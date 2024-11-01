edición general
Mi coche se está convirtiendo en un ladrillo [EN]

Durante la mayor parte de su corta vida, mi Tesla Model 3 ha envejecido de maravilla. Desde que lo compré en 2019, ha recibido varias funciones nuevas simplemente actualizando su software. Mi sistema de navegación ya no solo me dirige a los cargadores de vehículos eléctricos en mi ruta, sino que también me muestra, en tiempo real, cuántos enchufes están libres. Con solo pulsar un botón, puedo activar el "Modo AutoLavado" y el Tesla se pone en punto muerto y desactiva los limpiaparabrisas [...] Pero Musk ya está empezando a dejar mi auto atrás.

| etiquetas: tesla , model 3 , software , obsolescencia , automoción
#3 Suleiman
Esto no se aplica solo a los coches, a la TV, electrodomésticos, etc....
Barney_77 #7 Barney_77
#3 No te gastas 30k en una nevera. La nevera no deja de enfriar porque ya no te puedas conectar a la red. La lavadora a lo mejor pierde la funcion de programarla desde el movil pero podra seguir lavando.... Es lo mismo, pero no es lo mismo.
#13 Suleiman
#7 Si está claro que a escala, no es lo mismo económicamente, pero está claro que la obsolescencia programada cada vez aplica a más cosas.
#8 Cuchifrito
#3 Sí pero el coche es lo más caro a lo que aplica con mucha diferencia. Que una lavadora con 12 años falle por algo así es un fastidio pero si te falla el coche a muchos le jode la economía.
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Menuda gilipollez. Antes los coches no recibian ni una puta actualizacion y diñuraban 20 años. Problemas de ricos y tragedias griegas.
Supercinexin #2 Supercinexin
#1 Tu queja no tiene el más mínimo sentido, porque antes los coches NO dependían del software. Para los coches que no dependen de actualizaciones software o de tecnologías de comunicación actuales para mantenerse activos, nada de esto supone un problema.
cenutrios_unidos #4 cenutrios_unidos
#2 No compres coches como servicio y arreglado. Jamas compraria un coche que para activarme la calefaccion de los asientos traseros tengo que pagar una subscripcion. Quiza como comprador estamos fomentado el robo...
Supercinexin #9 Supercinexin
#4 Pues eso es. Pero que tu primer comentario sigue sin tener sentido. No son problemas "de ricos", es problema de todo aquel que se compre, en 2025, un coche nuevo eléctrico y computerizado porque es muy posible que en menos de 10 años ese coche deje de recibir actualizaciones o muchas de sus funcionalidades simplemente dejen de funcionar por cosas como que la red a la que se conectaban ya no existe (como pasa con los coches de los 2010's con conectividad 3G, ejemplo del artículo) y…   » ver todo el comentario
#11 JavierLaig
#4 #2 El articulo es un poco sensacionalista. Su coche tiene las mismas prestaciones y servicios de siempre. Simplemente no pude instalar Grok porque la cpu es antigua.
cenutrios_unidos #14 cenutrios_unidos
#11 Lagrimas de rico, poco y sonaico.
#18 PerritaPiloto
#1 Y consumían un montón, y hacían un ruido de la leche, y echaban nubes negras por el tubo de escape, y no tenían airbags, ni cinturones traseros, ni ABS, ni sistema de estabilización.

Y la gente los llevaba echos una mierda, en algunos casos. Me he subido a coches con los pestillos de las puertas de atrás que se atascaban y cosas parecidas.

Empieza a mirar matrículas de coches aparcados en tu calle y dime cuantos años tienen los coches. En mi barrio perfectamente entre ocho y diez años la…   » ver todo el comentario
WarDog77 #19 WarDog77
#18 la opción de compra con precio de recompra garantizado tampoco sale mal.
Barney_77 #5 Barney_77
#1 No es ninguna gilipollez, es un problema, que unque a ti te parezca menor, nadie lo penso en serio. Podemos fiarnos de que mi coche que tiene que estar siempre conectado para funcionar, no se quede tirado porque la flamante red 5g que esxistia cuando me lo compre ya haya quedado obsoleta? Podemos tener la seguridad de que todo el software que hace que funcione el coche sera utilizable con seguridad sin actualizaciones de seguridad? Podran abrirme el coche y llevarselo porque han descubierto…   » ver todo el comentario
#10 chavi
#5 De verdad crees que nadie lo pensó en serio?

xD xD xD
Barney_77 #12 Barney_77
#10 Los que no lo pensaron fueron los legisladores, que como siempre van 10 años por detras.
#16 parladoiro
#5 es decisión del cliente comprar o alquilar, y la legislación va en contra del coche en propiedad particular.
De hecho ya en Europa desde la pandemia el cliente particular no es el mayor mercado, en otros mercados el cliente particular es residual.
Don_Pixote #6 Don_Pixote
#1 y las catapultas también
DrEvil #17 DrEvil
Bastaría con hacer una norma simple: que todo aparato que deje de recibir soporte deba liberar su diseño hardware y código fuente.

Así los fabricantes podrían escoger entre seguir dando soporte o dejar que la comunidad lo haga por ellos, a costa, claro, de que cualquiera pueda conocer y usar su diseño.
Xuanin71 #15 Xuanin71
Desde que compré mi tesla , el coche a sumado una serie de características y funciones que no tenía cuando lo compré.
Y las agradezco, por ser gratuitas , el día que no tenga más funciones nuevas seguiré teniendo más de lo que compré.

Por otro lado mi otro eléctrico a perdido la conexión a internet,
No ha dejado de funcionar sigue siendo el mismo coche ha perdido algunas funciones en remoto,
Ningún drama, entiendo que las tecnologías cambian y algunas se vuelven obsoletas,
El día que…   » ver todo el comentario
