Cobrar 1.400 euros y vivir en el coche: la historia de José Antonio y Nuria, vecinos de Sabadell tras perder su piso

Sin el sueldo de Márquez, se les hizo imposible hacer frente al precio de la vivienda que habían comprado en Sabadell y tuvieron que hacer una dación en pago. La pareja decidió entonces mudarse a un piso de alquiler. (...) En 2021, tras años pagando puntualmente los importes, la pareja y su hijo, todavía menor, se toparon con la primera orden de desahucio. (...) José Antonio y Nuria siguen buscando un piso al que poder entrar con los 1.400 euros al mes que cobra él, y que no pida varios meses de fianza que, ahora mismo, no pueden asumir.
Seguro que no es porque Márquez es una mujer y José Antonio un hombre.
Simplemente es complicado una habitación para tres y costearse dos puede ser demasiado
Y a pesar de la cantidad de comentarios despectivos propios de gente con poca empatía, me parece que la primera obligación de un gobierno mínimamente decente y democrático debería ser asegurar un mínimo decente para todo el mundo. Nadie debería verse obligado a vivir en la calle.
ya cuentan que despues se han tirado 8 meses en casa de una hija de ella y que esta les pidió ya que se fueran. Pero más parece un teatro porque servicios sociales no les proporcionaban vivienda precisamente por estar viviendo en casa de esta.
Es que al final, todo se resume a una cosa.
Más te vale tener una casa en propiedad si no quieres darte por jodido.
Me acuerdo cuando esa mentalidad era de carcas perdedores.
En fin, espero que salgan adelante.
Nada indica que si estás viviendo en algún sitio no puedas acceder.
Otra cosa es que, teniendo techo como tenían en casa de su hija, no se les considerara la primera… » ver todo el comentario
Podemos dixit
Vimusa rechazó su primera solicitud para recibir una vivienda de emergencia, alegando, según explica la pareja, que en el momento de la solicitud vivían con su hija. La segunda solicitud, hecha ya desde el párking donde malviven, sigue pendiente de resolución.