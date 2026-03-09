edición general
¿Por qué la clase obrera vota a la extrema derecha?

¿Por qué la clase obrera vota a la extrema derecha?

Lo dicen todas las encuestas. Lo vemos en la tele, en la calle. Lo escuchamos en las conversaciones más cercanas. Nos salta en nuestras redes sociales. No hace falta irse a lugares remotos para darse cuenta (de una vez por todas) de cómo la ultraderecha está ascendiendo peligrosamente, a base de ruido, de desinformación, de mentiras, a golpes de Trump, en todo el mundo. Con Kast en Chile, con Milei en Argentina, con Meloni en Italia, la lista es larga…

HeilHynkel #1 HeilHynkel
Porque es más fácil engañar a alguien a que reconozca que le habían engañado.
Harkon #29 Harkon
#1 Mark Twain
Pacofrutos #4 Pacofrutos
youtu.be/ribuixzaEMU?is=OOv4tKtuvAjAvy3o

Qué placentero es ser obrero,
tener trabajo aunque sea a destajo,
meter horas extras aunque haya protestas,
el bienestar, la seguridad,
la tranquilidad que resulta
de cobrar a fin de mes.

Pillar un nuevo coche
no es derroche,
es el progreso y la oportunidad
de disfrutar con dignidad,
pero hay que andar muy fino
pues al menor descuido van y zás
te largan el despido.
Y no podría resistir
el vivir sin trabajar.

Y el paro es tan doloroso
Y el paro es tan doloroso
Chinchorro #3 Chinchorro
Porque les han engañado para que piensen que los toros y el feminismo son más importantes para ellos que sus derechos como trabajadores.
¿Que me quitan días pagados de finiquito? Me da igual mientras se jodan Irene Montero y los homosexuales.
#19 encurtido
En general gran parte de las pymes de mierda y autónomos, especialmente en pueblos y aun más en ambientes rurales, no tiene acceso a todo esto de los derechos laborales: vacaciones, permiso de paternidad, etc. o finiquito como comenta #3.

Podrían exigir esos derechos para sí mismos, pero es porque desde un buen empleo no tenemos en cuenta que hay una enorme cantidad de autónomos que los son porque no pueden tener empleos en condiciones, y pymes a medio impago del cierre. España es uno de los…   » ver todo el comentario
jdmf #2 jdmf
Por que el individuo es listo, pero las masas son tontas, y los políticos lo saben muy bien. Nadie quiere ir a la guerra pero por si acaso votamos a uno mogólicos que dicen que fabricando más armas estaremos más seguros.
#7 Tecar
La clase obrera compra lo que se le vende.
Y cuando se le vende extrema derecha pues es lo que compra.
El sistema educativo ya se encarga de que sea así, si no de qué iba la clase productora a tener los beneficios que tiene.
Para que una democracia funcione hace falta gente con criterio y esto sólo se obtiene en la educación, por lo que si esto falla, el resto se cae como un castillo de naipes.
Barney_77 #21 Barney_77
#7 Y la única gente con criterio es la que vota a izquierda ¿No? Así estamos, aguantando gilipolleces día tras día y que o tragas con ruedas de molino o eres nazi por lo menos...
manzitor #9 manzitor
Los populismos pescan en el descontento, y la clase obrera está cansada de que les vendan ideología, mientras siguen perdiendo poder adquisitivo, y capacidad para vivir mejor. No existe ya la conciencia de clase que hemos vivido en décadas anteriores. Ya se han encargado los móviles y las redes sociales de desactivar la militancia, generando dudas constantes y desinformando.
Barney_77 #24 Barney_77
#9 La conciencia de clase la abandonó la izquierda hace mucho abrazando las identidades y tirando por la borda el consenso establecido. Nadie quiere ser esclavo, nadie quiere ser oprimido pero se han esforzado en hacer que todo lo que huela a izquierda se asemeje mucho a no tener ni conciencia de clase ni pensamiento crítico.
Barney_77 #18 Barney_77
A lo mejor porque sus intereses están totalmente enfrentados a lo que se percibe como intereses de la izquierda. La gente no es racista, pero les ponen un centro de menas en el barrio y ven lo que pasa. La gente no es machista, pero ven que a su amigo/vecino le echan de casa por un divorcio y que no no puede ver más a sus hijos porque yo si te creo hermana. La gente no es fascista pero si que ven que si sientes lo más mínimo te acusan de nazi. La gente es normal pero se cansa de aguantar gilipolleces por muy bien intencionadas que sean
JackNorte #5 JackNorte *
Por un simple factor de inversion, si dedicas mas recursos medios y una diferente vara de permisimidad a ciertas ideas estas se incrementan, cuando aplicas aparte el factor odio que no aplicas en otras ideologias es mucho mas propagable, apela a sentimientos mas que a ideologia compleja.
No es raro que pase lo raro es que se permita. Pero claro en USA persiguen inmigrantes y o los matan incluso a ciudadanos. A la vez se defiende un genocidio , pero eso es lo normal.
Lo extraño seria que con tanta leña tanto fuego y tanto combustible la cosa no ardiera. Aun crece poco para todos los recursos que se gastan. xD
capitan__nemo #13 capitan__nemo *
Porque todo o casi todo lo que nos rodea impulsa el sistema 1 de pensamiento (rapido, automatico, impulsivo, intuitivo, emocional, mucho mas proclive a sesgos, requiere poco o ningun esfuerzo) frente al sistema 2 (lento, deliberativo, logico, razonado, concentrado, consciente, requiere esfuerzo y energia, ...)

Y casi todo lo que nos rodea, el mundo rapido de la vida moderna, las interfaces y sistemas de las redes sociales, los feeds, el trabajo, ... está hecho para impulsarnos al sistema 1 en el que es mas facil colarnosla.

Respira hondo y cuenta hasta 10, piensa un rato y despues decide.

Cuando te quieren vender algo apelan a la urgencia "una oferta que se acaba hoy"
azathothruna #14 azathothruna
No solo es engaño
Son conservadores, tanto como los talibanes
mono #15 mono
Porque la derecha hace soñar con mejorar un poco a base de mucho esfuerzo. La izquierda busca aprovechar tu esfuerzo para que mejoren los demás
Barney_77 #27 Barney_77
#15 A los únicos que les he visto mejorar es a los de podemos... A unos pocos, a la elite, a la clase dirigente... Como todo sistema de izquierdas.
#8 DotorMaster
Porque la izquierda está fuera de la ventana de Overton, y la extrema derecha está dentro.
Barney_77 #22 Barney_77
#8 Porque la izquierda ha movido tanto la ventana que parece que ser un mínimo de discrepante con los postulados te convierte en adorador de Hitler
servalred #16 servalred
Muy resumido, por ignorancia
Barney_77 #28 Barney_77
#16 Y tú eres el más listo...
Ilunabarra #17 Ilunabarra
Porque la "izquierda" los ha abandonado en favor de luchas cada vez más individualistas. Por supuesto que hay que luchar por todos los colectivos desfavorecidos pero sin perder de vista la gran masa social que es la clase trabajadora.
Harkon #31 Harkon
#17 Claro porque

- Alquiler -40%
- Cheque energético 300€
- Transporte público gratis
- Limitar precios alimentos
- Prohibir cortes suministros
- Nacionalizar Repsol
- Supermercado público
- Medicamentos más baratos
- Moratoria desahucios 12 meses
- Expropiar a los fondos buitre

Que es lo que pide Podemos, son "luchas individualistas", cuéntame más campeón.
FunFrock #10 FunFrock
No se. Ve a un barrio y habla con la gente.
Barney_77 #25 Barney_77
#10 Se fueron a chalets....
#20 cocococo *
Porque cuando "la izquierda" hace política de derecha... termina imponiéndose la derecha y la gente dice, para votarle a un partido que dice ser de izquierda, pero hace política de derecha (además monárquico), mejor votarle a la ultraderecha directamente, sin intermediarios. Por lo menos los de ultraderecha dicen ser de ultraderecha y hacen política de ultraderecha, no hacen política de izquierda cuando suben a la poltrona y por lo tanto no engañan a los votantes.
Herrerii #23 Herrerii *
Porque creen que no les roban los ricos, les han convencido de que le roban los que son aun mas pobres que ellos mientras los ricos les mean en la boca y les dicen que llueve.

Luego tenemos en nuestro país grupos de ciudadanos que son mas fanáticos que los Talibanes, esos no tienen arreglo.
#12 egon_
Por la falta de autocrítica de la izquierda

:troll:
Barney_77 #26 Barney_77
#12 A lo mejor un poco aunque haría falta. Cuando tú análisis termina en "son todos gilipollas menos nosotros" no puedes esperar mucho más
#30 dromez
Porque nos han sumido a todos en un estado de enfado permanente, nos han señalado cuál es el enemigo, y nos prometen soluciones fáciles a problemas complejos.
CharlesBrowson #6 CharlesBrowson
porque prefieren muerte antes de caer en los embustes de la izquierda?
Mikhail #11 Mikhail
#6 Y por eso los de izquierda afirmamos que los fachapobres no tienen nada en el cerebro; porque prefieren votar en contra de sus intereses (muerte) a reconocer que están equivocados (embustes de la izquierda, según tú). :roll:
