El coladero de las subvenciones millonarias al kit digital: “Me vendían clientes que no eran reales”

El coladero de las subvenciones millonarias al kit digital: “Me vendían clientes que no eran reales”

Denuncias a intermediarias oscuras y cientos de quejas en foros muestran el descontrol del plan de ayudas públicas a la digitalización de autónomos y pymes, que ha repartido 3.400 millones a más de 850.000 beneficiarios

7 comentarios
#1 Daniel2000
Kit digital ...

Venderte un MaC por un precio incrementado un 30%-40% precio tarifa ...

Al final, el descuento que hace el ministerio, se queda en un 65% para el distribuidor, y un 35% para el autónomo ...


Y el ministerio , mirando a otro lado ...
#5 vantablack
#1 mismo ordenador (lenovo, gama alta), comprado directamente desde la web oficial o a través de los varios agentes que miré... ahorro de 140€ con la supuesta ayuda de 1000€ del kit digital... alguien se lo está llevando muerto, por 140€ ni me planteo el papeleo y follones de intermediarios.


Por otro lado, también está el "truqui" de te hago la web y en realidad te vendo otra cosa. Landing chusquera hecha con IA o plantillas genéricas para el papeleo oficial, pero a cambio te llevas un programa de facturación adaptado al verifactu de bajinis, pues ni tan mal.
Connect #2 Connect
Yo opté por pasar del tema. Se de gente que le salió bien, aunque igualmente no las tienen todas consigo que les venga alguna reclamación algún día.

Yo para evitarme problemas, no pedí nada y listos. Y como yo, mucha gente. Una lástima que se haya tenido que llegar a este punto.

Las ayudas en este pais muchas veces acaban en puñalada posterior. Aún recuerdo el famoso cheque bebé, como mucha gente acabó pagando más en la declaración de la renta que lo que le dieron por ese cheque.
Barney_77 #3 Barney_77 *
#2 No existe nadie que acabara pagando mas en la renta por el cheque bebe que lo que recibió. Dame un ejemplo. Mas que nada porque es muy sencillo de calcular, si te daban 2500 euros en el IRPF lo tributabas según el tramo, por lo cual como máximo te quitaban el 45% de lo que te habían dado. Así que NO, nunca jamás tendrías que pagar mas de lo que te dieron.

Si tienes un ejemplo que demuestre que estoy equivocado, estoy encantado de escucharte
#7 Daniel2000
#3 Como muy buen dices, nadie tributa mas de lo que recibe.

Otra cosa, es que por recibir esa ayuda, estés obligado a declarar ... te hayan retenido poco, y tengas mas que liquidar de lo recibido
mis_cojones_en_bata #4 mis_cojones_en_bata
Pues en mi caso, si que ha salido bien.

Eso si, tuve que navegar y preguntar mucho para no cagarla con el agente digitalizador.

Al final un equipo bastante decente con un precio poco hinchado en comparación al mercado libre y una pagina web sencillita. Eso si, no vale los 2K pero de momento el soporte y el diseño ha sido correcto y me he asegurado que cuando termine el servicio con la empresa (en un año) pueda llevarme la web a otro sitio tal cual, al igual que el dominio. Y ya decidiré yo donde o con quien contratarlo.

Pero si que es cierto que mirando por foros y demás, era muy fácil caer en manos de algún listo de los que dice el artículo, y más si como la mayoría, no comprenden muy bien el funcionamiento de la subvención.
#6 JotaMcnulty
Ya vendrá la época de imputaciones de todas las mordidas y comisiones fraudulentas que se han ejercido a través de este plan y de otros financiados con los Fondos de la UE.

Pero en meneame ya se las apañarán para echarle la culpa a la ultraderecha o a los empresarios.
