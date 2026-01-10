edición general
El coche que más se compra en España tiene más de 15 años: estos son los vehículos de ocasión más vendidos de 2025

Las ventas de coches nuevos en España vivieron un gran 2025, pero lejos están aún de los niveles prepandemia. No es así el caso del mercado de ocasión, en el que las transacciones de vehículos ya superan las de 2019 en un 5,5%, según datos facilitados por Ganvam, la patronal nacional de vendedores y reparadores, con las casi 2,22 millones de ventas realizadas en 2025. Esto supone que, por cada matriculación, se hicieron 1,9 transacciones de coches de segunda mano. La inmensa mayoría de ellos, de más de diez años, con un 57,3% de cuota, mientras

19 comentarios
cocolisto #1 cocolisto *
Estos son, para ahorrar lectura a los que les gusta leer poco:  media
borteixo #8 borteixo
#1 ni un suv, así sí.
Fj_Bs #12 Fj_Bs
#8 ni un solo peugeot ...
#15 yarkyark
#12 Citroen C3. Novena posición. Que básicamente es lo mismo que un Peugot. Grupo PSA y posteriormente Stellantis.
manc0ntr0 #16 manc0ntr0
#12 Yo tengo uno con más de 400000 km y no lo cambio hasta que reviente. Este año en la ITV un latiguillo (primero en 25 años) y el silencioso que estaba oxidado.
Fj_Bs #19 Fj_Bs *
#16 en mi trabajo todos con 6 Peugeot antiguos , mas de 10 años , 206, 207 , 307 , 308 con suerte un Taller cerca , con buenos mecanicos se encarga de revisarlos, tanto a nosotros como todos los del barrios, para nada compraremos de los modernos, xD
el jefe taller tiene 106 que parece nuevo jajaj
txirrindulari #10 txirrindulari
#1 y más o menos los del grupo vag comparten motorizaciones
mono #2 mono
cuando la legislación y oferta no están acorde con las necesidades del mercado, pasan cosas como esta.
ostiayajoder #14 ostiayajoder
#2 Q legislacion ni q pollas?

Lo q estan es caros
sotillo #18 sotillo
#14 Y mucho
#6 angar300
Hace 4 años me compré el último mitsubishi asx japonés (modelo antiguo, no renault). Me decían que estaba anticuado mecánicamente, que no había evolucionado. Pero... ¿Para qué quieres un coche evolucionado, si lo único que hacen es meterle sensores, electrónica, software problemático, turbos a motores tricilíndricos,... que te convierten en esclavo, siempre pendiente de él? Creo que fue la mejor compra que he hecho nunca, fue una de las últimas oportunidades de comprar mecánica a la antigua... pero nueva. Y siguo contentísimo... y sin ningún problema.
#7 yarkyark *
#6 Si me tengo que comprar un coche ahora mismo posiblemente me compraría un gasolina no stellantis con menos de 100.000 km anterior a 2014-2015.

Haciéndole el mantenimiento correcto lo mas probable es que me diera menos problemas que uno nuevo. Ya además todavía son reparables en un taller convencional.
jonolulu #9 jonolulu
El Opel Corsa solo es el 8° más vendido. Me estáis decepcionando
ElPerroDeLosCinco #17 ElPerroDeLosCinco
#9 Me has hecho abrir la imagen de nuevo, porque pensaba que era coña.
nopolar #3 nopolar
Para ser el que mas se compra normal que tenga unos añitos. Si nó no hubiera dado tiempo a venderlo y comprarlo tantas veces. :pagafantas:
CharlesBrowson #5 CharlesBrowson
Yo voy en cobete, ir en coche es de tiesos...y no digamos de las tartanas viejas
FueraSionistasdeMeneame #4 FueraSionistasdeMeneame *
¿Ahora quieren obligarnos a cambiar de coche cada año como hicieron con los móviles o qué?
OrialCon_Darkness #11 OrialCon_Darkness
Esa lista se parece mucho a la lista de los coches más robados :-D
