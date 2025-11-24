El coladero de las subvenciones millonarias al kit digital: “Me vendían clientes que no eran reales”

Denuncias a intermediarias oscuras y cientos de quejas en foros muestran el descontrol del plan de ayudas públicas a la digitalización de autónomos y pymes, que ha repartido 3.400 millones a más de 850.000 beneficiarios
Venderte un MaC por un precio incrementado un 30%-40% precio tarifa ...
Al final, el descuento que hace el ministerio, se queda en un 65% para el distribuidor, y un 35% para el autónomo ...
Y el ministerio , mirando a otro lado ...
Por otro lado, también está el "truqui" de te hago la web y en realidad te vendo otra cosa. Landing chusquera hecha con IA o plantillas genéricas para el papeleo oficial, pero a cambio te llevas un programa de facturación adaptado al verifactu de bajinis, pues ni tan mal.
Yo para evitarme problemas, no pedí nada y listos. Y como yo, mucha gente. Una lástima que se haya tenido que llegar a este punto.
Las ayudas en este pais muchas veces acaban en puñalada posterior. Aún recuerdo el famoso cheque bebé, como mucha gente acabó pagando más en la declaración de la renta que lo que le dieron por ese cheque.
Si tienes un ejemplo que demuestre que estoy equivocado, estoy encantado de escucharte
Otra cosa, es que por recibir esa ayuda, estés obligado a declarar ... te hayan retenido poco, y tengas mas que liquidar de lo recibido
Eso si, tuve que navegar y preguntar mucho para no cagarla con el agente digitalizador.
Al final un equipo bastante decente con un precio poco hinchado en comparación al mercado libre y una pagina web sencillita. Eso si, no vale los 2K pero de momento el soporte y el diseño ha sido correcto y me he asegurado que cuando termine el servicio con la empresa (en un año) pueda llevarme la web a otro sitio tal cual, al igual que el dominio. Y ya decidiré yo donde o con quien contratarlo.
Pero si que es cierto que mirando por foros y demás, era muy fácil caer en manos de algún listo de los que dice el artículo, y más si como la mayoría, no comprenden muy bien el funcionamiento de la subvención.
