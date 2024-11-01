La Comisión Europea justifica ir a la Junta de Paz de Trump por ser una invitación a Von der Leyen y no a la UE

La Comisión Europea ha justificado este jueves la participación de la comisaria para el Mediterráneo, Dubravka Suica, en la reunión de la Junta de Paz para Gaza que tiene lugar hoy en Washington alegando que la jefa del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, recibió una invitación personal para acudir. Según la visión de Bruselas, Suica acudirá a la reunión en calidad de miembro del Colegio de Comisarios, pero no en representación de los Veintisiete,