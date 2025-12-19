·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7530
clics
El divertido momento de Giorgia Meloni al conocer al presidente de Mozambique
6277
clics
Un biólogo estalla contra Dabiz Muñoz: 'Quiero creer que es pura ignorancia, que no es maldad'
5841
clics
61 alternativas europeas a Google, X, Gmail, Chrome, Maps, DropBox, Google Drive, WhatsApp y otros servicios populares
3616
clics
Lo de las cajas de ahorro y el precio del pan
3303
clics
Intenso choque entre Alvise e Irene Montero en el Parlamento Europeo
más votadas
753
El Supremo condena a 'OKdiario' a indemnizar con 18.000 euros a Pablo Iglesias por la noticia falsa sobre los pagos de Venezuela
600
Muere un hombre de 82 años tras esperar 40 horas en Urgencias del Hospital del Mar de Barcelona
352
El comisario del caso de acoso a la doctora Pinto denuncia que López Madrid ha intentado sobornarle
627
China apoya petición de Venezuela de reunión urgente de la ONU
638
El cuento chino de Ayuso con la infrafinanciación: Madrid ha recibido 43.000 millones más del “dictador” Sánchez que de Rajoy
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
9
meneos
10
clics
El colapso en Urgencias de la sanidad valenciana en pleno pico de gripe obliga a los pacientes a migrar a los hospitales comarcales
Los servicios de Urgencias sufren la saturación por una gripe de ascenso 'explosivo', cuyo pico se ha adelantado varias semanas respecto a lo habitual
|
etiquetas
:
salud
,
gripe
,
valencia
7
2
1
K
89
actualidad
9 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
7
2
1
K
89
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
Abril_2025
*
Creo que deberían ser obligatorias las vacunas en los colegios de infantil, primaria y secundaria.
Cada año vas al consejo escolar y como es un problema para todo el mundo gestionarlo la mayoría de los colegios dejan sin vacunar a los niños.
Este año ¡por fin! me he acordado!, nos hemos vacunado los cuatro y estamos viendo cómo está cayendo todo el mundo como moscas.
Es el primer año que me acuerdo porque es la vacuna de la gripe, "solo es un resfriado"... y vas tirando porque…
» ver todo el comentario
2
K
35
#8
PabloPani
#3
¿obligar a vacunarse? ¿Estamos en la URSS?
0
K
11
#9
Abril_2025
#8
Que sea obligatorio que en los colegios se vacunen a los niños.
Siempre hay padres raros que no quieren que se vacunen.
0
K
11
#7
Pitchford
El gobierno central debería establecer unos baremos de calidad de la atención en la sanidad pública, que en caso de ofrecer valores bajos se traduzcan automáticamente en obligaciones de incremento de personal, camas y equipos operativos.
0
K
20
#6
tul
#5
claro, si se iban a morir igual! verdad? pero lo importante es que la mafia pepetarra saque tajada para pagar a blanqueadores como tu.
0
K
15
#1
tul
Votar a los ladrones pepetarras MATA!!
0
K
15
#5
El_dinero_no_es_de_nadie
*
#1
Pues como en Barcelona y en todas partes con el pico de la gripe
www.meneame.net/story/fallecen-tres-personas-sala-espera-urgencias-hos
0
K
13
#2
Connect
Suerte que las elecciones suelen ser ya en primavera. Así sus votantes no se acuerdan luego de lo mal que lo pasan en los hospitales cuando llega la gripe
0
K
10
#4
Andreham
Aquí no aparecen los lloricas de Ayuso, por lo que sea.
0
K
8
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Cada año vas al consejo escolar y como es un problema para todo el mundo gestionarlo la mayoría de los colegios dejan sin vacunar a los niños.
Este año ¡por fin! me he acordado!, nos hemos vacunado los cuatro y estamos viendo cómo está cayendo todo el mundo como moscas.
Es el primer año que me acuerdo porque es la vacuna de la gripe, "solo es un resfriado"... y vas tirando porque… » ver todo el comentario
Siempre hay padres raros que no quieren que se vacunen.
www.meneame.net/story/fallecen-tres-personas-sala-espera-urgencias-hos