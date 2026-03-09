¿Por qué la clase obrera vota a la extrema derecha?

Lo dicen todas las encuestas. Lo vemos en la tele, en la calle. Lo escuchamos en las conversaciones más cercanas. Nos salta en nuestras redes sociales. No hace falta irse a lugares remotos para darse cuenta (de una vez por todas) de cómo la ultraderecha está ascendiendo peligrosamente, a base de ruido, de desinformación, de mentiras, a golpes de Trump, en todo el mundo. Con Kast en Chile, con Milei en Argentina, con Meloni en Italia, la lista es larga…
Qué placentero es ser obrero,
tener trabajo aunque sea a destajo,
meter horas extras aunque haya protestas,
el bienestar, la seguridad,
la tranquilidad que resulta
de cobrar a fin de mes.
Pillar un nuevo coche
no es derroche,
es el progreso y la oportunidad
de disfrutar con dignidad,
pero hay que andar muy fino
pues al menor descuido van y zás
te largan el despido.
Y no podría resistir
el vivir sin trabajar.
Y el paro es tan doloroso
Y el paro es tan doloroso
¿Que me quitan días pagados de finiquito? Me da igual mientras se jodan Irene Montero y los homosexuales.
Podrían exigir esos derechos para sí mismos, pero es porque desde un buen empleo no tenemos en cuenta que hay una enorme cantidad de autónomos que los son porque no pueden tener empleos en condiciones, y pymes a medio impago del cierre. España es uno de los… » ver todo el comentario
Y cuando se le vende extrema derecha pues es lo que compra.
El sistema educativo ya se encarga de que sea así, si no de qué iba la clase productora a tener los beneficios que tiene.
Para que una democracia funcione hace falta gente con criterio y esto sólo se obtiene en la educación, por lo que si esto falla, el resto se cae como un castillo de naipes.
No es raro que pase lo raro es que se permita. Pero claro en USA persiguen inmigrantes y o los matan incluso a ciudadanos. A la vez se defiende un genocidio , pero eso es lo normal.
Lo extraño seria que con tanta leña tanto fuego y tanto combustible la cosa no ardiera. Aun crece poco para todos los recursos que se gastan.
Y casi todo lo que nos rodea, el mundo rapido de la vida moderna, las interfaces y sistemas de las redes sociales, los feeds, el trabajo, ... está hecho para impulsarnos al sistema 1 en el que es mas facil colarnosla.
Respira hondo y cuenta hasta 10, piensa un rato y despues decide.
Cuando te quieren vender algo apelan a la urgencia "una oferta que se acaba hoy"
Son conservadores, tanto como los talibanes
- Alquiler -40%
- Cheque energético 300€
- Transporte público gratis
- Limitar precios alimentos
- Prohibir cortes suministros
- Nacionalizar Repsol
- Supermercado público
- Medicamentos más baratos
- Moratoria desahucios 12 meses
- Expropiar a los fondos buitre
Que es lo que pide Podemos, son "luchas individualistas", cuéntame más campeón.
Luego tenemos en nuestro país grupos de ciudadanos que son mas fanáticos que los Talibanes, esos no tienen arreglo.