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Un comité de la Cámara de EEUU cuestiona la españolidad de Ceuta y Melilla e insta a Marco Rubio a mediar

Un comité de la Cámara de EEUU cuestiona la españolidad de Ceuta y Melilla e insta a Marco Rubio a mediar

Es la primera vez que un órgano de la cámara baja del Congreso de EEUU cuestiona la españolidad de las dos ciudades autónomas. “El comité observa que las ciudades administradas por España de Ceuta y Melilla están ubicadas en territorio marroquí y siguen siendo objeto de la reclamación que Marruecos mantiene desde hace tiempo", reza el texto aprobado. Las menciones a Ceuta y Melilla han sido introducidas por el legislador republicano por Florida, Mario Díaz-Balart.

| etiquetas: ceuta , melilla , marruecos , eeuu , soberanía
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33 comentarios
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Comentarios destacados:        
Kleshk #1 Kleshk
Ahora veremos quién es el auténtico patriota, si los de PP o Vox que apoyan a Trump, o la españa que defiende Ceuta y Melilla
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volandero #8 volandero
#1 Su amor por España no puede competir con su verdadero amor: el cipote de millonario.
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#11 guillersk
#1 joder, de repente os habéis vuelto todo super patriotas
1 K 20
daTO #21 daTO
#11 otros, en cambio, no lo fueron nunca, a pesar de alardear de ello,
5 K 63
#30 Alcalino
#11 siempre lo hemos sido.
1 K 21
tusitala #15 tusitala *
#1 La culpa es de Perro Sánchez y de Bildu. Es la excusa universal
0 K 10
NoPracticante #16 NoPracticante
#1 actuarán como los vendepatrias que son.
1 K 17
#20 omega7767
#1 ya hace décadas que el PP (y su escisión VOX) demostró cual es su bandera y bolsillo
0 K 11
Kantinero #22 Kantinero
#1 Parecéis novatos: la culpa va a ser de Sánchez SI o Si y todas sus ovejas van a decir amén
1 K 32
#3 soberao
Que cuestionen también lo de Gibraltar que está más claro.
4 K 59
Cuñado #5 Cuñado
#3 Desde el punto de vista de las potencias reclamantes es indistinguible. Ambas reclaman un territorio porque está en "sus costas" y niegan a su población el derecho a decidir.
0 K 9
#9 soberao
#5 Sí, pero es normal que la frontera española no termine en la península cuando históricamente el mar mediterráneo ha sido el nexo de unión de distintos imperios, pero la frontera inglesa en Gibraltar tiene a varios países por medio y UK no está bañado por el mar mediterráneo.
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Cuñado #24 Cuñado
#9 El Reino Unido mantiene colonias en medio mundo para intentar amarrar algo de aquella supremacía naval que lo convirtió en el mayor imperio de la historia. Pero la cuestión, en este caso, es que tanto gibraltareños, como ceutíes, como melillenses, quieren quedarse como están. Y creo que en esta caso su opinión es más relevante que, por ejemplo, la mía: un gallego que vive a mil kilómetros (actualmente algunos más).

Por otra parte, esa ilógica estética producto del devenir histórico, es común en muchas otras partes. Llivia, sin ir más lejos, es un exclave español rodeado totalmente por territorio francés. Y no veo a muchos españoles reclamando que se integre en Francia.
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babuino #14 babuino
#5 nosequé de un tratado, nosequé de incumplir algo, nosequé de pertenecer antes a un país que ya existía...
2 K 25
Cuñado #19 Cuñado
#14 nosequé de un tratado

- Tratado de Wad Ras (1860): Marruecos reconoce la soberanía española sobre Ceuta y Melilla.
- Tratado de Utrecht (1713): España cede Gibraltar al Reino Unido a perpetuidad.

¿A cuál te refieres?
1 K 19
HeilHynkel #29 HeilHynkel
#19

Creo que tienes un pequeño error de concepto, bueno, en realidad no creo que lo tengas sino que hace un cherry picking con intención de engañar.

- Gibraltar cae en manos del bando austracista en la Guerra de Sucesión. Como los pérfidos no querían una unión de Francia y España bajo los Borbones, se ponen del lado de los partidarios de los Austrias. Como cuando a Carlos, el candidato de los Austrias es elegido emperador, a los pérfidos no les apetece reeditar a un nuevo emperador Carlos…   » ver todo el comentario
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Cuñado #31 Cuñado
#29 Que sí, que sí... Que todo es español salvo alguna cosa. De verdad, qué cansinos los patriotitas...

Los gibraltareños quieren ser británicos. Los ceutíes y melillenses españoles. Para mí el debate se acaba ahí.

Los que queráis retorcer la historia para calmar vuestras ansias patrióticas podéis seguir a vuestra bola. A mí no me interesa.
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HeilHynkel #32 HeilHynkel
#31

Que sigan siendo británicos, pero devuelvan lo que no está cubierto por el tratado, como es el itsmo o las aguas del puerto
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Cuñado #33 Cuñado *
#32 Ése, desde luego, es otro tema en el que muy probablemente estemos de acuerdo.

Gibraltar lleva pasándose la legislación internacional en ese y otros muchos aspectos y siendo un paraíso fiscal para "patriotas" españoles durante muchos años.
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carakola #6 carakola
Moraleja: proyecto Islero o misiles en bases subterráneas como Irán.
3 K 58
#12 Raskin
#6 tengo entendido que en AliExpress o Alibaba venden unos misiles mazo de guapos...
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josde #27 josde
#12 Ademas baratos, solo hay que ponerlos y a volar.......
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#13 guillersk
#6 ¿ Tan poco quieres a pedro que lo quieres ver volar?
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eaglesight1 #10 eaglesight1 *
Alaska está situada en territorio Canadiense. ¡Están locos estos yanquis!.
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NoPracticante #17 NoPracticante
#10 y era rusa.
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#26 mariopg
#10 locos no, subnormales
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masde120 #4 masde120
Ya llevo avisando que USA quiere controlar también el paso por estrecho de gibraltar y ceuta y melilla son la clave de ello
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#25 mariopg
trump está haciendo muchos favores a europa (la cosa es que se los hace pretendiendo lo contrario)
1 K 27
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
ajam, yo como paella hoy
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neiviMuubs #23 neiviMuubs
Poca broma, estos cabrones yankis ya están azuzando miedos y creando distensiones en la zona a cara descubierta. Al fin y al cabo se han estado especializando en esto más de cien años, desde antes de lo de Cuba y Filipinas

Aquí el mensaje parece obvio: o les comemos el culo o se ponen a confabular en nuestra contra. La mentalidad que tienen es completamente mafiosa: sumisión y servidumbre, o nos meterán mierdas raras por el patio de atrás
1 K 13
#28 Suleiman
Está es la "venganza" de Trump....
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ContinuumST #18 ContinuumST *
Hawaii, te llaman. Puerto Rico... 8-D

EDITO/AÑADO: "...le pongo sal y me hago unos largos para nadar lo mejor es el mar..."
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watari75 #7 watari75
Están locos estos estadounidenses :->
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menéame