Colonos y soldados sionistas atacan la recolección de aceitunas al sur de Nablus

Colonos y soldados sionistas atacaron este viernes, 10 de octubre, a decenas de palestinos y militantes de la solidaridad internacional que se reunían para la recolección de la cosecha de aceitunas en la localidad de Beita, en la gobernación de Nablus, al norte de Cisjordania (Palestina). Al menos seis personas necesitaron asistencia médica, tres periodistas fueron atacados, se lanzaron decenas de bombas de gas lacrimógeno, así como balas de goma y de plomo, y se incendiaron varios coches, incluidos los de los paramédicos presentes en el lugar.