Mi coche se está convirtiendo en un ladrillo [EN]

Durante la mayor parte de su corta vida, mi Tesla Model 3 ha envejecido de maravilla. Desde que lo compré en 2019, ha recibido varias funciones nuevas simplemente actualizando su software. Mi sistema de navegación ya no solo me dirige a los cargadores de vehículos eléctricos en mi ruta, sino que también me muestra, en tiempo real, cuántos enchufes están libres. Con solo pulsar un botón, puedo activar el "Modo AutoLavado" y el Tesla se pone en punto muerto y desactiva los limpiaparabrisas [...] Pero Musk ya está empezando a dejar mi auto atrás.