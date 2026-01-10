El coche que más se compra en España tiene más de 15 años: estos son los vehículos de ocasión más vendidos de 2025

Las ventas de coches nuevos en España vivieron un gran 2025, pero lejos están aún de los niveles prepandemia. No es así el caso del mercado de ocasión, en el que las transacciones de vehículos ya superan las de 2019 en un 5,5%, según datos facilitados por Ganvam, la patronal nacional de vendedores y reparadores, con las casi 2,22 millones de ventas realizadas en 2025. Esto supone que, por cada matriculación, se hicieron 1,9 transacciones de coches de segunda mano. La inmensa mayoría de ellos, de más de diez años, con un 57,3% de cuota, mientras
el jefe taller tiene 106 que parece nuevo jajaj
Lo q estan es caros
Haciéndole el mantenimiento correcto lo mas probable es que me diera menos problemas que uno nuevo. Ya además todavía son reparables en un taller convencional.