El cine subvencionado que odia la derecha española conquista el resto del mundo

"España es, después de Francia y junto a Japón, el país que más películas tiene elegidas en la Sección Oficial del festival más importante del mundo. Cada año se presentan miles de títulos que aspiran a entrar en un selecto club que escoge lo mejor de cada añada. Este 2026, de los 21 elegidos tres son españoles. Un 14,2% han sido producidas aquí…. Y sí, con dinero público.(...)Por cierto, Amarga Navidad ya ha recaudado en la taquilla española más del doble de lo que recibió."
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El cine español es lamentable en su mayoría. No hace falta ser de derechas para darse cuenta de esto. Que pille subvenciones no es lo malo si no hay fraude. Es dinero que va a ayudar a un sector que es importante tener. Pero se debe dar buen uso a ese dinero.
Malas eran las películas alemanas de los sábados por la tarde de antena 3.
Lo que no tenemos son super producciones con efectos especiales millonarios, franquicias conocidas y falta diversidad. Faltan películas de espías, acción, futuristas, super heroes... Y sobran dramas y comedias de medio pelo
Sólo 10 con más de 100.000 espectadores.
Y a partir de la 25 parece que ni los familiares de los actores van a verlas.
En España debe haber muy poquitas verdaderas personas de izquierdas, porque La Piedad han ido a verla unas 4000 personas, por ejemplo.