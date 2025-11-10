Colombia pide perdón a las víctimas del genocidio político de Unión Patriótica

El Estado de Colombia, en cumplimiento del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pidió perdón a todos los sobrevivientes, víctimas y las familias de los militantes del partido Unión Patriótica (UP) asesinados por una alianza entre la oligarquía y el narcotráfico durante al menos dos décadas (...) Recordó que la persecución fue resultado de una alianza entre grupos paramilitares, sectores de la política tradicional, la fuerza pública y grupos empresariales, cuyo objetivo era contrarrestar el creciente apoyo que la UP lograba...