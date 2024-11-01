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El cine subvencionado que odia la derecha española conquista el resto del mundo

El cine subvencionado que odia la derecha española conquista el resto del mundo

"España es, después de Francia y junto a Japón, el país que más películas tiene elegidas en la Sección Oficial del festival más importante del mundo. Cada año se presentan miles de títulos que aspiran a entrar en un selecto club que escoge lo mejor de cada añada. Este 2026, de los 21 elegidos tres son españoles. Un 14,2% han sido producidas aquí…. Y sí, con dinero público.(...)Por cierto, Amarga Navidad ya ha recaudado en la taquilla española más del doble de lo que recibió."

| etiquetas: cine , almodovar , sorogoyen , javis , derecha rabiosa
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14 comentarios
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Comentarios destacados:      
Kantinero #4 Kantinero
Lo que dice es que es rentable subvencionarlo, vive mucha gente del cine y luego las películas se venden a otros países. Y si, es de subnormales criticar las subvenciones desde la derecha cuando es esa misma derecha la que llora contratos públicos y ayudas a sus empresas, el cine es una industria más
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Eibi6 #11 Eibi6
#4 y es la industria junto con la música que mas fácilmente posiciona un país en el mundo, lo cual es bueno para el resto de sectores
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eltxoa #2 eltxoa *
que infantilismo este que si rechazas algo es porque eres de derechas.

El cine español es lamentable en su mayoría. No hace falta ser de derechas para darse cuenta de esto. Que pille subvenciones no es lo malo si no hay fraude. Es dinero que va a ayudar a un sector que es importante tener. Pero se debe dar buen uso a ese dinero.
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Falk #3 Falk *
#2 no creo q sea lamentable, solo trata otros temas.

Malas eran las películas alemanas de los sábados por la tarde de antena 3.

Lo que no tenemos son super producciones con efectos especiales millonarios, franquicias conocidas y falta diversidad. Faltan películas de espías, acción, futuristas, super heroes... Y sobran dramas y comedias de medio pelo
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jonolulu #6 jonolulu
#2 Infantilismo es darte por aludido
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eltxoa #9 eltxoa
#6 Adios
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powernergia #7 powernergia
#2 Hay cine español malo y bueno, osea como el de todos los países, y no creo que el español sea peor que por ejemplo, el americano.
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#13 El_dinero_no_es_de_nadie *
#2 Aquí la relación de las 70 películas, taquilla y espectadores.
Sólo 10 con más de 100.000 espectadores.
Y a partir de la 25 parece que ni los familiares de los actores van a verlas.  media
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#5 mancebador
Si hombre si, la gente no va a ver cine español porque es facha.
En España debe haber muy poquitas verdaderas personas de izquierdas, porque La Piedad han ido a verla unas 4000 personas, por ejemplo. xD
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mmlv #8 mmlv
En la realidad paralela que han vendido los medios el cine es el único sector industrial que recibe subvenciones
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cocolisto #12 cocolisto
No creo que haya cine más subvencionado que el yanqui.Y a todos los que critican el cine español les parece normal.
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#1 Murciegalo
Abrir en modo incógnito
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jonolulu #10 jonolulu *
#_9 Ahora viene el berrinche. Infantilismo en todos menos en mí.
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#14 BoosterFelix
No os preocupéis, la derecha no ataca las subvenciones, atacan a los cineastas de izquierdas. Intentan disfrazarlo de ataque a las subvenciones, pero en realidad atacan a los cineastas de izquierdas. Si los cineastas fueran de derechas, las subvenciones les parecerían estupendas, como les parecen estupendas las subvenciones a la tauromaquia o a la iglesia o a las asociaciones rocieras o al capitalismo o a la banca o a la monarquía. No atacan las subvenciones, atacan las subvenciones que no les gustan a ellos; las que sí les gustan son subvenciones estupendas. Vuestros comunismos son horribles; los nuestros, en cambio, son estupendos y muy necesarios.
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menéame