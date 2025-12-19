edición general
El colapso en Urgencias de la sanidad valenciana en pleno pico de gripe obliga a los pacientes a migrar a los hospitales comarcales

Los servicios de Urgencias sufren la saturación por una gripe de ascenso 'explosivo', cuyo pico se ha adelantado varias semanas respecto a lo habitual

#3 Abril_2025 *
Creo que deberían ser obligatorias las vacunas en los colegios de infantil, primaria y secundaria.

Cada año vas al consejo escolar y como es un problema para todo el mundo gestionarlo la mayoría de los colegios dejan sin vacunar a los niños.

Este año ¡por fin! me he acordado!, nos hemos vacunado los cuatro y estamos viendo cómo está cayendo todo el mundo como moscas.

Es el primer año que me acuerdo porque es la vacuna de la gripe, "solo es un resfriado"... y vas tirando porque…   » ver todo el comentario
PabloPani #8 PabloPani
#3 ¿obligar a vacunarse? ¿Estamos en la URSS?
#9 Abril_2025
#8 Que sea obligatorio que en los colegios se vacunen a los niños.

Siempre hay padres raros que no quieren que se vacunen.
#7 Pitchford
El gobierno central debería establecer unos baremos de calidad de la atención en la sanidad pública, que en caso de ofrecer valores bajos se traduzcan automáticamente en obligaciones de incremento de personal, camas y equipos operativos.
tul #6 tul
#5 claro, si se iban a morir igual! verdad? pero lo importante es que la mafia pepetarra saque tajada para pagar a blanqueadores como tu.
tul #1 tul
Votar a los ladrones pepetarras MATA!!
#5 El_dinero_no_es_de_nadie *
#1 Pues como en Barcelona y en todas partes con el pico de la gripe
www.meneame.net/story/fallecen-tres-personas-sala-espera-urgencias-hos
Connect #2 Connect
Suerte que las elecciones suelen ser ya en primavera. Así sus votantes no se acuerdan luego de lo mal que lo pasan en los hospitales cuando llega la gripe
Andreham #4 Andreham
Aquí no aparecen los lloricas de Ayuso, por lo que sea.
