edición general
10 meneos
8 clics
Colombia pide perdón a las víctimas del genocidio político de Unión Patriótica

Colombia pide perdón a las víctimas del genocidio político de Unión Patriótica

El Estado de Colombia, en cumplimiento del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pidió perdón a todos los sobrevivientes, víctimas y las familias de los militantes del partido Unión Patriótica (UP) asesinados por una alianza entre la oligarquía y el narcotráfico durante al menos dos décadas (...) Recordó que la persecución fue resultado de una alianza entre grupos paramilitares, sectores de la política tradicional, la fuerza pública y grupos empresariales, cuyo objetivo era contrarrestar el creciente apoyo que la UP lograba...

| etiquetas: colombia , unión patriótica , narco , oligarquía , genocidio , corte
9 1 1 K 101 actualidad
1 comentarios
9 1 1 K 101 actualidad
Beltenebros #1 Beltenebros
Por si alguien no lo sabe, la Unión Patriótica era de izquierda.
3 K 56

menéame