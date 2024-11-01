edición general
La Comisión Europea justifica ir a la Junta de Paz de Trump por ser una invitación a Von der Leyen y no a la UE

La Comisión Europea ha justificado este jueves la participación de la comisaria para el Mediterráneo, Dubravka Suica, en la reunión de la Junta de Paz para Gaza que tiene lugar hoy en Washington alegando que la jefa del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, recibió una invitación personal para acudir. Según la visión de Bruselas, Suica acudirá a la reunión en calidad de miembro del Colegio de Comisarios, pero no en representación de los Veintisiete,

javibaz
Justificando lo injustificable porque el amo ha mandado su hoja de ruta. Von der Leyen debería de ser nombrada persona non grata en toda la UE.

powernergia
Que verguenza.

Se piensan que la gente es tonta y traga con todo.

Bueno, viendo el aumento de Vox y su lameculismo a Trump, tal vez lleven razón.

carakola
Las élites haciendo política por su cuenta de manera cada vez más descarada sin importarles las formas, a lo Trump. Mal vamos con estos HDP apoyagenocidios.
Relacionada, no me ha dejado enviarla: www.eldiario.es/internacional/von-der-leyen-abre-cisma-ue-mandar-comis

soberao
Que vergüenza. Lo que tiene que esté puesta a dedo en ese cargo. Encima va a participar en ese circo mientras Israel tiene a las familias palestinas hacinadas en tiendas de camapaña y con asociaciones humanitarias y la ONU prohibidas, como Médicos sin Fronteras con la entrada prohibida en Gaza, y esta mujer se ofrece para el blanqueo de toda esta mierda occidental.

Kantinero
Si es una invitación personal, la UE no tiene nada que justificar, pero tirar la piedra y esconder la mano como que NO, por otra parte la Von Der Layen si no es en representación de la UE, que es para lo que se le paga, debe de reclinar la invitación.
O sea, todo mal

Un_señor_de_Cuenca
Partido Popular Europeo, no digo más.

DotorMaster
No. Lo que pasa es que luego hay tanta gente que dice "yo en las elecciones europeas paso de ir a votar, porque no sirve para nada" (error, porque muchas de nuestras leyes son trasposiciones de directivas europeas), y luego sale lo que sale, y las instituciones electas, con sus mayorías, designan a representantes como Von Der Leches, que son los que nos traicionan. Si no quieres representantes traidores, vota. Esto creo que habría que decirlo mucho más, hasta la saciedad.

carakola
#7 A mi no me mires, yo voté a Kodos.

Nasser
¡Porca miseria! Oh mi amado Robespierre que falta nos haces. :troll:

suppiluliuma
Zazis de MNM: Por supuesto que es una buena noticia que Francia e Italia aboguen porque la UE mantenga un diálogo con Rusia. Es completamente absurdo congelar las relaciones diplomáticas con ellos sólo por algunos criminillos de guerra de nada.
También Zazis de MNM: ¡¡¡NOOOOOOOOOOOO!!! ¡¡¡LA UE SE BAJA LOS PANTALONES CON TRUMP!!! ¡¡¡EL PEOR CRIMEN DE LA HISTORIA DE LA HUMANIDAD!!! ¡¡¡TRAIDORES!!! ¡¡¡FELONES!!! ¡¡¡CANALLAS!!!


