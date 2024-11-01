edición general
11 meneos
29 clics
El círculo vicioso de la región menos productiva: Murcia sobrevive entre el empleo precario y el abandono escolar

El círculo vicioso de la región menos productiva: Murcia sobrevive entre el empleo precario y el abandono escolar

Un informe de la OCDE sitúa a la Región de Murcia como la comunidad autónoma menos productiva de España. Para revertirlo, los expertos recomiendan una mayor inversión en educación y desarrollo tecnológico

| etiquetas: murcia , economia , educación , trabajo , ocde
9 2 0 K 115 actualidad
17 comentarios
9 2 0 K 115 actualidad
Comentarios destacados:      
emmett_brown #1 emmett_brown
Tendrá relación con que sea la región con mayor % de votos a COZ?
6 K 70
Findeton #8 Findeton
#1 Que suban el salario mínimo, seguro que eso lo arregla.
0 K 7
#9 diablos_maiq
#8 murciano ¿no?
0 K 11
Anfiarao #12 Anfiarao
#9 neoliberal.
Pobrecillo....
3 K 45
lameiro #13 lameiro
#8 Seguro que subir el salario minimo no lo empeora, cargarse la educación pública y privatizarla como hacen PP/VOX si.
3 K 40
sotillo #17 sotillo
#1 Sin ninguna duda
0 K 11
Anfiarao #2 Anfiarao *
Esto se soluciona votando más a la derecha todavia de vox, culpando a los catalanes y vascos y no se qué más.

Si en algo destaca Murcia es que es un claro reflejo de lo que nos espera al resto si dejamos que esta gentuza de la derecha entre en el gobiertno
4 K 55
emmett_brown #3 emmett_brown
#2 Y a los moros!
2 K 28
#4 diablos_maiq
#2 y pidiendo la vuelta al centralismo
1 K 17
mmlv #5 mmlv *
#2 Banderas rojigualdas tamaño XXL en todas las rotondas, eso no falla
1 K 27
mosfet #11 mosfet
#5 Con el águila ?
0 K 7
mosfet #10 mosfet
#2 Y rezando, se te ha olvidado añadir que eso es que no rezan los suficiente!
1 K 18
Sinfonico #7 Sinfonico
Votar a subnormales es lo que tiene, y lo jodido es que va a ser culpa del Sanchismo...animalicos
2 K 38
JuanCarVen #14 JuanCarVen
#7 Es el pack poco cerebro para ver qué votas contra tus intereses, demasiado orgullo para reconocer el error. Típico en el lado derecho del espectro político.
2 K 33
Anfiarao #15 Anfiarao
#14 touché
0 K 11
#6 okeil
Fachapobreland
1 K 21
#16 encurtido
No suelo votar nunca, pero esta debería ser negativa.

Diario se ha sacado el "menos productiva" de sus huevos morenos. En el propio artículo y el informe que enlaza se dice "valor añadido bruto (VAB) por trabajador en la Región de Murcia en 2022 fue de 68.322 dólares (algo más de 58.000 euros), muy por debajo del promedio nacional (78.434 dólares) y del promedio de la UE (75.312 dólares)"

No parece una gran diferencia, y lo importante, no pone datos de otras CCAA…   » ver todo el comentario
0 K 7

menéame