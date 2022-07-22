edición general
La Comisión Europea quiere impulsar la contratación de planes de pensiones privados

Bruselas reniega del modelo de pensiones de España: no hay afiliación automática y las cifras de planes privados están entre las peores de la UE. La Comisión destaca los sistemas de Dinamarca, Suecia, Irlanda o Reino Unido y recomienda a los jóvenes que contraten un plan complementario: "Las prestaciones del futuro pueden ser muy muy bajas"

sotillo #2 sotillo
Yo no le daría mi dinero a un banco para que me lo devolviera cuando me jubile, cada uno pueden hacer lo que quiera y ahora mismo si quiere puede hacerlo
#7 Kikiru *
#2 cierto, yo prefiero un sistema público de pensiones. Con los planes privados los que ganan son los gestores con sus comisiones.

Y la probabilidad de quiebra del sistema público es casi 0 y del privado puede ser alta.
salteado3 #18 salteado3
#7 Y no solo eso: el dinero de tu plan de pensiones puede acabar metido en un fondo buitre que acabe echándote de tu propia casa.
pitercio #6 pitercio
La comisionista europea quiere una sociedad que no sirva para los socios que la forman sino como recaudadora de los bancos que les sobornan.
Torrezzno #8 Torrezzno
Los planes de pensiones en España se han ido encargando de cargarselos sistemáticamente. El límite de 1500€ es ridiculo y muy pocas empresas ofrecen un plan de empresa (max 10k). El mayor incentivo, que es el de desgravar no incentiva a las rentas bajas. Para gente que cobre mas de 60k es totalmente recomendable ya que vas a desgravar un 45% de esos 10k y pagaras pocos impuestos al sacarlos ya que tu pensión será mucho mas baja.

Yo aporto precisamente por eso. Cuando llega el taco de vuelta lo reinvierto en otros productos
#17 Kikiru
#8 y cuando lo vas a retirar .......cambiamos las condiciones y corralito

Aquí tienes un caso que conozco porque en Gipuzkoa es obligatorio en las empresas. Al principio como había muchas más aportaciones que jubilaciones no había problema, pero en cuanto la gente se empezó a jubilar ya no había dinero y las condiciones cambiaron y ya no podías recuperar el dinero según lo firmado.

www.asufin.com/wp-content/uploads/2022/07/220607_DIARIO-VASCO_GEROA.pd
Torrezzno #20 Torrezzno
#17 eso que comentas no tiene sentido. El dinero que te dan es el que tu has aportado. El dinero siempre ha sido tuyo. Nunca ha habido corralito ni puede haber riesgo de impago. Por favor seamos serios
#28 Kikiru *
#20 El dinero que has aportado -comisiones +rentabilidad -pérdidas -impuestos, ese es el total de lo que tendrás.

Mira la cantidad de casos de planes de pensiones privados que han quebrado, y los que van a quebrar en cuanto la bolsa se desinfle.
Torrezzno #29 Torrezzno *
#28 dime un solo caso de alguien que no haya cobrado su plan de pensiones. Aunque el broker quiebre el dinero es tuyo. En España no existe ningún caso documentado de un partícipe que haya perdido su dinero porque su entidad gestora o depositaria quebrara.

Estas soltando un bulo muy pernicioso

Los planes de pensiones no pertenecen al banco. Son un patrimonio separado, jurídicamente.
Está la gestora (decide qué comprar) y la depositaria (custodia los activos)

Si una cae, la otra sigue. Y si una quebrara el fondo se transfiere a otra entidad

Hace falta muchisima cultura económica en este pais
#33 Kikiru *
#29 En Geroa podías rescatar el dinero al jubilarte, ahora lo rescatas mes a mes hasta el día que la palmes.
www.irekia.euskadi.eus/es/proposals/5062-euskorralito

y este otro caso:
www.lasexta.com/noticias/economia/afectados-ahorros-jubilacion-mas-400

Lo único seguro es un depósito o cuenta bancaria y hasta 100mil €, y claro que una epsv la tendrás ahí pero igual ha perdido el 99% de su valor.
cosmonauta #44 cosmonauta
#28 Perdona. No recuerdo ni un solo caso de plan de pensiones quebrado.

No digo que no pueda haber pasado, pero sería anecdótico.
Torrezzno #24 Torrezzno
#21 pero no es una lotería. Podría serlo si coges un plan de pensiones que fuese solo acciones. Eso no lo discuto. Aun así el riesgo se diluye en el tiempo ( nunca la bolsa ha estado mas de 5 años en caídas) pero un plan 100% deuda publica tiene muchísima certidumbre
calde #27 calde
#24 No. Certidumbre es saber qué cuando te toque jubilarte, vas a estar cubierto y cuánto vas a cobrar. Y no depender de cuántos años vas a vivir.

Y ya lo dije antes, pero sé que no te interesa: hay profesiones que se deberían de jubilar antes. Eso no es posible con planes de pensiones privados.
Torrezzno #31 Torrezzno *
#27 pero es que esa certeza no existe. Podemos ver que el gobierno cambia las reglas del juego constantemente, sube los años requeridos, endurece las condiciones. Esa certeza no lo es tanto. Tu no sabes en 25 años (en mi caso) cuales serán las condiciones con las que se podrá jubilar alguien. Ni sabes si cobraras el 100% o menos. En esta vida la única certeza es que te vas a morir.
calde #37 calde
#31 No Con las públicas sabes que vas a tener una pensión decente, y que te va a cubrir hasta que te mueras.

Las condiciones las marca el estado, asegurando condiciones decentes y justas para todos, no en base a lo que una empresa privada vea que quiere/puede ganar.

Y ésto sus sobretodo a quienes tienen salarios más bajas y trabajos más duros. Con pensiones públicas, se puede favorecer que esta gente trabaje menos años.

Y es muy importante tener en cuenta que aquí ahora mismo las privadas tienen la competencia de las pensiones públicas. Pero si no tuviésemos pensiones públicas como en otros países, la privadas empeorarían:

- gente con 80 años teniendo que trabajar
- dependerías mucho del trabajo que hayas tenido.
calde #25 calde
#14 Sí, gente que trabajó en un país con unos sueldos que deben de ser de media el doble que aquí, se pueden permitir venir a vivir aquí. Eso no lo veo complicado de explicar. De hecho hay quien TIENE que venirse a vivir aquí porque el dinero no les llega para vivir en SU país.
Don_Pixote #30 Don_Pixote
#25 fuente Cibeles
calde #40 calde
#30 Lo que pasa es que o no te enteras o no te quieres enterar. Habrá correctos de noticias con este tema.

Y eso que supongo que tú formarás parte en su día de jubilados con sueldos extranjeros que se mudan a España a morir:

vandal.elespanol.com/random/cristoph-jubilado-suizo-confiesa-por-que-s
Don_Pixote #45 Don_Pixote *
#40 y pones el ejemplo de una pareja de jubilados que decidieron voluntariamente jubilarse anticipadamente, con 2800€ en total al mes

Nada mal, tampoco dice a qué se dedicaba o cuánto ha cotizado. Igual se ha tocado los huevos toda su vida o no.
Bastante sesgada la noticia.

Ahora pon la pensión en Suiza de alguien que se jubila en la edad que le toca, eso sería lo correcto.
Don_Pixote #3 Don_Pixote
A destacar que en el modelo danés la empresa paga la mayor aportación a la pensión por encima de tu sueldo.

Al negociar salarios es importante negociar siempre bruto + porcentaje aportación a pension.

En mi caso por ejemplo pagan un 11% de mi sueldo base al mes a parte para la pensión y yo un 2% , la contribución personal la puedes modificar.


Al final es un plan de pensiones privado
pero “financiado” por la empresa. Lo que me parece un modelo muy aceptable.

Luego hay una pensión pública base también , pero muy poco dinero.
calde #12 calde *
#3 Si es privado, es privado. Una mierda. Te arriesgas a qué te estafen, y además los rendimientos son también una mierda. Y pobre de ti, como no entiendas los contratos.

Lo mejor es el sistema público. El dinero no se guarda, pasa de quien lo genera a quien lo necesita, con el respaldo del estado. Y además, permite dar mejor cobertura a más gente. Hay grupos de trabajadores que nunca van a tener la posibilidad de cotizar tantos años.

Luego, los pijos que trabajan de traje y corbata en oficinas y con sueldos altos, siempre pueden completar su pensión pública con una privada, bonos, fondos indexados, haciéndose criptobros, o jugando a la ruleta en el casino.
Don_Pixote #14 Don_Pixote *
#12 bueno si tú piensas que los rendimientos son una mierda, hazte mirar porque nuestra costa española está llena de jubilados nórdicos con pisazos en primera línea de playa ;)

Yo solo explico el modelo que me ha tocado donde vivo y trabajo ahora mismo, ya que la noticia hace referencia , y por ahora, va muy bien.
#36 fremen11
#3 Es un plan de pensiones financiado por ti no por la empresa, es como pagar la seguridad social.
El problema de los planes de pensiones es que ya no te garantizan el capital aportado, o sea que puedes perderlo todo.....
Don_Pixote #38 Don_Pixote *
#36 tienes niveles de riesgos y la mayoría son bonos del estado o indexados si eliges poco riesgo, si decides un perfil más arriesgado estás más expuesto al mercado y fondos emergentes con más volatilidad pero más rendimiento.

Si “pierdes todo” , es que ha caido la economía global, el mundo se va a la mierda y el dinero valdrá 0, igual que una pensión pública.

Yo tengo 100% control de mi plan de pensiones, la pública da seguridad pero dependes 100% del estado y su gestión.

Dos modelos diferentes, a debatir.

Como he dicho antes , no digo que sea mejor, es al que estoy expuesto ahora mismo y no me queda otra que hacerlo crecer lo más posible en los años que esté aquí…
#4 Kikiru
La pensiones públicas nunca quebrarán. Lo que ocurrirá es que serán más bajas que las actuales a igual cotización.

Quieren que contratemos un plan de pensiones privado y que nos lo gestionen ellos.

¿Por qué no puedo hacerme yo mi plan de pensiones privado y gestionarlo yo mismo?. La forma más sencilla una cuenta bancaria sin comisión y sin impuestos hasta el día de la jubilación, es lo importante, en la que todos los años dejo un dinerito y que uno mismo pueda gestionar hasta el día de la jubilación ya sea a interés fijo, comprando letras del tesoro, invirtiendo en bolsa(aquí con comisión)
calde #13 calde
#4 :palm:
#15 chavi
#4 Claro que puedes hacerte tu plan de pensiones, nadie te lo impide
#19 Kikiru *
#15 A día de hoy la única forma posible es el colchón, pero eso no es un plan de pensiones con las mismas características fiscales que te ofrecen los bancos.
#23 chavi
#19 Es tu decisión...
salteado3 #16 salteado3
#4 En el 2001 una amiga que trabajaba para Caixa de Catalunya me abrió un plan de pensiones con 60€. 30 los puse yo y 30 ella porque así llegaba a incentivos.

Han llovido unos 25 años. Se supone que invierten en bolsa, bonos del estado... Fue absorbido por BBVA que me manda cada pocos meses alguna carta diciéndome que van cambiado las condiciones (a peor) y una tabla en la que se ve que solo tuvo rendimientos hasta el 2007 cuando la absorción. Desde entonces 0. Los 60€ se han convertido en 65€. Lleva congelado así casi 20 años. No cubre ni la inflación.

Lo miro con curiosidad y como recordatorio de que los planes de pensiones gestionados por un banco son una estafa.
cosmonauta #43 cosmonauta *
#16 ¿En que invierte ese fondo? Puedes moverlo a otro plan más rentable.
#47 alhambre
#16 Una enseñanza muy útil por unos pocos euros.
cosmonauta #41 cosmonauta
#4 A 40 anos vista, lo que más habrá mermado tus ahorros es la inflación, no la cuota de mantenimiento ni los impuestos.
#32 Suleiman
Enlace patrocinado por Planes de Pensiones BBVA.......
salteado3 #9 salteado3 *
"las cifras de planes privados están entre las peores de la UE."

Peores según se mire. Tener muchos planes privados es porque no confían en que el gobierno gestiones las pensiones o porque las han privarizado para que otros saquen tajada, como la sanidad o la educación.
calde #34 calde *
#26 Pero es que no son noticias! es propaganda!

Aquí por ejemplo te están vendiendo un plan de pensiones privado. Y sobretodo, mentalizándote para que mañana votes para cargarse las pensiones públicas.
calde #5 calde
Venga! A jugar a la lotería! Qué nos gusta arriesgar!

Por qué se sigue subiendo propaganda de la derecha en forma de periódicos??? :wall:
Torrezzno #10 Torrezzno
#5 Hay planes de pensiones privados que son solo deuda publica (100% bonos). Como la que emite España para pagar las pensiones. Al afirmar que es una lotería afirmas que las pensiones están en riesgo de impago, cosa que no es verdad.
calde #21 calde *
#10 Las pensiones públicas son dinero que pasa directamente de quien lo genera a quien lo necesita (salvo si hay excedente o no llega). Así funciona el grueso de las pensiones públicas. No hay inversión en activos financieros.

Las privadas funcionan de forma individual (por tanto los más ricos no ayudan a los menos ricos), y dependes de las inversiones en activos financieros que haga una empresa privada. Bueno, y también dependes de entender bien el contrato para no contratar algo peor que lo que esperabas. Por ejemplo con penalizaciones si necesitas recurrir a ese dinero antes de lo esperado.

Claro que las privadas tienen más riesgo!
#11 Kikiru
#5 Es la realidad de lo que va a ocurrir. Los gobiernos están como locos por obligarte a suscribir un plan privado.

¿Y por qué es propaganda de derechas o la izquierda oculta la información?
calde #22 calde
#11 Que por qué El Mundo es propaganda de derechas???

:shit:
#26 Kikiru
#22 ¿qué quieres que leamos las noticias en El Clandestino?
#39 pirat
¿ Con que dinero ?
Después de aumentar el gasto militar,
de invitarnos a asumir la muerte de nuestros hijos en el buscado conficto con Rusia,
de asumir los costes de reconstrucción por conflictos bélicos,
de asumir la acogida de desplazados por intereses espúreos,
de asumir la galopante inflacción de las empresas privadas que monopolizan suministros estratégicos,
de la pérdida de salud por no poder asumir los costes de la suplantación progresiva de la sanidad pública por la privada,
de la…   » ver todo el comentario
cosmonauta #46 cosmonauta
#39 No te olvides del coste de los chemtrails :tinfoil: :tinfoil:
#42 marcotolo
antes de dar el dinero a un banco y que lo gestione el,
es mas seguro ir comprando oro y guardandolo en un lugar seguro
alcama #1 alcama
En España no hay planificación de más 6 meses en adelante.
La polarización impide pactos de Estado y la gente lo está pagando
