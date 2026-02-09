edición general
87 meneos
721 clics
Cobrar 1.400 euros y vivir en el coche: la historia de José Antonio y Nuria, vecinos de Sabadell tras perder su piso

Cobrar 1.400 euros y vivir en el coche: la historia de José Antonio y Nuria, vecinos de Sabadell tras perder su piso

Sin el sueldo de Márquez, se les hizo imposible hacer frente al precio de la vivienda que habían comprado en Sabadell y tuvieron que hacer una dación en pago. La pareja decidió entonces mudarse a un piso de alquiler. (...) En 2021, tras años pagando puntualmente los importes, la pareja y su hijo, todavía menor, se toparon con la primera orden de desahucio. (...) José Antonio y Nuria siguen buscando un piso al que poder entrar con los 1.400 euros al mes que cobra él, y que no pida varios meses de fianza que, ahora mismo, no pueden asumir.

| etiquetas: vivienda , precariedad , pobreza
47 40 2 K 449 actualidad
15 comentarios
47 40 2 K 449 actualidad
Comentarios destacados:      
#1 DenisseJoel
> La pareja asegura que servicios sociales siempre les proponen soluciones a medias, como encontrar habitaciones para Márquez y para Pol, que ahora tiene 19 años, mientras José Antonio permanece en el coche

Seguro que no es porque Márquez es una mujer y José Antonio un hombre.
10 K 74
bubiba #4 bubiba *
#1 me suena que Pol también es un hombre....

Simplemente es complicado una habitación para tres y costearse dos puede ser demasiado
1 K 12
#15 Aleh
#1 o porque no tienen una nómina
0 K 6
calde #7 calde
Menudo chollo la dación en pago para los bancos... Esas viviendas, como mínimo, deberían pasar a uso público o similar. Inciso aunque tenga que completar parte del pago el estado.

Y a pesar de la cantidad de comentarios despectivos propios de gente con poca empatía, me parece que la primera obligación de un gobierno mínimamente decente y democrático debería ser asegurar un mínimo decente para todo el mundo. Nadie debería verse obligado a vivir en la calle.
3 K 28
#5 DonBoton *
Llevan 70 días durmiendo en el coche pero les desahuciaron de su casa el 3 de febrero, que fue el martes pasado?
2 K 22
#8 espartino *
#5 el 3 de febrero del año pasado

ya cuentan que despues se han tirado 8 meses en casa de una hija de ella y que esta les pidió ya que se fueran. Pero más parece un teatro porque servicios sociales no les proporcionaban vivienda precisamente por estar viviendo en casa de esta.
4 K 41
#9 Kuruñes3.0
Suya, no era.
Es que al final, todo se resume a una cosa.
Más te vale tener una casa en propiedad si no quieres darte por jodido.
Me acuerdo cuando esa mentalidad era de carcas perdedores.
En fin, espero que salgan adelante.
1 K 10
Elanor #13 Elanor *
A mi me huele muy raro esto, conociendo la ciudad y el servicio de viviendas de Vimusa. Mirando los requisitos para acceder a vivienda general de alquiler, simplemente pone que no tengas una vivienda de propiedad, que estés empadronado en la ciudad, tengas nacionalidad española y el típico de ingresos que no se pueden superar.

Nada indica que si estás viviendo en algún sitio no puedas acceder.

Otra cosa es que, teniendo techo como tenían en casa de su hija, no se les considerara la primera…   » ver todo el comentario
0 K 10
ku21 #12 ku21
Por 1400€ al mes hay cientos de pueblos (Y ojo, hablo de pueblos de miles de habitantes, no aldeas perdidas sin servicios) en los que vives de puta madre. No entiendo por que si una persona compra una casa, y no puede pagarla, exija seguir viviendo en ella. Si vas a un hotel y no puedes pagar la habitacion, te dejan las maletas en la puerta.
0 K 10
#14 Drevalth
#12 supongo que entonces ya no podría ir a trabajar donde gana estos 1400€ ¿No?
0 K 9
#3 murcielago69
5 personas, un sueldo, y se van a un piso con piscina por 850€ al mes.
0 K 7
antesdarle #10 antesdarle *
#3 ni que 850 fuera el alquiler de un pisazo, vamos hasta un zulo en la periferia de barcelona ya ronda eso. Que será lo siguiente, un piso con ventanas? Un quinto con ascensor?
0 K 10
#11 juanitoborromea
Que ocupen una casa que tienen derecho

Podemos dixit
0 K 6
#2 espartino *
De entrada decir que no me creo que vivan en el coche cobrando 1400€. Creo que se han hecho las fotos para el articulo y poco más. Me juego el cuello que siguen en casa de la hija pero han montado esto para que les atiendan. Si no fuera así no me creo que no encontraran en Sabadell una habitación aunque sea con ese salario.

Vimusa rechazó su primera solicitud para recibir una vivienda de emergencia, alegando, según explica la pareja, que en el momento de la solicitud vivían con su hija. La segunda solicitud, hecha ya desde el párking donde malviven, sigue pendiente de resolución.
4 K 0
#6 Purpurschnecke
#2 Correcto; tampoco es creíble la parte donde pone "El propietario primero nos pedía que pagáramos en un banco, después a nombre de otra persona, y más tarde en mano a su cuñada…". Sabían que estaban metidos en un chanchullo y que duraría lo que durase para luego pillar una habitación donde fuese, como si es en casa de su hija.
0 K 6

menéame