivia, sin ir más lejos, es un exclave español rodeado totalmente por territorio francés. Y no veo a muchos españoles reclamando que se integre en Francia.
- Tratado de Wad Ras (1860): Marruecos reconoce la soberanía española sobre Ceuta y Melilla.
- Tratado de Utrecht (1713): España cede Gibraltar al Reino Unido a perpetuidad.
¿A cuál te refieres?
Creo que tienes un pequeño error de concepto, bueno, en realidad no creo que lo tengas sino que hace un cherry picking con intención de engañar.
- Gibraltar cae en manos del bando austracista en la Guerra de Sucesión. Como los pérfidos no querían una unión de Francia y España bajo los Borbones, se ponen del lado de los partidarios de los Austrias. Como cuando a Carlos, el candidato de los Austrias es elegido emperador, a los pérfidos no les apetece reeditar a un nuevo emperador Carlos… » ver todo el comentario
Los gibraltareños quieren ser británicos. Los ceutíes y melillenses españoles. Para mí el debate se acaba ahí.
Los que queráis retorcer la historia para calmar vuestras ansias patrióticas podéis seguir a vuestra bola. A mí no me interesa.
Que sigan siendo británicos, pero devuelvan lo que no está cubierto por el tratado, como es el itsmo o las aguas del puerto
Gibraltar lleva pasándose la legislación internacional en ese y otros muchos aspectos y siendo un paraíso fiscal para "patriotas" españoles durante muchos años.
Aquí el mensaje parece obvio: o les comemos el culo o se ponen a confabular en nuestra contra. La mentalidad que tienen es completamente mafiosa: sumisión y servidumbre, o nos meterán mierdas raras por el patio de atrás
EDITO/AÑADO: "...le pongo sal y me hago unos largos para nadar lo mejor es el mar..."