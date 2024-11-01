El cine subvencionado que odia la derecha española conquista el resto del mundo

"España es, después de Francia y junto a Japón, el país que más películas tiene elegidas en la Sección Oficial del festival más importante del mundo. Cada año se presentan miles de títulos que aspiran a entrar en un selecto club que escoge lo mejor de cada añada. Este 2026, de los 21 elegidos tres son españoles. Un 14,2% han sido producidas aquí…. Y sí, con dinero público.(...)Por cierto, Amarga Navidad ya ha recaudado en la taquilla española más del doble de lo que recibió."