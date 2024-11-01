Clavijo envía a Sanidad una imagen de ChatGPT de una rata usando un rifle de asalto

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (CC) y tras afirmar que las ratas “son excelentes nadadoras”, tal y como le había informado ChatGPT, ahora defiende “quien intenta ridiculizarme”, que no dichos roedores no solo saben nadar, sino que también son capaces de manejar rifles de asalto. “Y para quien me pongan en duda, aquí tengo una foto. ¿Quién va a ser capaz ahora de negar la evidencia?”, ha preguntado Clavijo.

| etiquetas: fernando clavijo , canarias , ia , hantavirus , ratas
Moderdonia #3 Moderdonia
Mucho hacer chistecitos con el señor Clavijo pero no os dais cuenta que él es un experto en ratas. Ha tenido que visitar muchas veces la sede del PP para llegar a presidente de la comunidad Canaria. Las conoce muy bien. Y no quiero hacer insinuaciones feas de que les ha tenido que hacer. Aunque no hacerlas pueda sea peor que hacerlas.
Thornton #1 Thornton
Y saben cocinar :-D  media
pepel #2 pepel
Necesita un bañador.
#4 Tiranoc
Este jugaba con skavens.
