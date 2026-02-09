Cobrar 1.400 euros y vivir en el coche: la historia de José Antonio y Nuria, vecinos de Sabadell tras perder su piso

Sin el sueldo de Márquez, se les hizo imposible hacer frente al precio de la vivienda que habían comprado en Sabadell y tuvieron que hacer una dación en pago. La pareja decidió entonces mudarse a un piso de alquiler. (...) En 2021, tras años pagando puntualmente los importes, la pareja y su hijo, todavía menor, se toparon con la primera orden de desahucio. (...) José Antonio y Nuria siguen buscando un piso al que poder entrar con los 1.400 euros al mes que cobra él, y que no pida varios meses de fianza que, ahora mismo, no pueden asumir.