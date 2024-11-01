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La Comisión de Quejas considera que el periodista Javier Ruiz vulnera el Código Deontológico en una entrevista en el programa de TVE Mañaneros

El incumplimiento de la normativa ética se produjo por una afirmación realizada por el presentador mientras entrevistaba a la portavoz de VOX, Isabel Pérez Moñino.

| etiquetas: javier ruiz , fape , codigo deontologico , mañaneros
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16 comentarios
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Comentarios destacados:      
#1 xaxipiruli
Entonces, ¿es verdad o mentira?. Que basura de articulo
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Alakrán_ #2 Alakrán_
#1 Pues yo diría que es un bulo.

“nueve de cada diez violaciones en España son españoles”.
1 K 24
#5 xaxipiruli
#2 pues la IA me dice que 68% de los agresores sexuales tienen nacionalidad española y el 32% son extranjeros. Pero claro la fuentes son el ojete y libertad digital
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pedrario #9 pedrario *
#5 Si te vale el ministerio de Igual da >x.com/IgualdadGob/status/1963520897886597484

cc #6 #4  media
1 K 13
mente_en_desarrollo #12 mente_en_desarrollo
#9 No porque no es lo mismo "agresiones sexuales" que "violaciones" (son un subtipo dentro de las agresiones secuales) que es de lo que habla la noticia.
Habría sido una manipulación brutal.

Pero aunque hubiese sido una manipulación como esa, al menos habrían puesto datos.
Una asociación de periodistas que no cumplan algo tan básico como presentar los datos y las fuentes, tiene una credibilidad de 0.
1 K 16
krogan #14 krogan
#12 No creo yo que del tipo general al subtipo con penetración haya una diferencia lo suficientemente pronunciada como para corregir esa diferencia
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mente_en_desarrollo #15 mente_en_desarrollo
#14 De unos manoseos a una violación, va un abismo.

Las 2 cosas son reprobables, pero una suele quedar en una anécdota desagradable y la otra puede joder una vida.
0 K 13
Alakrán_ #11 Alakrán_
#5 Los extranjeros son un 15% de la población y suelen estar sobrerepresentados en las estadísticas de delincuencia. Si se miran también las estadísticas de detenciones del país Vasco. Parece un burdo bulo, pero de los "Buenos".
Debería rectificar.
1 K 29
mente_en_desarrollo #6 mente_en_desarrollo
#1 Dice que "dicha afirmación no responde a la verdad".
Pero no dan los datos que lo confirman.

Por tanto, no vale para nada como noticia.
2 K 36
#8 Quimycof *
#1 De la propia resolución:

dijo: “nueve de cada diez violaciones en España son españoles” sin contextualizar ni ofrecer alguna fuente a la que atribuir el dato. por lo que sí miente, pues Los datos oficiales de violaciones registrados por el INE, de fácil consulta en su base de datos, señalan que durante los últimos cinco años (2020-24) están registradas 28 violaciones, 18 cometidas por españoles (65%) y 10 por extranjeros (35%). En cuanto a delitos sexuales en el último quinquenio

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NoPracticante #3 NoPracticante
A ap de Madrid tan imparcial como siempre. ¿Han dicho algo del ferreras o del inda?
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#13 Troylanas
La APM son como los Abogados Cristo fachas, sólo abren la boca para confirmar quien les paga y la mierda seca que son
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wata #16 wata
La APM... No sé cómo hay periodistas dignos afiliados a semejante facherio cutre.
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#7 Sacapuntas
Que se vaya a la mierda la Asociación de la Prensa de Madrid. Hace mucho que perdió toda su credibilidad.
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#10 Borgiano
¿Qué ha liado ahora Javierito?
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menéame